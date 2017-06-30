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Ремко Эвенепул дебютирует на классике Ломбардия

Ремко Эвенепул: «Я на пике формы, маршрут Ломбардии мне подходит»

 

 

  Ремко Эвенепул впервые в карьере стартует на классике – Монументе. 20-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step в этом году одержал победу на всех велогонках, в которых участвовал. Но теперь перед ним совсем другой вызов – не многодневная велогонка, а классика Ломбардия  - Монумент велоспорта, где за победу будут бороться опытные гонщики, уже одерживавшие победы на этой итальянской классике.

 

Ремко Эвенепул дебютирует на классике Ломбардия

 

  Выиграв Тур Польши, Ремко Эвенепул заранее приехал в северную Италию и провёл разведку финальных 130 км дистанции Ломбардии-2020. Затем он ещё раз проехал часть дистанции вместе со своими товарищами по команде, многие из которых, как и он, впервые поедут Монумент.

 

  Cyclignews цитирует слова Ремко Эвенепула, который перед стартом Ломбардии провёл видеопресс-конференцию, начавший её с шутки:

 

  «Возможно, я сам виноват в том, что меня считают фаворитом…

 

  Чувствую себя очень и очень хорошо. Подготовка прошла отлично, так что в данный момент я в лучшей форме сезона, что идеально совпадает со временем проведения классики. Думаю, для шестичасовой гонки с многочисленными подъёмами нужно быть в хорошей форме, а мы отлично поработали.

 

  Мне кажется, нечувствительность к прессингу ожиданий - часть моего характера. Давление на себя оказываю я сам. Это как бросать вызовы самому себе и справляться с ними. Когда я ставлю цели, знаю, что в этот день буду готов. Конечно, есть ещё ситуация в гонке, и необходимо немного удачи, но я стараюсь как можно меньше думать о давлении.

 

  Ломбардия для меня много значит, она сравнима с Льеж-Бастонь-Льеж. Поэтому для меня важна эта гонка. Проверив маршрут, я обрадовался, потому что он, действительно, мне подходит.

 

  За три последних часа гонки будет негде перевести дыхание. По прогнозу ожидается жаркая солнечная погода, как я люблю. Я с большим восторгом жду старта. Команда тоже готова, все в хорошей форме. Мы все верим, что готовы к субботе.

 

 Финальные 80 км, начиная с Гизалло, очень трудные, там нет равнинных дорог.   Но я считаю, что гонка решится до финального подъёма.

 

  Я уверен в команде и в себе. Если на Муро-ди-Сормано со мной останутся два или три товарища по команде, мы сможем контролировать гонку. После спуска с Сормано останется только 38 км. Тот, кто там будет впереди, решит гонку.

 

  Я всегда смотрел Ломбардию по телевизору, а теперь впервые сам её поеду. Надеюсь, после этой субботы смогу рассказать о чём-то особенном».

 

  В ответ на вопрос о фаворитах, Ремко Эвенепул назвал Винченцо Нибали и Якоба Фульсанга: «Нибали знает гонку от и до. Он всегда является фаворитом. Будет ещё Фульсанг, а также другие, мне ещё надо проверить полный стартовый лист.  Потом Моллема, он выиграл в прошлом году. Если ты побеждал в гонке, ты всегда будешь одним из фаворитов, даже если, как я думаю, Trek на 100% сделает ставку на Нибали».

 

  Давиде Брамати, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Мы выходим на старт решительно настроенными, несмотря на то, что у нас в составе много молодых гонщиков. Маршрут не изменился, только погода в этом году будет другой, ожидается больше + 30 градусов. Конечно, мы надеемся показать хороший результат, но не можем называть себя фаворитами, потому что многие ребята дебютируют на Монументе».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step Ломбардия Il Lombardia классика Монумент велоспорт велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:57 | Регистрация: 30.06.2017

    Все болеем за нашего Власова. Он в форме. И команда вроде ничо.

