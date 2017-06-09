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Василий Кириенко проходит курс лечения из-за проблем с сердцем

Белорусский велогонщик команды Sky Василий Кириенко проходит лечение из-за проблем с сердцем

 

 

  37-летний белорусский гонщик команды Sky Василий Кириенко в этом сезоне не выходил на старт гонок, так как ежегодное обследование показало наличие проблем с сердцем. Об этом сообщается в пресс-релизе команды Sky.

 

 

  Врач команды Sky Иньиго Сарреги (Iñigo Sarriegui): «Каждый год все гонщики команды проходят проверку состояния сердца. Во время обследования Кири мы обнаружили аномалию, которая требует дополнительного исследования. Сейчас после проведённых тестов Кири проходит курс лечения и не будет включаться в состав гонок до особого уведомления».

 

  Шабьер Артече (Xabier Artetxe), тренер команды Sky подтвердил, что Василий Кириенко останется под наблюдением до возвращения в гонки: «Врачи попросили нас быть осторожными до того, как Кири сможет возобновить участие в гонках. Сейчас врачи следят за его состоянием и прогрессом. Нам надо удостовериться, что Кири на сто процентов восстановился, прежде, чем он возвращать его в гонки».

 

Вся команда Sky желает Василию Кириенко скорейшего выздоровления.

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Теги к статье: Василий Кириенко Sky

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  1. Имя: Василий

    ayahuasca

    Вчера, 23:05 | Регистрация: 9.06.2017

    Тёзка, выздоравливай! Ждем тебя на шоссе!

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 05:32 | Регистрация: 24.12.2017

    Здоровья,здоровья,здоровья, что бы все было хорошо.

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ОПРОС

Кто станет победителем Париж-Ницца-2019?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Инцидент с пешеходом и командо ... (32)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Панта подавал в суд на оргов Джиро и города Турин.

    Всем здоровья
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Василий Кириенко проходит курс ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Здоровья,здоровья,здоровья, что бы все было хорошо.
  • ktilp-12
    Париж-Ницца-2019. Этап 5 (11)
    ktilp-12-Фото

      Первую 3 сек вместе с Изагирре завоевал где то в районе 30 км. а 2 сек перед финишем. После 5 этапа разница между Санчесом и Берналем было 9 сек. а после 6 этапа  4 сек. Верю в математику, значит засчитано 5 сек.

  • ayahuasca
    Василий Кириенко проходит курс ... (2)
    ayahuasca-Фото

    Тёзка, выздоравливай! Ждем тебя на шоссе!

  • Серафим
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 3 (5)
    Серафим-Фото

     Да, Саган явно прибавляет. Да и настроение хорошее, с Вивиани в шутку пободался, а удар хвостом гремучей змеи - это вообще нечто. Пошутил, миллиметровщик.

  • Tamri
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 2 (10)
    Tamri-Фото

    Цитата: Anna P.
    Мне показалось, что начинал не Отар, а кто-то...
    Отар бы не сказал, что в зеленой майке едет "Маглиа Верде", а в белой майке лучшего молодого - "Маглиа бьянка"...
    Я просто кайф словила от совершенства...

    ни Отар был ни разу.. это точно. Хотелось бы знать кто такую чушь порол.. своих героев телетрансляций ))

  • uran
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 3 (5)
    uran-Фото
    Прекрасные спринты что на Ницце что Адриатика. Демар очень вовремя спринт начал с колеса развозящего но Беннет сильнее, значительно сильнее. Сагана же наоборот "вынудили" начать спринт с неудобной позиции с двумя лучшими финишерами на колесе. Итог что Саган опять второй, но мощь на уровне лучших.
  • raspik
    Париж-Ницца-2019. Этап 6 (7)
    raspik-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Вора начала доминировать на этапах. Астана и Степ притихли. Смотрел сразу две гонки и заметил. На Париж - Ницца скорость была выше, чем на Тиррено - Адриатико. Хотя у Ницци были горки, а на Адриатике равнина.
    А попутный ветер у гонщиков был в Италии такой же как во Франции?
  • Astanaforever
    Париж-Ницца-2019. Этап 6 (7)
    Astanaforever-Фото
    Лопес невидимка на Ницце, завтра должен брать этап. Не зря же он отдыхал шесть этапов. Хотя эти горы не его. Ему покруче нужны и затяжные. Может тогда Лулу повезет на колесе...посмотрим.
  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2019. Этап 6 (7)
    Николай Н.-Фото
    Нет он прав всего 2 ск отыграл.

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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