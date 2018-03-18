VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Фабио Ару не вышел на старт 6 этапа Вуэльты Каталонии-2018 из-за травмы

Фабио Ару не вышел на старт 6 этапа Volta a Catalunya-2018 из-за травмы

 

 

  27-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Фабио Ару не вышел на старт 6 этапа Вуэльты Каталонии-2018 из-за травмы мышц бедра, которую получил при падении на 1-м этапе гонки. Как сообщается в пресс-релизе команды, «магнитно-резонансная томография, проведённая в больнице Барселоны, показала посттравматический отёк четырёхглавной мышцы бедра».

 

Фабио Ару не вышел на старт 6 этапа Вуэльты Каталонии-2018 из-за травмы

Photo © UAE Team Emirates/Bettini

 

  Врач команды UAE Team Emirates Микеле де Гранди сказал: «Обследование выявило значительный отёк четырёхглавной мышцы, что причиняло сильную боль. К счастью, серьёзного повреждения не выявлено. Фабио Ару нуждается в нескольких днях отдыха, а потом постепенно он сможет начать работу».

 

 

  Фабио Ару: «Гематома причиняла мне боль, продолжать гонку означало наносить ещё больший вред. Ехать вот так не имело смысла. Самое главное, что нет серьёзной травмы. Это неудобно, но не повлияет на подготовку к Джиро д’Италия. Через несколько дней отдыха я вернусь к своему расписанию работы».

 

  Хошен Фернандес, спортивный директор команды UAE Team Emirates: «Он мучился с первого дня, когда попал в завал через 20 км после старта. Тогда кто-то поскользнулся на развязке,  и упали больше 10 гонщиков. У него свело мышцу бедра, мы лечили это. Но утром на гонке был снег, завтра обещают дождь. Поэтому мы решили, что ему надо сойти с гонки в качестве меры предосторожности. Мы поехали на обследование в лучшую клинику Барселоны, травма не слишком значительная. Во вторник он вернётся на Тейде для тренировок, как обычно. Последние несколько дней мы говорили ему, чтобы он не продавливал слишком сильно, потому что это причиняло ему боль».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Фабио Ару Fabio Aru UAE Team Emirates Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

18 - 25 марта 2018

Le Tour de Langkawi

19 - 25 марта 2018

Volta Ciclista a Catalunya

22 - 25 марта 2018

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

25 марта 2018

Gent-Wevelgem

28 марта 2018

Dwars door Vlaanderen

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen

2 - 7 апреля 2018

Vuelta Ciclista al Pais Vasco

4 апреля 2018

Scheldeprijs

8 апреля 2018

Paris-Roubaix


ОПРОС

Как завершится Гент-Вевельгем-2018?

Комментарии

  • Shega
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 6 (9)
    Shega-Фото
    Поддерживаю двумя руками) Запомнила комментарии Р. Хамидулина ещё по чемпионату мира. Честное слово, отдыхала и душой, и ушами: четко, в меру эмоционально и - для таких, как я - очень много полезной информации для понимания гонки и велоспорта в целом. Очень жаль, что он бывает не так часто, как хотелось бы.
  • Gottliche_Recht
    Гент - Вевельгем-2018. Превью (3)
    Gottliche_Recht-Фото

    Пора бы уже Оливеру Нассену выигрывать гонки

  • EL-Fenomeno
    Гент - Вевельгем-2018. Превью (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот как себя поведут биги аля Грега и/или Петера (и иже с ними) зная, что через неделю ТОПовая Фландрия? Будут беречься или пойдут на все деньги?? У ГВА уже есть подиум Е3, так что он точно не будет форсировать (тем более, что в 2017 уже выграл ГВ). поСтавлю на тех кто был близко к успеху на Е3, но проиграл(и): Жильбер, Мэтьюз, Москон.
    Если будет СПРИНТерский финиш, тогда Маттео Трентин (опередит всех на 1 сек)

    :)

  • Earl57
    Винченцо Нибали провёл разведк ... (2)
    Earl57-Фото

    Интересно, что ехали по маршруту 6 человек, судя по фотографии.

     

    Но пишут только про Нибали, Пелиццоти и Де Марки. Имена трех других нигде не упоминаются. Дискриминация, однако. Хотя бы из элементарной вежливости могли назвать их фамилии.

    Одного я опознала на других фото как бывшего гонщика Леопард-Трек, завершившего карьеру в конце 2013 года. Сейчас он член оргкомитета ЧМ-2018 и явно был проводником по трассе.

    Еще один, судя по ветровке и шлему гонщик Бахрейн-Мериды.

    Третьего вообще плохо видно на всех фотографиях и даже форму не получается разглядеть.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Винченцо Нибали провёл разведк ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Даа ребятам надо приехать на трассу чемпионата Украины в Буковеле. Если они проведут чемп там с этой же дистанцией то Инсбрук им покажется детским лепетом.

    Но трасса тяжёлая ,хотя как по мне спуск больше проблем и корректив внесет, может и дождь будет , в сентябре там бывают дни очень холодные
  • velodoctor
    Гент - Вевельгем-2018. Превью (3)
    velodoctor-Фото

    Давай Слава, твоя гонка clapping 

  • Earl57
    Организаторы Тур де Франс-2018 ... (31)
    Earl57-Фото

    Фрум решил поехать Тур Альп. Поскольку эта гонка заканчивается за две недели до Джиро, то можно будет посмотреть в какой он форме в действительности.

  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 6 (9)
    Earl57-Фото

    Ару все-таки сошел. И стоило так себя истязать, когда уже с первого этапа было видно, что с ним что-то неладно. 

  • Pinkerton
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 6 (9)
    Pinkerton-Фото
    Написанному — не верить! :)
  • Pinkerton
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 6 (9)
    Pinkerton-Фото
    В таком случае приношу свои извинения за дезинформацию. А вам спасибо за то, что поправили.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 марта

Wilco Kelderman (Team Sunweb)

Logan Owen (EF Education First-Drapac)

26 марта

Luca Raggio (Wilier Triestina - Selle Italia)

Julen Irizar Laskurain (Euskadi Basque Country - Murias)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 833
2 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
4 Нибали В. (Ita) (TBM) 570
5 Юэн К. (Aus) (MTS) 549
6 Солер М. (Esp) (MOV) 545
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
8 Исагирре Г. (Esp) (TBM) 500
9 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
10 Демар А. (Fra) (GFC) 465

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2018 (152)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)
Октябрь 2017 (113)