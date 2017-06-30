Морено Мозер объявил о завершении карьеры велогонщика

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- Дата:
- Сегодня, 20:40
28-летний Морено Мозер закончил карьеру в велоспорте
28-летний итальянский гонщик Морено Мозер (Moreno Moser) объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика. Премянник легендарного итальянского гонщика Франческо Мозера, Морено Мозер пришёл в профессиональный велоспорт в 2012 году. Он начал карьеру в команде Liquigas, продолжал её в этой команде, которая с 2013 года стала называться Cannondale, до 2016 года. В 2017 и 2018 годах выступал в команде Astana. В этом сезоне был гонщиком проконтинентальной команды Nippo Vini Fantini Faizanè.
За свою карьеру Морено Мозер одержал 8 побед, большая часть которых приходится на 2012 год. Итальянский гонщик стал победителем классик Страде Бьянке в 2013, побеждал на Туре Польши, дважды выигрывал Trofeo Laigueglia, в последний раз в 2018 году.
Морено Мозер в интервью La Gazzetta dello Sport: «У меня больше не получалось удерживать форму для выступлений, в которых должен был принимать участие. Я всегда был победителем, но периоды спада за последние годы стали длиться всё дольше. И этот спад не был связан с какой-то болезнью. После многочисленных анализов и тестов мы были уверены, что у меня нет ни болезни, ни вирусов.
Из-за того, что я не мог достичь пика формы, учитывая всё более долгие периоды спада, я предпочёл завершить карьеру вместо того, чтобы тащить себя в неизвестность. Это будет честно по отношению ко всем, кто связан со мной.
Мне остаётся лишь поблагодарить команду, которая тепло приветствовала меня и поверила в меня. В команде Nippo Vini Fantini я нашёл исключительную, высокопрофессиональную атмосферу. Наша совместная работа могла привести к большому успеху, но не сложилось. Поэтому я готов поставить точку».
Франческо Пелози, генеральный менеджер команды Nippo Vini Fantini Faizanè: «Нет необходимости говорить, что мы с огромным сожалением прощаемся с таким ценным гонщиком как Морено. Мы знали, что будет сложно, поэтому до конца прикладывали усилия. У нас прочная команда, у которой своя, давно существующая структура, так что в этом сезоне Морено мог работать в полном спокойствии без какого-либо стресса. После блестящих данных, показанных им зимой во время подготовки к сезону, его форма снова пошла вниз. Нам остаётся лишь принять зрелое решение Морено».
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