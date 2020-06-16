Ники Терпстра серьёзно пострадал при падении на тренировке

Ники Терпстра был доставлен в больницу на вертолёте после падения на тренировке

Ники Терпстра, победитель Париж-Рубэ-2014 и Тура Фландрии-2018, серьёзно пострадал в результате падения. Согласно сообщению NOS, 36-летний нидерландский велогонщик команды Total Direct Energie упал во время тренировки за мотором между Энкхёйзеном и Лелистадом.

Он попытался объехать гусей, но врезался в камень и упал. Гонщика на вертолёте перевезли в больницу. Врачи констатировали повреждение лёгкого, сотрясение мозга, переломы рёбер и ключицы.

Его супруга, Рамона Терпстра сообщила в Instagram, что травмы не угрожают жизни: «К сожалению, слухи оказались правдой. Ники тяжело упал сегодня во время тренировки н велосипеде. Он в больнице, где должен оставаться ещё несколько дней. Угрозы жизни нет, но ему понадобится время на восстановление».