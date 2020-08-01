Тренер Эгана Берналя о его подготовке к Тур де Франс-2020

Тренер Эгана Берналя: «Цель – выйти на пик формы к старту Тур де Франс-2020»

Победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь вернулся в Европу и направился в Андорру, на тренировочную базу команды Ineos. До старта французского Гранд-тура 23-летний колумбийский гонщик наберёт 12 гоночных дней из возможных 15.

Тренер Шавьер Арече (Xabier Artetxe), который работает с Берналем с момента его появления в британской велокоманде, уверен, что интенсивные усилия на более низкой по сравнению с Колумбией высоте в сочетании с тренировками на выносливость позволят его подопечному войти в форму точно к старту Тур де Франс-2020.

О сложностях в подготовке сезона 2020 года, ключевых этапах Тур де Франс и возможностях Эгана Берналя Шавьер Арече рассказал в интервью Cyclingnews.

Шавьер Арече: «Без сомнения, всё будет непривычно. Всё уже сложно, потому что в начале была полная неопределённость относительно старта гонок, и такая ситуация продолжалась почти полтора месяца. К счастью, потом определили календарь гонок. Но я думаю, в зависимости от того, что делали или не делали в период неопределённости гонщики, которые находились в хорошей форме, это сильно повлияет на их выступление в первые месяцы возобновления сезона.

В то же время те, кто был травмирован или нуждался во времени для восстановления, выгодно использовали остановку сезона, например, Крис Фрум и другие. Так что будет интересно посмотреть, как вся эта ситуация повлияет на каждого из гонщиков.

Вообще-то, думаю, нас ждут большие сюрпризы. Во-первых, потому что гонки будут проходить в других условиях, в другое время года.

Но, прежде всего, всегда одни гонщики выступают лучше в начале сезона, другие - позднее. В какой-то степени выступление зависит от того, как их тело реагирует на разную погоду и температуру воздуха. Частично влияет и то, как работают их биологические часы каждый месяц года».

Эган Берналь возобновит сезон 1 августа с четырёхдневной гонки «La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi», 7 августа стартует на трёхдневной гонке «Tour de l'Ain», а 12 августа выйдет на старт Критериума Дофине-2020, который в этом году будет состоять из пяти этапов.

На вопрос Cyclingnews, будет ли колумбийский гонщик бороться за победу на этих гонках, Шавьер Арече ответил, что не отрицает такую возможность, но и не ставит это целью:

«Мы открыты обоим вариантам. Не удивлюсь, если он выиграет, но не собираюсь говорить что-то типа: «О, нет, ему ещё надо набирать форму». – Потому что он уже в очень хорошей форме. Но эти гонки не являются целью. Цель – выйти на 100% к старту Тур де Франс-2020.

Между каждой гонкой есть несколько дней для восстановления. Получится почти как одна долгая многодневная велогонка. Там он отполирует свою форму, доведёт её до 100%.

Тур стартует с пары очень сложных этапов. Форма уже должна быть очень хорошей. Никто не выиграет Тур на первой неделе, но мы точно увидим, как отсеются некоторые фавориты. Кто-то из них будет списан со счетов, когда закончится 2-й этап.

Причиной этого будет ещё и переделанный, сильно отличающийся от обычного календарь, из-за чего гонщикам понадобятся дополнительные дни соревнований, чтобы войти в форму. А этих двух дней им будет не хватать.

Не важно, какие победы ты одержал, если не подошёл к Туру в 100-процентной форме. В случае Эгана люди, с которыми он ближе всех в команде, призывали его не волноваться и делать свою работу. Это значит, хорошо тренироваться и восстанавливаться, не ввязываться в дебаты. История нам говорит, что на Туре побеждает сильнейший. Если Эган силён так, насколько способен, то, считаю, его шансы на победу в Тур де Франс в этом году очень высоки».

Решающим этапом на Тур де Франс-2020 будет 20-й, 36-км индивидуальная гонка на время с финишем на Ла-Планш-де-Бель-Фий. Эган Берналь собирался провести разведку этого этапа весной, но план пришлось поменять.

Шавьер Арече сказал Cyclingnews, что разведку проведут после Критериума Дофине:

«Надо ещё до этапа чётко понимать, как подходить к этой разделке. Нельзя вечером накануне старта начать сомневаться, какую передачу использовать и менять ли велосипед. Выбор оборудования очень важен. Конечно, и физическая форма имеет большое значение, но очень и очень важно знать, как распределить скорость и силы во время разделки. Тут не важно, лучший ли ты горняк в мире. Если напутаешь со скоростью, можешь потерять время на равнине. Если сожжёшь себя, то выдохнешься на Ла-Планш-де-Бель-Фий.

Такие раздельщики как Фрум, Примож Роглич или Том Дюмулин могут съесть всё преимущество чистого горняка в общем зачёте на Ла-Планш. Надо помнить, что они как раздельщики умеют распределять силы на подъёмах.

Но если правильно распределиться, можно создать большой разрыв, рискнуть, продавить себя до предела, но не выходя за свой лимит.

Понятно, что на таком этапе никто не будет ехать расслабленно, потому что в этот день могут быть такие большие разрывы, из-за которых можно выиграть Тур или проиграть».