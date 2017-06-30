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Морено Мозер объявил о завершении карьеры велогонщика

 

28-летний Морено Мозер закончил карьеру в велоспорте

 

  28-летний итальянский гонщик Морено Мозер (Moreno Moser) объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика. Премянник легендарного итальянского гонщика Франческо Мозера, Морено Мозер пришёл в профессиональный велоспорт в 2012 году. Он начал карьеру в команде Liquigas, продолжал её в этой команде, которая с 2013 года стала называться Cannondale, до 2016 года. В 2017 и 2018 годах выступал в команде Astana. В этом сезоне был гонщиком проконтинентальной команды Nippo Vini Fantini Faizanè.

 

 

  За свою карьеру Морено Мозер одержал 8 побед, большая часть которых приходится на 2012 год. Итальянский гонщик стал победителем классик Страде Бьянке в 2013, побеждал на Туре Польши, дважды выигрывал Trofeo Laigueglia, в последний раз в 2018 году.

 

  Морено Мозер в интервью  La Gazzetta dello Sport: «У меня больше не получалось удерживать форму для выступлений, в которых должен был принимать участие. Я всегда был победителем, но периоды спада за последние годы стали длиться всё дольше. И этот спад не был связан с какой-то болезнью. После многочисленных анализов и тестов мы были уверены, что у меня нет ни болезни, ни вирусов.

 

  Из-за того, что я не мог достичь пика формы, учитывая всё более долгие периоды спада, я предпочёл завершить карьеру вместо того, чтобы тащить себя в неизвестность. Это будет честно по отношению ко всем, кто связан со мной.

 

  Мне остаётся лишь поблагодарить команду, которая тепло приветствовала меня и поверила в меня. В команде Nippo Vini Fantini я нашёл исключительную, высокопрофессиональную атмосферу. Наша совместная работа могла привести к большому успеху, но не сложилось. Поэтому я готов поставить точку».

 

  Франческо Пелози, генеральный менеджер команды Nippo Vini Fantini Faizanè: «Нет необходимости говорить, что мы с огромным сожалением прощаемся с таким ценным гонщиком как Морено. Мы знали, что будет сложно, поэтому до конца прикладывали усилия. У нас прочная команда, у которой своя, давно существующая структура, так что в этом сезоне Морено мог работать в полном спокойствии без какого-либо стресса.  После блестящих данных, показанных им зимой во время подготовки к сезону, его форма снова пошла вниз. Нам остаётся лишь принять зрелое решение Морено».

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Теги к статье: Морено Мозер

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:51 | Регистрация: 30.06.2017

    Успехов ему в жизни.

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • hodorik
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    hodorik-Фото

    Сложный момент всех носило на финише , но возмущений и претензий ни кто не заявлял.

  • hodorik
    Фернандо Гавирия - победитель ... (2)
    hodorik-Фото

    После финиша ни кто даже и не возмущался, нормально финишнули, да толкотня мало места , судьи как всегда ... преувеличили. Вивиани был реально силён. Печально жостко.

  • tiuteamd
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    tiuteamd-Фото
    с каких пор мнение спортсмена , который участвовал, выше тех кто смотрел со стороны ))
  • pac1ent
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (4)
    pac1ent-Фото
    Цитата: veloster
    Тут и Юэн может вполне
    Ну каг-бэ он и главный фаворит..

    [quote=pac1ent][quote=veloster]Тут и Юэн может вполне
    Ну каг-бэ он и главный фаворит.. Хотя на мой взгляд этап под Улисси
  • litxaa
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте! Согласен с Вами. Мне сразу показалось что он слишком резко и опасно взял влево и подумалось, а не оштрафуют ли его за это. По моему очень скромному мнению жалко, но справедливо.
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    Серафим-Фото

      Не увидел настолько жесткого нарушения. По моему рассудили по принципу:"Бей своих, чтоб чужие боялись".

     А вообще этап был занудным, давно так не высыпался.

  • tiuteamd
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    tiuteamd-Фото

    я ещё удивился как  на евроспорте говорили, мол вивиани притерли , Когда он сам чуть не   снес мальца )

  • SSS
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    SSS-Фото
    твои глаза и глаза Москетте-это все-таки разные глаза по уровню экспертизы) Так что, извини кими, но прислушаюсь к Москетте)
  • paziz
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    paziz-Фото
    Цитата: uran
    На ТДФ Демар такие финтеля выдавал, что на Джиро его бы точно дискв. В данной ситуации спорно: он выбирался на позицию и прямолинейность тут никак не подходит, но делал это резко и откровенно опасно. Не мне судить, но Вивиани был достоин победы.
    П.С. там еще и очки -50 для итальянца, ноплохо так наказали. 
    поддерживаю про Демара, там французкие орги сделали все чтобы отдать лавры, а можно взять к примеру тот же спринт когда Саган якобы завалил Кэва Итальянские орги строги но справедливы (пока что)
  • Костя К
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    Костя К-Фото

    Завтра посмотрим. Всех порвет или сольется?

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