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Василий Кириенко возвращается в гонки и стартует на Туре Романдии-2019

Василий Кириенко возвращается в гонки после успешного лечения и стартует на Туре Романдии-2019 

 

 

  Как сообщает команда Sky, Василий Кириенко успешно прошёл лечение по поводу проблем с сердцем, и врачи дали разрешение на возвращение в гонки.

 

   Напомним, что в марте команда сообщила о том, что во время стандартных проверок состояния сердца гонщиков результаты 37-летнего белорусского гонщика показали аномалию, которая потребовала дополнительного исследования и лечения.

 

 

После успешного лечения врачи разрешили гонщику вернуться к работе. Василий Кириенко примет участие в Туре Романдии-2019, для него это будет первая гонка сезона 2019 года.

 

  На Туре Романдии-2019 гонщики британской команды Sky будут выступать в другой велоформе, переходном варианте перед изменением названия команды на INEOS.

 

 

Официально команда Sky становится Ineos c 1 мая, а в новая велоформа будет на гонщиках, которые поедут Тур Йоркшира-2019.

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Теги к статье: Василий Кириенко Тур Романдии

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  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 15:40 | Регистрация: 14.02.2016

    "новая велоформа будет на гонщиках, которые поедут Тур Йоркшира-2019" Это что получается, часть гонщиков Sky в старой форме, а другие - в новой? Как такое возможно?

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 16:19 | Регистрация: 4.07.2011

    Да! 

    Это так,  и не могло быть иначе! 

     

     

     

  3. ktilp-12

    Сегодня, 17:35 | Регистрация: 20.06.2015

      Василию удачи, успешной гонки.

     Хорошо   не будет участвовать в Йоркшире, а то более 15000 человек собираются выйти в знак протеста  фирмы Ineos, которые загрязняют окружающую среду. Если возьмутся серьезно, то их Ineos (бывший Скай) будут и в Туре сопровождать,может не будут рады такому спонсорству. Посмотрим 2 мая.   

  4. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:29 | Регистрация: 31.05.2014

    Василию успехов! И какое классное фото, ну не может гонщик с таким лицом давать нам повод грустить.

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Ближайшие старты

30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie

1 мая 2019

Eschborn-Frankfurt

1 - 5 мая 2019

Five Rings of Moscow

2 - 5 мая 2019

Tour de Yorkshire

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


ОПРОС

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Комментарии

  • kwwk
    Тур Романдии-2019. Превью (8)
    kwwk-Фото
    Врядли, он готов еще меньше чем Фрумыч, будет просто боевая тренировка к ТДФ.
  • kwwk
    Василий Кириенко возвращается ... (4)
    kwwk-Фото

    Василию успехов! И какое классное фото, ну не может гонщик с таким лицом давать нам повод грустить.

  • uran
    Джиро д'Италия-2019. Цифры и ... (5)
    uran-Фото
    60 км разделочных это около + 2-3 мин. запаса перед горняками. Видится сбалансированно.
  • ktilp-12
    Василий Кириенко возвращается ... (4)
    ktilp-12-Фото

      Василию удачи, успешной гонки.

     Хорошо   не будет участвовать в Йоркшире, а то более 15000 человек собираются выйти в знак протеста  фирмы Ineos, которые загрязняют окружающую среду. Если возьмутся серьезно, то их Ineos (бывший Скай) будут и в Туре сопровождать,может не будут рады такому спонсорству. Посмотрим 2 мая.   

  • motte
    Василий Кириенко возвращается ... (4)
    motte-Фото

    Да! 

    Это так,  и не могло быть иначе! 

     

     

     

  • Виктор Сироткин
    Василий Кириенко возвращается ... (4)
    Виктор Сироткин-Фото

    "новая велоформа будет на гонщиках, которые поедут Тур Йоркшира-2019" Это что получается, часть гонщиков Sky в старой форме, а другие - в новой? Как такое возможно?

  • GTX
    Тур Романдии-2019. Превью (8)
    GTX-Фото
    Роглич явный фаворит
  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2019. Цифры и ... (5)
    rude_rider-Фото
    Цитата: levonardo
    Цитата: Astanaforever
    Три индивидуальные разделки это перебор явно. Под Дюмолона однако.
    Только не совсем понятно, в какой форме этот самый Дюмолон. Как то не особо заметен после Тиррено. Во всяком случае, на первых двух тот же Лопез сможет минимизировать потери.
    Нееее забудьте.Лопез антираздельщик.на разделках будет много терять.в горах посмотрим что отыграть саможет
  • levonardo
    Джиро д'Италия-2019. Цифры и ... (5)
    levonardo-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Три индивидуальные разделки это перебор явно. Под Дюмолона однако.
    Только не совсем понятно, в какой форме этот самый Дюмолон. Как то не особо заметен после Тиррено. Во всяком случае, на первых двух тот же Лопез сможет минимизировать потери.
  • levonardo
    Тур Романдии-2019. Превью (8)
    levonardo-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Лулу прям не дают отдохнуть в Астане. ГОНКА за гонкой.Потом сразу на Джиро. Монстр прям...
    Лулу и второй Санчес(колумбиец) не едут, вместо них Стальнов и Фоминых. Ну и так далее, по многим командам.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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