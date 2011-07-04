Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни после падения на 3-м этапе Тура Польши-2019

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- Сегодня, 20:21
22-летний Бьорг Ламбрехт скончался после падения на 3-м этапе Тура Польши-2019
Команда Lotto Soudal сообщает, что 22-летний бельгийский гонщик Бьорг Ламбрехт (Bjorg Lambrecht) ушёл из жизни.
Он упал за 50 км до финиша 3-го этапа Тура Польши-2019, в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание, через два часа. Официальный Твиттер велогонки сообщил, что гонщик нуждается в реанимации, по неофициальной информации «врачи проводили реанимацию на месте, так как состояние Бьорга Ламбрехта не позволяло транспортировать его на вертолёте в больницу, куда его отвезли на машине скорой помощи».
Пресс-секретарь больницы города Рыбник, куда доставили гонщика, сообщил изданию Sport.pl, что Бьорг Ламбрехт умер во время операции.
Бьорг Ламбрехт стал профессионалом в 2018 году и был одной из надежд бельгийского велоспорта. Он финишировал 5-м на De Brabantse Pijl, 4-м на Флеш Валлонь, выиграл классификацию лучшего молодого гонщика Критериума Дофине-2019.
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