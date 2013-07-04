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Марио Чиполлини восстанавливается после операции на сердце

Победитель этапов всех трёх Гранд-туров, бывший спринтер Марио Чиполлини перенёс операцию на сердце

 

 

  Бывший профессиональный спринтер, победитель этапов на всех трёх Гран-турах, победитель 42 этапов Джиро д’Италия,  52-летний Марио Чиполлини (Mario Cipollini) перенёс пятичасовую операцию на сердце по поводу врождённой аномалии коронарной артерии – миокардиального мышечного мостика. При такой проблеме коронарная артерия оказывается сдавленной под слоем миокарда, из-за чего может возникнуть нарушение кровообращения.

 

  В интервью La Gazzetta dello Sport Марио Чиполлини рассказал о своей болезни в надежде, что его история поможет другим людям понять, какие проблемы с сердцем могут возникнуть у велосипедистов. Роберто Корсетти (Roberto Corsetti), врач, обнаруживший проблему, подтвердил, что Марио Чиполлини мог умереть без своевременного диагноза и лечения. Теперь итальянскому спортсмену придётся ждать несколько месяцев, прежде, чем станет ясно, смог ли он полностью восстановиться.

 

 

  Роберто Корсетти, врач: «Проблема оказалась серьёзнее, чем мы думали. Да, Марио рисковал, мог умереть. Но он вернулся. Мы не знаем, сколько месяцев ему потребуется для восстановления – два, три или больше».

 

  Марио Чиполлини: «Это серьёзное заболевание, я не шучу, оно могло привести к самым тяжёлым последствиям. Было странно узнать о проблемах с сердцем, потому что думаешь, что раз занимаешься спортом, то силён и здоров.  Я понял, что что-то не в порядке, когда, продавливая 500 ватт на подъёме, ощутил как будто удар о стену.

 

  Мне повезло, потому что у меня есть друг, великолепный профессионал, доктор Корсетти. У него почти маниакальная решимость находить решение проблемы. Он сказал мне, что во время своей карьеры я, возможно, слишком нагружал сердце. Теперь я обнаружил, что меня ограничивали врождённые проблемы.  

 

  Курса лечения нет. Мне просто надо отдыхать. После операции я чувствовал себя хорошо, надеюсь только, что в январе буду в порядке. Мне 52 года, и многое ещё в жизни нужно сделать. Я решил изучить все детали моей проблемы ради дочерей. Зная, что у меня врождённые проблемы, в будущем их можно спасти.

 

Ранняя диагностика очень важна, надо следить за собой и не игнорировать состояние. Надеюсь,  то, что я рассказал о своих проблемах с сердцем, поможет другим. Медицинские осмотры при получении лицензии для участия в велогонках не слишком тщательные. Я всегда их проходил, но ни разу не были замечены проблемы. К счастью, сейчас технологии очень помогают в диагностике и, возможно, спасут жизни».

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Теги к статье: Марио Чиполлини

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 00:43 | Регистрация: 17.05.2015

    Человек почти всю сознательную жизнь, лучшие годы  занимался тяжелейшим видом спорта, не зная, что у него - врожденная сердечная патология... При этом - показывал великолепные результаты. А какие бы они были, не будь болезни ?!. Вообще, немало выдающихся спортсменов с подобными недугами достигли спортивных вершин . А.Шварцнегер, В.Харламов... А вот Ольге Забелинской именно занятие велоспортом помогло победить врожденный порок сердца.

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:16 | Регистрация: 4.07.2013

    А какие были бы результаты Марио, если бы он знал о свей "болезни"?
    Думаю, нулевые. 

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