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Тренер Эгана Берналя о его подготовке к Тур де Франс-2020

Тренер Эгана Берналя: «Цель – выйти на пик формы к старту Тур де Франс-2020»

 

 

  Победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь вернулся в Европу и направился в Андорру, на тренировочную базу команды Ineos. До старта французского Гранд-тура 23-летний колумбийский гонщик наберёт 12 гоночных дней из возможных 15.

 

  Тренер Шавьер Арече (Xabier Artetxe), который работает с Берналем с момента его появления в британской велокоманде, уверен, что интенсивные усилия на более низкой по сравнению с Колумбией высоте в сочетании с тренировками на выносливость позволят его подопечному войти в форму точно к старту Тур де Франс-2020.

 

Тренер Эгана Берналя: «Цель – выйти на пик формы к старту Тур де Франс-2020»

 

  О сложностях в подготовке сезона 2020 года, ключевых этапах Тур де Франс и возможностях Эгана Берналя Шавьер Арече рассказал в интервью Cyclingnews.

 

  Шавьер Арече: «Без сомнения, всё будет непривычно. Всё уже сложно, потому что в начале была полная неопределённость относительно старта гонок, и такая ситуация продолжалась почти полтора месяца. К счастью, потом определили календарь гонок. Но я думаю, в зависимости от того, что делали или не делали в период неопределённости гонщики, которые находились в хорошей форме, это сильно повлияет на их выступление в первые месяцы возобновления сезона.

 

  В то же время те, кто был травмирован или нуждался во времени для восстановления, выгодно использовали остановку сезона, например, Крис Фрум и другие. Так что будет интересно посмотреть, как вся эта ситуация повлияет на каждого из гонщиков.

 

  Вообще-то, думаю, нас ждут большие сюрпризы. Во-первых, потому что гонки будут проходить в других условиях, в другое время года.

 

  Но, прежде всего, всегда одни гонщики выступают лучше в начале сезона, другие - позднее. В какой-то степени выступление зависит от того, как их тело реагирует на разную погоду и температуру воздуха. Частично влияет и то, как работают их биологические часы каждый месяц года».

 

  Эган Берналь возобновит сезон 1 августа с четырёхдневной гонки «La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi», 7 августа стартует на трёхдневной гонке «Tour de l'Ain», а 12 августа выйдет на старт Критериума Дофине-2020, который в этом году будет состоять из пяти этапов.

 

  На вопрос Cyclingnews, будет ли колумбийский гонщик бороться за победу на этих гонках, Шавьер Арече ответил, что не отрицает такую возможность, но и не ставит это целью:

 

  «Мы открыты обоим вариантам. Не удивлюсь, если он выиграет, но не собираюсь говорить что-то типа: «О, нет, ему ещё надо набирать форму». – Потому что он уже в очень хорошей форме. Но эти гонки не являются целью. Цель – выйти на 100% к старту Тур де Франс-2020.

 

  Между каждой гонкой есть несколько дней для восстановления. Получится почти как одна долгая многодневная велогонка. Там он отполирует свою форму, доведёт её до 100%.

 

  Тур стартует с пары очень сложных этапов. Форма уже должна быть очень хорошей. Никто не выиграет Тур на первой неделе, но мы точно увидим, как отсеются некоторые фавориты. Кто-то из них будет списан со счетов, когда закончится 2-й этап.

 

  Причиной этого будет ещё и переделанный, сильно отличающийся от обычного календарь, из-за чего гонщикам понадобятся дополнительные дни соревнований, чтобы войти в форму. А этих двух дней им будет не хватать.

 

  Не важно, какие победы ты одержал, если не подошёл к Туру в 100-процентной форме. В случае Эгана люди, с которыми он ближе всех в команде, призывали его не волноваться и делать свою работу. Это значит, хорошо тренироваться и восстанавливаться, не ввязываться в дебаты. История нам говорит, что на Туре побеждает сильнейший. Если Эган силён так, насколько способен, то, считаю, его шансы на победу в Тур де Франс в этом году очень высоки».

 

 Решающим этапом на Тур де Франс-2020 будет 20-й, 36-км индивидуальная гонка на время с финишем на Ла-Планш-де-Бель-Фий. Эган Берналь собирался провести разведку этого этапа весной, но план пришлось поменять.

 

  Шавьер Арече сказал Cyclingnews, что разведку проведут после Критериума Дофине:

 

  «Надо ещё до этапа чётко понимать, как подходить к этой разделке. Нельзя вечером накануне старта начать сомневаться, какую передачу использовать и менять ли велосипед. Выбор оборудования очень важен. Конечно, и физическая форма имеет большое значение, но очень и очень важно знать, как распределить скорость и силы во время разделки. Тут не важно, лучший ли ты горняк в мире. Если напутаешь со скоростью, можешь потерять время на равнине. Если сожжёшь себя, то выдохнешься на Ла-Планш-де-Бель-Фий.

 

  Такие раздельщики как Фрум, Примож Роглич или Том Дюмулин могут съесть всё преимущество чистого горняка в общем зачёте на Ла-Планш. Надо помнить, что они как раздельщики умеют распределять силы на подъёмах.

 

  Но если правильно распределиться, можно создать большой разрыв, рискнуть, продавить себя до предела, но не выходя за свой лимит.

