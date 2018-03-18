Фабио Ару не вышел на старт 6 этапа Volta a Catalunya-2018 из-за травмы

27-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Фабио Ару не вышел на старт 6 этапа Вуэльты Каталонии-2018 из-за травмы мышц бедра, которую получил при падении на 1-м этапе гонки. Как сообщается в пресс-релизе команды, «магнитно-резонансная томография, проведённая в больнице Барселоны, показала посттравматический отёк четырёхглавной мышцы бедра».

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Врач команды UAE Team Emirates Микеле де Гранди сказал: «Обследование выявило значительный отёк четырёхглавной мышцы, что причиняло сильную боль. К счастью, серьёзного повреждения не выявлено. Фабио Ару нуждается в нескольких днях отдыха, а потом постепенно он сможет начать работу».

Фабио Ару: «Гематома причиняла мне боль, продолжать гонку означало наносить ещё больший вред. Ехать вот так не имело смысла. Самое главное, что нет серьёзной травмы. Это неудобно, но не повлияет на подготовку к Джиро д’Италия. Через несколько дней отдыха я вернусь к своему расписанию работы».

Хошен Фернандес, спортивный директор команды UAE Team Emirates: «Он мучился с первого дня, когда попал в завал через 20 км после старта. Тогда кто-то поскользнулся на развязке, и упали больше 10 гонщиков. У него свело мышцу бедра, мы лечили это. Но утром на гонке был снег, завтра обещают дождь. Поэтому мы решили, что ему надо сойти с гонки в качестве меры предосторожности. Мы поехали на обследование в лучшую клинику Барселоны, травма не слишком значительная. Во вторник он вернётся на Тейде для тренировок, как обычно. Последние несколько дней мы говорили ему, чтобы он не продавливал слишком сильно, потому что это причиняло ему боль».