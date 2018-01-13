Рамунас Навардаускас возвращается к тренировкам

Рамунас Навардаускас вернулся к тренировкам после проблем со здоровьем

Рамунас Навардаускас (Ramūnas Navardauskas) вернулся к полноценным тренировкам после операции, проведённой ему в июне из-за обнаруженной у сердечной аритмии. 29-летний литовский гонщик команды Bahrain-Merida был вынужден прервать сезон во время Критериума Дофине-2017, сойдя на 8-м этапе. Но теперь со здоровьем гонщика всё в порядке, и он вместе с командой уже продумывает календарь гонок на следующий сезон.

Врач команды Bahrain-Merida Карло Гуардашионе рассказал о том, как прошло восстановление гонщика: «В сентябре в Мюнхене Рамунасу была проведена операция. 2 декабря в Турине он прошёл медицинский осмотр, показавший, что Рамунас достиг того уровня физической готовности, который позволяет вернуться к тренировкам с полной нагрузкой. Во время кардиологических тестов не было выявлено никаких следов аритмии или других проблем с сердцем. Поэтому специального лечения ему не требуется. Он на 100% способен тренироваться вместе со своими товарищами по команде».

Сейчас Рамунас Навардаускас присоединился к команде, находящейся на тренировочном сборе в Хорватии, в городе Хвар. Это последний тренировочный сбор команды перед новым сезоном. Рамунас Навардаускас сказал, что после долгого периода лёгких тренировок и медленной езды он очень рад вернуться к езде на велосипеде с приложением полной мощности, а больше всего счастлив, что может тренироваться вместе с товарищами по команде.

Рамунас Навардаускас: «Я благодарен команде и врачам за поддержку, потому что без них ситуация была бы совсем другой. Я вернулся на велосипед и рад этому. Теперь мне просто надо подождать первой гонки, посмотреть, в какой я форме, как идёт нога. Трудно предсказать, что произойдёт в будущем, но, возможно, после того, как у меня был такой долгий период отдыха, я смогу его использовать в свою пользу, и вернуться в гонке более конкурентоспособным».

Горазд Штангельи, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «Когда врачи подтвердили, что у Рамунаса нет проблем со здоровьем, и он полностью готов ко всей физической работе, он начал тренироваться, как и остальные гонщики. Он также является кандидатом в состав команды на первую гонку Мирового тура 2018 года – Тур Даун Андер».

По материалам пресс-релиза команды Bahrain-Merida