Герант Томас собрал 325 000 фунтов за 36-часовой веломарафон

36-часовой благотворительный веломарафон Геранта Томаса собрал 325 тысяч фунтов



Три 12-часовых смены Геранта Томаса на домашнем тренажёре, повторяющие по времени стандартную смену медицинского персонала в больницах Великобритании во время пандемии коронавируса, помогли британскому гонщику команды Ineos собрать 325 000 фунтов стерлингов.

Герант Томас во время своего 36-часового марафона 'G's NHS Zwift Shifts' («Смены Джи на Zwift для Национальной службы здравоохранения») ставил целью сбор 100 000 фунтов для Ассоциации благотворительных фондов Национальной службы здравоохранения, но количество пожертвований оказалось гораздо больше.

Полную статистику своего марафона Герант Томас не раскрыл, но сказал, что в первый день проехал 420 км со средней скоростью 35 км/ч.

В интервью BBC Герант Томас выразил благодарность всем, кто пожертвовал средства: «Потрясающе, что удалось собрать так много денег, с ума сойти. Я думал, что 50 000 фунтов будет хорошей целью, но кто-то из команды сказал, что нам надо попробовать дотянуться до звёзд и поставить планку в 100 000 фунтов. Но утроить сумму – просто фантастика.

Огромное спасибо всем, кто присоединился ко мне и пожертвовал деньги, но самая огромная благодарность всем, кто работает в Национальной службе здравоохранения. Их самоотверженность и всё, что они делают, много значат для каждого, для всей страны».