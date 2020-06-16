VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ники Терпстра серьёзно пострадал при падении на тренировке

Ники Терпстра был доставлен в больницу на вертолёте после падения на тренировке

 

Ники Терпстра серьёзно пострадал при падении на тренировке

 

 

  Ники Терпстра, победитель Париж-Рубэ-2014 и Тура Фландрии-2018, серьёзно пострадал в результате падения. Согласно сообщению NOS, 36-летний нидерландский велогонщик команды Total Direct Energie упал во время тренировки за мотором между Энкхёйзеном и  Лелистадом.

 

  Он попытался объехать гусей, но врезался в камень и упал. Гонщика на вертолёте перевезли в больницу. Врачи констатировали повреждение лёгкого, сотрясение мозга, переломы рёбер и ключицы.

 

  Его супруга, Рамона Терпстра сообщила в Instagram, что травмы не угрожают жизни: «К сожалению, слухи оказались правдой. Ники тяжело упал сегодня во время тренировки н велосипеде. Он в больнице, где должен оставаться ещё несколько дней. Угрозы жизни нет, но ему понадобится время на восстановление».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ники Терпстра Niki Terpstra Total Direct Energie

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Astanaforever
    Эган Берналь наращивает тренир ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Фрум в шоке от этих сводок.
  • Earl57
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (11)
    Earl57-Фото

    "И в кулинарии я тоже не плох. Пицца, которую я делаю дома, очень вкусная"

    Как Винченцо готовит пиццу. Прохлаждается))

     

  • Earl57
    Бауке Моллема продлил контракт ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: Earl57
    Эксцентричность - это последнее слово, которое я применила бы к Бауке. На мой взгляд, он один из самых спокойных и уравновешенных гонщиков в пелотоне. Воспитанный, интеллигентный, здравомыслящий. Вот Де Гент - тот да, эксцентричный. А Бауке надежный работник, верный товарищ, любящий и заботливый отец троих детей. А еще он очень романтичный.

    Спокойствие никак не влияет на эксцентричность, у вас однобокое понятие этого термина. Эксцентричный человек не обязан быть невоспитанным, неинтеллигентным или бунтарем. В наши дни романтика - это уже эксцентричность кстати))) Вы плохо думаете про эксцентричных людей, на самом деле они лучше 90% серой массы)) А Де Гендт скорее экстравагантный, чем эксцентричный)))

    https://www.youtube.com/watch?v=EEOH9Xh6jyE

    Вот пример, когда спокойствие сочетается с эксцентричностью. И сравните Нино с Бауке. Я обожаю Нино. Как раз за то, что он крейзи. В русском языке просто нет равноценного аналога этому слову.

  • Ice
    Бауке Моллема продлил контракт ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Эксцентричность - это последнее слово, которое я применила бы к Бауке. На мой взгляд, он один из самых спокойных и уравновешенных гонщиков в пелотоне. Воспитанный, интеллигентный, здравомыслящий. Вот Де Гент - тот да, эксцентричный. А Бауке надежный работник, верный товарищ, любящий и заботливый отец троих детей. А еще он очень романтичный.

    Спокойствие никак не влияет на эксцентричность, у вас однобокое понятие этого термина. Эксцентричный человек не обязан быть невоспитанным, неинтеллигентным или бунтарем. В наши дни романтика - это уже эксцентричность кстати))) Вы плохо думаете про эксцентричных людей, на самом деле они лучше 90% серой массы)) А Де Гендт скорее экстравагантный, чем эксцентричный)))

  • Earl57
    Бауке Моллема продлил контракт ... (4)
    Earl57-Фото
    Эксцентричность - это последнее слово, которое я применила бы к Бауке. На мой взгляд, он один из самых спокойных и уравновешенных гонщиков в пелотоне. Воспитанный, интеллигентный, здравомыслящий. Вот Де Гент - тот да, эксцентричный. А Бауке надежный работник, верный товарищ, любящий и заботливый отец троих детей. А еще он очень романтичный.
  • Ice
    Андре Грайпель продлил контрак ... (2)
    Ice-Фото

    В команде должен быть такой дядька, который будет следить за соблюдением неписанных правил и наставлять на путь истинный молодежь. С Гориллой не поспоришь, от его отцовского леща процентов 90 гонцов потеряют сознание))) Всегда был авторитетной личностью с четкими жизненными принципами, не то что всякие плюшевые Киттели.

  • Ice
    Бауке Моллема продлил контракт ... (4)
    Ice-Фото

    Однозначно одна из самых эксцентричных и ярких личностей в пелотоне. Главный философ современного велоспорта) А так топтать тяжеленную передачу десятки километров может только он))

  • sashaney
    Андре Грайпель продлил контрак ... (2)
    sashaney-Фото

    Обалдеть, в Про-туре не пошло, зато в Ворлд ещё на 3 года зашёл.

  • Ice
    Руди Молар о продлении контрак ... (1)
    Ice-Фото

    Вот это отлично) Побольше бы таких контрактов.

  • rude_rider
    Ару, Погачар, МакНалти и Домбр ... (4)
    rude_rider-Фото
    Решили вдарить по туру со всех орудий . Не плохо не плохо.. Очень такой тур намечается

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 июня

Pim Ligthart (Total Direct Energie)

Bert-Jan Lindeman (Team Jumbo - Visma)

Andrea Palini (Androni Giocattoli)

Jefferson Alexander Cepeda Ortiz (Androni Giocattoli)

17 июня

Harm Vanhoucke (Lotto Soudal)

Aime De Gendt (Circus - Wanty-Gobert)

Mattia Bevilacqua (Vini Zabu - KTM)

18 июня

Dimitri Claeys (Cofidis)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2020 (39)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)