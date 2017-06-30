Ремко Эвенепул дебютирует на классике Ломбардия

Ремко Эвенепул: «Я на пике формы, маршрут Ломбардии мне подходит»

Ремко Эвенепул впервые в карьере стартует на классике – Монументе. 20-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step в этом году одержал победу на всех велогонках, в которых участвовал. Но теперь перед ним совсем другой вызов – не многодневная велогонка, а классика Ломбардия - Монумент велоспорта, где за победу будут бороться опытные гонщики, уже одерживавшие победы на этой итальянской классике.

Выиграв Тур Польши, Ремко Эвенепул заранее приехал в северную Италию и провёл разведку финальных 130 км дистанции Ломбардии-2020. Затем он ещё раз проехал часть дистанции вместе со своими товарищами по команде, многие из которых, как и он, впервые поедут Монумент.

Cyclignews цитирует слова Ремко Эвенепула, который перед стартом Ломбардии провёл видеопресс-конференцию, начавший её с шутки:

«Возможно, я сам виноват в том, что меня считают фаворитом…

Чувствую себя очень и очень хорошо. Подготовка прошла отлично, так что в данный момент я в лучшей форме сезона, что идеально совпадает со временем проведения классики. Думаю, для шестичасовой гонки с многочисленными подъёмами нужно быть в хорошей форме, а мы отлично поработали.

Мне кажется, нечувствительность к прессингу ожиданий - часть моего характера. Давление на себя оказываю я сам. Это как бросать вызовы самому себе и справляться с ними. Когда я ставлю цели, знаю, что в этот день буду готов. Конечно, есть ещё ситуация в гонке, и необходимо немного удачи, но я стараюсь как можно меньше думать о давлении.

Ломбардия для меня много значит, она сравнима с Льеж-Бастонь-Льеж. Поэтому для меня важна эта гонка. Проверив маршрут, я обрадовался, потому что он, действительно, мне подходит.

За три последних часа гонки будет негде перевести дыхание. По прогнозу ожидается жаркая солнечная погода, как я люблю. Я с большим восторгом жду старта. Команда тоже готова, все в хорошей форме. Мы все верим, что готовы к субботе.

Финальные 80 км, начиная с Гизалло, очень трудные, там нет равнинных дорог. Но я считаю, что гонка решится до финального подъёма.

Я уверен в команде и в себе. Если на Муро-ди-Сормано со мной останутся два или три товарища по команде, мы сможем контролировать гонку. После спуска с Сормано останется только 38 км. Тот, кто там будет впереди, решит гонку.

Я всегда смотрел Ломбардию по телевизору, а теперь впервые сам её поеду. Надеюсь, после этой субботы смогу рассказать о чём-то особенном».

В ответ на вопрос о фаворитах, Ремко Эвенепул назвал Винченцо Нибали и Якоба Фульсанга: «Нибали знает гонку от и до. Он всегда является фаворитом. Будет ещё Фульсанг, а также другие, мне ещё надо проверить полный стартовый лист. Потом Моллема, он выиграл в прошлом году. Если ты побеждал в гонке, ты всегда будешь одним из фаворитов, даже если, как я думаю, Trek на 100% сделает ставку на Нибали».

Давиде Брамати, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Мы выходим на старт решительно настроенными, несмотря на то, что у нас в составе много молодых гонщиков. Маршрут не изменился, только погода в этом году будет другой, ожидается больше + 30 градусов. Конечно, мы надеемся показать хороший результат, но не можем называть себя фаворитами, потому что многие ребята дебютируют на Монументе».