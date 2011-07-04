Василий Кириенко возвращается в гонки и стартует на Туре Романдии-2019

Василий Кириенко возвращается в гонки после успешного лечения и стартует на Туре Романдии-2019



Как сообщает команда Sky, Василий Кириенко успешно прошёл лечение по поводу проблем с сердцем, и врачи дали разрешение на возвращение в гонки.

Напомним, что в марте команда сообщила о том, что во время стандартных проверок состояния сердца гонщиков результаты 37-летнего белорусского гонщика показали аномалию, которая потребовала дополнительного исследования и лечения.

После успешного лечения врачи разрешили гонщику вернуться к работе. Василий Кириенко примет участие в Туре Романдии-2019, для него это будет первая гонка сезона 2019 года.

На Туре Романдии-2019 гонщики британской команды Sky будут выступать в другой велоформе, переходном варианте перед изменением названия команды на INEOS.

Официально команда Sky становится Ineos c 1 мая, а в новая велоформа будет на гонщиках, которые поедут Тур Йоркшира-2019.