    Вся жизнь это гонка.
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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Astanaforever
    Ремко Эвенепул дебютирует на к ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Все болеем за нашего Власова. Он в форме. И команда вроде ничо.
  • patar
    Критериум Дофине-2020. Этап 3 (14)
    patar-Фото

    А многие еще ереживали, повезет ли Баргиль индейца?? Ну, судя по двум последним этапам - везет.



    А кстати, как вы считаете, лучше выигрывать всё подряд и проехать мимо ТДФ или лучше ничего не брать и выстрелить только с желтой майкой?

  • Dmitry55
    Критериум Дофине-2020. Этап 3 (14)
    Dmitry55-Фото
    Роглич может пару Туров выиграть, опыт уже есть, хватит на третью неделю, самый универсальный в пелетоне сейчас. И форма на уровне. Если падений не будет, выиграет.
  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 3 (14)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Sezar
    Мартинес втащил Берналю. Горняки в Инеосе не прогрессируют. 


    А, да, совсем забыл. Не надо Фруму ехать этот Тур. Надо двигать на Вуэльту. Нужна база в ногах и дороги побед. Нужен трамплин.

     

    Впереди Берналя и Лопес и Кинтана, кстати) если вы про колумбийское дерби. 

     

    На счет Фрума - интересная идея, но в Инеос не хватит достойных грегори на 2 ГТ, на один бы насобирали) 


    Еще наблюдение: Ланда и Кинтана вполне себе отлично едут вне Мовистара) 

  • Гонщик
    Критериум Дофине-2020. Этап 3 (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: aksbor
    Вряд ли Роглич удержит форму до третьей недели Тура. Берналь не на пике, но он и не должен на нем сейчас быть. Паша хорошо отдержался,на Туре будет очень полезен Берналю.
    Роглич только прибавит , начало сезона фактически , главное без травм .



    Цитата: veloster
    Сиваков что хотел сделать? 
    В ГК уже далеко. Хотел занять второе место на этапе что-ли.
    В итоге и не сам, и капитана еще подставил.
    Хорошо что Формоло дотерпел, а то надоел прыгун уже.
    Видимо ждет скучный колхозный Тур по сценарию сегодняшнего этапа. Будут ехать колхозом, что никто даже из-под поезда Юмбы или же Ская не высунется. А потом спринт. Вся интрига на этапах будет заключаться в том, отпустят ли отрыв на победу.
    Какого капитана , это Бернальку чоли ? У Сивакова есть все данные чтобы быть лучше латиноса .

  • Sezar
    Критериум Дофине-2020. Этап 3 (14)
    Sezar-Фото

    Разрывы огромные. Гийом Мартан отлично едет уже не первую гонку. Погачар в гонки въезжает немного сырым, потому может поначалу словить. Мартинес втащил Берналю. Горняки в Инеосе не прогрессируют. Бора и Бухман - молодцы.

    А, да, совсем забыл. Не надо Фруму ехать этот Тур. Надо двигать на Вуэльту. Нужна база в ногах и дороги побед. Нужен трамплин.

  • Адриен
    Критериум Дофине-2020. Этап 3 (14)
    Адриен-Фото
    Удержит. Может даже прибавит... А хотелось бы интриги, сюрпризов (Фрум!), борьбы до les Champs...
  • Николай Н.
    Критериум Дофине-2020. Этап 3 (14)
    Николай Н.-Фото

    Переживал за Формола, но он всё же выстоял. Молодец. Ну а Роглич на голову выше всей этой компаний, на финише ему равных нет.

  • старт-шоссе 82
    Ломбардия-2020. Маршрут (13)
    старт-шоссе 82-Фото
    Претендент, спасибо что заметили.
  • старт-шоссе 82
    Критериум Дофине-2020. Этап 3 (14)
    старт-шоссе 82-Фото

    Победа Формоло очень понравилась, боевая,как говорят на характере и на зубах.Молодец.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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