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Рамунас Навардаускас возвращается к тренировкам

Рамунас Навардаускас вернулся к тренировкам после проблем со здоровьем

 

 

  Рамунас Навардаускас (Ramūnas Navardauskas) вернулся к полноценным тренировкам после операции, проведённой ему в июне из-за обнаруженной у сердечной аритмии. 29-летний литовский гонщик команды Bahrain-Merida был вынужден прервать сезон во время Критериума Дофине-2017, сойдя на 8-м этапе. Но теперь со здоровьем гонщика всё в порядке, и он вместе с командой уже продумывает календарь гонок на следующий сезон.

 

Рамунас Навардаускас возвращается к тренировкам

 

  Врач команды Bahrain-Merida Карло Гуардашионе рассказал о том, как прошло восстановление гонщика: «В сентябре в Мюнхене Рамунасу была проведена операция. 2 декабря в Турине он прошёл медицинский осмотр, показавший, что Рамунас достиг того уровня физической готовности, который позволяет вернуться к тренировкам с полной нагрузкой. Во время кардиологических тестов не было выявлено никаких следов аритмии или других проблем с сердцем. Поэтому специального лечения ему не требуется. Он на 100% способен тренироваться вместе со своими товарищами по команде».

 

 

  Сейчас Рамунас Навардаускас присоединился к команде, находящейся на тренировочном сборе в Хорватии, в городе Хвар. Это последний тренировочный сбор команды перед новым сезоном. Рамунас Навардаускас сказал, что после долгого периода лёгких тренировок и медленной езды он очень рад вернуться к езде на велосипеде с приложением полной мощности, а больше всего счастлив, что может тренироваться вместе с товарищами по команде.  

 

  Рамунас Навардаускас: «Я благодарен команде и врачам за поддержку, потому что без них ситуация была бы совсем другой. Я вернулся на велосипед и рад этому. Теперь мне  просто надо подождать первой гонки, посмотреть, в какой я форме, как идёт нога. Трудно предсказать, что произойдёт в будущем, но, возможно, после того, как у меня был такой долгий период отдыха, я смогу его использовать в свою пользу, и вернуться в гонке более конкурентоспособным».

 

 Горазд Штангельи, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «Когда врачи подтвердили, что у Рамунаса нет проблем со здоровьем, и он полностью готов ко всей физической работе, он начал тренироваться, как и остальные гонщики. Он также является кандидатом в состав команды на первую гонку Мирового тура 2018 года – Тур Даун Андер».

 

 

По материалам пресс-релиза команды Bahrain-Merida

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Теги к статье: Рамунас Навардаускас Ramunas Navardauskas

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Комментарии

  • ARuslan
    Винченцо Нибали не примет учас ... (2)
    ARuslan-Фото
    В эпоху доминирования Фрума было бы глупо упустить такой шанс.
  • ARuslan
    Велотвиттер. 15-й (313) выпуск (3)
    ARuslan-Фото
    Это была моя самая любимая рубрика. Жаль что перестали публиковать...
  • sixpack
    Лицензии проконтинентальных ко ... (1)
    sixpack-Фото

    Бургос таки сыграли на повышение. Что ж, посмотрим. Состав у них не выгллядит внушительно, по крайней мере, на данный момент.

  • Адриен
    Винченцо Нибали не примет учас ... (2)
    Адриен-Фото

    Складывается впечатление, что Нибали старается избегать ПРЯМОГО единоборства с Фрумом ...

  • Адриен
    VeloLIVE на презентации велоко ... (6)
    Адриен-Фото
    Может быть в Таллине. На периферии - далеко не все. Даже во время СССР, а сейчас - тем более.
  • Student
    Герант Томас открыт для предло ... (8)
    Student-Фото
    Цитата: rude_rider
    таких много
    он себя позиционирует как генеральщик на ГТ а не недельки

    или терпежка в горах так впечатлила
    Много? А список можно)
  • RVL
    VeloLIVE на презентации велоко ... (6)
    RVL-Фото

    Я был в Эстонии в августе...все по русски понимают.

    А как он в команде общается?

  • velodoctor
    VeloLIVE на презентации велоко ... (6)
    velodoctor-Фото

    Отличная работа проделана, чем кормить читателя в межсезонье, как не такими репортажами. ok

  • Zhanzhak
    VeloLIVE на презентации велоко ... (6)
    Zhanzhak-Фото

    Спасибо! Я видела только то, что происходило в Керуене. И мне повезло я сидела рядом с командой. И пока шёл небольшой Батл между баскетбольной командой и велогонщиками (к слову крутить педали у них лучше получается, чем мячь в сетку забрасывать =) я Пообщалась  с Никитой Стальновым, потом с Андреем Гривко. Андрей очень открытый, легло идёт на контакт. Никита очень простой я бы даже сказала скромный. Новички правда немного были зажаты, а остальные чувствовали себя вполне комфортно. Трульс Корсет совсем в жизни другой, чем на фото. Да, в этом году организаторы постарались, программа и вправду была насыщенная. Вот только погода, как и в прошлом году подкачала. Ещё раз спасибо! 

  • ДимаЛел
    VeloLIVE на презентации велоко ... (6)
    ДимаЛел-Фото
    да, с переводчиком с английского

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