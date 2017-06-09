Василий Кириенко проходит курс лечения из-за проблем с сердцем

Белорусский велогонщик команды Sky Василий Кириенко проходит лечение из-за проблем с сердцем

37-летний белорусский гонщик команды Sky Василий Кириенко в этом сезоне не выходил на старт гонок, так как ежегодное обследование показало наличие проблем с сердцем. Об этом сообщается в пресс-релизе команды Sky.

Врач команды Sky Иньиго Сарреги (Iñigo Sarriegui): «Каждый год все гонщики команды проходят проверку состояния сердца. Во время обследования Кири мы обнаружили аномалию, которая требует дополнительного исследования. Сейчас после проведённых тестов Кири проходит курс лечения и не будет включаться в состав гонок до особого уведомления».

Шабьер Артече (Xabier Artetxe), тренер команды Sky подтвердил, что Василий Кириенко останется под наблюдением до возвращения в гонки: «Врачи попросили нас быть осторожными до того, как Кири сможет возобновить участие в гонках. Сейчас врачи следят за его состоянием и прогрессом. Нам надо удостовериться, что Кири на сто процентов восстановился, прежде, чем он возвращать его в гонки».

Вся команда Sky желает Василию Кириенко скорейшего выздоровления.