 

  Понятно, что на таком этапе никто не будет ехать расслабленно, потому что в этот день могут быть такие большие разрывы, из-за которых можно выиграть Тур или проиграть».

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Адриен
    Карлос Бетанкур не вернулся в ... (8)
    Адриен-Фото
    Люди - РАЗНЫЕ. При этом всегда надо поступать ЧЕСТНО и ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Если Бетанкур считает, что вряд ли сможет тренироваться и выступать на ДОЛЖНОМ уровне из-за возникших у него проблем - поступил правильно. Вспомните Чавеса - у него была схожая ситуация, ему все сочувствовали и жалели, а он выступал блекло, через силу... НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ведь, допустим, когда мы покупаем какой-либо товар, нам БЕЗРАЗЛИЧНЫ личные проблемы изготовителя и продавца - главное для нас - КАЧЕСТВО... Это относится и к здравоохранению, и к сфере обслуживания, и к т.п., и - К СПОРТУ. Не можешь - возьми отпуск, отдохни, приди в себя, оклемайся. А уж если взялся за дело - делай КАК НАДО, КАК ДОЛЖНО, чтобы никто и не догадался о твоих ЛИЧНЫХ проблемах.
  • SportSpirit
    Карлос Бетанкур не вернулся в ... (8)
    SportSpirit-Фото

    Гудбай, блудный сын мирового пелотона) 



    Цитата: Earl57
    Сказал, что кто-то из родственников умер.

     

    По ассоциации: Арнольд Шварцнеггер не присутствовал на похоранах отца, первоозвученная причина - чтобы не прерывать интенсивные тренировки и подготовку. Моральная оценка этого поступка будет у каждого своя, но такие выборы определяют тех, кто в топе, от тех, кто ноет.  

  • EL-Fenomeno
    Велокоманда Ineos с 29 августа ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Колёса у этого Grenadier прям на загляденье ok а сама тачила мне напомнила легендарные Land Rover(а) из Саmel Trophy

    Цитата: SportSpirit
    Как бы неоспоримый факт, что стало слишком много маркетинга не привел к тому, что станет слишком мало побед.

    Я бы сказал немного другое: заметил что эта британская команда чаще всего что то меняет у себя (вот вам и новая реклама) каждый год и всегда аккурат перед каким то ГТ (вот вам и очередной маркетинговый ход). То название, то вело-форму (цвет и всё такое), то там участие в 2019-м в проэкте Sky Ocean Rescue (дополнительная надпись на вело-майке)

     

  • Гонщик
    Альберто Контадор о переходе К ... (22)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Meilleur
    Фрума заявят. Иное дело, что готов он скорее всего на место в районе топ-10. Хотя 5% на эффект Вино 2012 и удивительную победу я бы дал.
    Контадору респект. Немало раз его Фрум обижал, но объективность дороже.
    У Фрума как раз шансов на победу гораздо больше  чем у остальных , при условии полной поддержки команды .

  • Earl57
    Стоимость «коронавирусного» пр ... (6)
    Earl57-Фото

    А зачем через каждые 2 метра? Толпы болельщиков всегда собираются в одних и тех же местах. Выставят ограждение и оцепление, полиция будет разгонять толпу - только и всего.

    Во всех видах спорта так или иначе приспосабливаются.

    Вон в снукере квалификация к чемпионату миру идет. Зрителей нет, только пара снукеристов и судья. Друг к другу ближе чем на метр не приближаются. Ресты и прочие приблуды каждый приносит свои. Джимми Уайт по ошибке взял рест соперника, так судья тут же сделала дезинфекцию этого реста. Никаких рукопожатий. И никто не возмущается. Кто побоялся заразиться - просто не приехал. Говорят, что в Крусибле будут зрители, но только 25% от купивших билеты. Остальным предложили либо перенести не следующий год, либо им вернут деньги.

    В теннисе аналогичные правила. И болбои больше не будут подавать полотенца теннисистам.

     

  • collega2011
    Стоимость «коронавирусного» пр ... (6)
    collega2011-Фото

    Организаторы считают, что в текущей ситуации невозможно гарантировать безопасность и соблюдение всех требований при проведении гонок во время продолжающейся пандемии Covid-19.

    Это на данный момент сделать просто невозможно.Это реалии дня.

    Болельщики были,есть и будут.Не выставишь же полицейского через 2 метра,чтоб они их шугали. Подъем в гору и все.Тысячи бегущих,орущих и так далее...

  • Sezar
    Карлос Бетанкур не вернулся в ... (8)
    Sezar-Фото
    Этож Бетанкур, возможно все :)).
  • salomon
    Карлос Бетанкур не вернулся в ... (8)
    salomon-Фото
    "непредвиденныe семейные обстоятельства" - это наверняка лишний вес, с которым Бетанкур всегда дружил
  • Earl57
    Карлос Бетанкур не вернулся в ... (8)
    Earl57-Фото
    Сказал, что кто-то из родственников умер.
    По большому счету на Страде Бьенке, Ломбардии и других однодневных гонках от него проку все равно нет. А к Джиро он успеет приехать.
  • Astanaforever
    Карлос Бетанкур не вернулся в ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Халявничает с окончанием контракта. Но кто его возьмет на след.год.?

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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