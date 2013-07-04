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Герант Томас собрал 325 000 фунтов за 36-часовой веломарафон

  36-часовой благотворительный веломарафон Геранта Томаса собрал 325 тысяч фунтов

 

 

  Три 12-часовых смены Геранта Томаса на домашнем тренажёре, повторяющие по времени стандартную смену медицинского персонала в больницах Великобритании во время пандемии коронавируса, помогли британскому гонщику команды Ineos собрать 325 000 фунтов стерлингов.

 

 

 

  Герант Томас во время своего 36-часового марафона 'G's NHS Zwift Shifts' («Смены Джи на Zwift для Национальной службы здравоохранения») ставил целью сбор 100 000 фунтов  для Ассоциации благотворительных фондов Национальной службы здравоохранения, но количество пожертвований оказалось гораздо больше.

 

  Полную статистику своего марафона Герант Томас не раскрыл, но сказал, что в первый день проехал 420 км со средней скоростью 35 км/ч.

 

  В интервью BBC Герант Томас выразил благодарность всем, кто пожертвовал средства: «Потрясающе, что удалось собрать так много денег, с ума сойти. Я думал, что 50 000 фунтов будет хорошей целью, но кто-то из команды сказал, что нам надо попробовать дотянуться до звёзд и поставить планку в 100 000 фунтов. Но утроить сумму – просто фантастика.

 

 Огромное спасибо всем, кто присоединился ко мне и пожертвовал деньги, но самая огромная благодарность всем, кто работает в  Национальной службе здравоохранения. Их самоотверженность и всё, что они делают, много значат для каждого, для всей страны».

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:04 | Регистрация: 4.07.2013

    Браво, Герант!
    Хороший пример должен быть заразительным good 
    А не всякая чушь и болезнь )

  2. Имя: Владимир

    Владимир Корж

    Сегодня, 10:09 | Регистрация: 8.01.2020

    Молодец. Сделал доброе и полезное дело. Ещё и выносливость подтянул

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Комментарии

  • Владимир Корж
    Герант Томас собрал 325 000 фу ... (2)
    Владимир Корж-Фото
    Молодец. Сделал доброе и полезное дело. Ещё и выносливость подтянул
  • VeloVelo
    Герант Томас собрал 325 000 фу ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Браво, Герант!
    Хороший пример должен быть заразительным good 
    А не всякая чушь и болезнь )

  • Earl57
    Команда Ineos оставляет за соб ... (7)
    Earl57-Фото
    Ну, кроме Берналя и Дюмулана, есть, например, Нибали и Вальверде, которые старой школы и не сачкуют.
    Как-то видела видео тренировки Нино Шуртера. Это нечто! Неудивительно, что он за свою карьеру выиграл все что только можно. Офигенный мужик!!!
  • ТВлад
    Филипп Жильбер получил штраф з ... (11)
    ТВлад-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    (с)
    Сознаю свою вину.
    Меру. Степень. Глубину.
    И прошу меня направить
    На текущую войну.
    Нет войны — я все приму -
    Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
    Но желательно — в июле,
    И желательно — в Крыму.
     

    Спасибо. Спасибо всем, кто поддержал. Ковирь отобрал у нас  много, но такой  добрый оффтоп впервые  за долгое время придал сил и настроения. 

  • Sezar
    Команда Ineos оставляет за соб ... (7)
    Sezar-Фото

    Не, ну Фрум, он такой - скучно, не скучно, если есть цель -он будет уперто тренироваться. Как робот. Вот Берналь и Дюмолан, они не напрягаются, не хватает мотивации, им нужна живинка. Это реальный шанс для Фрума. Хотя, уверен, он переоценивает свою форму и готовность.

  • paindoc
    Команда Ineos оставляет за соб ... (7)
    paindoc-Фото

    Думаю он ориентируется на вот это высказывание:

     

    "Whatever you do, those other fuckers are doing more."

                                               Lance Armstrong

  • Серафим
    Филипп Жильбер получил штраф з ... (11)
    Серафим-Фото

     Сейчас скажу не в рифму точно

     Но, конечно, от души.

     

    Спасибо редакторам сайта, что не ругаются на нас за этот маленький флеш-моб.

    В такое непростое время чаще будем улыбаться, даже если и оффтоп.

  • Александра
    Филипп Жильбер получил штраф з ... (11)
    Александра-Фото

    На свете нет печальнее картины,

    Чем повесть о Жильбере в карантине.

  • Earl57
    Команда Ineos оставляет за соб ... (7)
    Earl57-Фото

    "...Если ситуация даёт ему небольшое преимущество, когда он может тренироваться больше, чем остальные..."

    Откуда Брейлсфорд или Фрум знают, сколько тренируются остальные гонщики? Тем более в условиях карантина, когда все сидят дома. Присутствовали на тренировках? То, что кто-то что-то не рассказывает, не означает что этого нет.

    Вон в биатлоне Йоханнес Бё рассказывает, что мало тренируется, больше с ребенком гуляет, однако это не помешало ему забрать Большой хрустальный глобус. Даже при том, что из-за декрета пропустил 2 этапа и дал фору Фуркаду, который, по его словам, тренировался просто гиперусердно...

  • RVL
    Филипп Жильбер получил штраф з ... (11)
    RVL-Фото

    Как Филипп обнулился.....

     

    Фил нашел в Монако круг

    Полицейских встретил вдруг

    -выиграл я вчера Рубэ

    Полицейский сказал - не..

    Ты обычный гражданин

    Штраф давай и в карантин...

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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