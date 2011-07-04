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Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни после падения на 3-м этапе Тура Польши-2019

22-летний Бьорг Ламбрехт скончался после падения на 3-м этапе Тура Польши-2019

 

 

 

 

  Команда Lotto Soudal сообщает, что 22-летний бельгийский гонщик Бьорг Ламбрехт (Bjorg Lambrecht) ушёл из жизни.

 

Он упал за 50 км до финиша 3-го этапа Тура Польши-2019, в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание, через два часа. Официальный Твиттер велогонки сообщил, что гонщик нуждается в реанимации, по неофициальной информации «врачи проводили реанимацию на месте, так как состояние Бьорга Ламбрехта не позволяло транспортировать его на вертолёте в больницу, куда его отвезли на машине скорой помощи».

 

Пресс-секретарь больницы города Рыбник, куда доставили гонщика, сообщил изданию Sport.pl, что Бьорг Ламбрехт умер во время операции.

 

Бьорг Ламбрехт стал профессионалом в 2018 году и был одной из надежд бельгийского велоспорта. Он финишировал 5-м на De Brabantse Pijl, 4-м на Флеш Валлонь, выиграл классификацию лучшего молодого гонщика Критериума Дофине-2019.

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Теги к статье: Бьорг Ламбрехт

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  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 20:31 | Регистрация: 4.08.2018

      Больше всего жалко родителей. Терять детей в таком возрасте, когда все дороги открыты - не пожелаешь и врагу.

  2. Имя: Денис

    Den0595

    Сегодня, 20:32 | Регистрация: 3.05.2018

    Глазам не поверил, увидев новость, нет слов.........

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 20:52 | Регистрация: 17.05.2015

    22 года ... Комок в горле, пацан даже жизни не увидел, не пожил ... Когда я писал о пренебрежительном отношении к безопасности велоспорта, меня здесь многие знатоки высокомерно поучали - мол, не твоего ума забота, велоспорт хорош именно такой, каков есть, надо его так и воспринимать... А ВОТ ТАКАЯ ЦЕНА ВАС УСТРАИВАЕТ ?!?! СКОЛЬКО ЕЩЁ МОЛОДЫХ ЖИЗНЕЙ ДОЛЖНО ПРЕРВАТЬСЯ, ЧТОБЫ НАКОНЕЦ-ТО БЫЛИ ПРИНЯТЫ КАРДИНАЛЬНЫЕ МЕРЫ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ?! Страшно то, что уже сейчас в пелетоне есть те , которые уже ОБРЕЧЕНЫ стать следующими жертвами в будущем. И то, что тот же тур Польши будет продолжен завтра же - как ни в чем не бывало. Да, будут черные ленты, скорбные лица и печальные слова... Но ничего не будет сделано КОНКРЕТНО для увеличения безопасности и сохранения здоровья и жизней спортсменов...

    1. Имя: Капитан Нэмо

      Капитан Нэмо

      Сегодня, 20:57 | Регистрация: 12.05.2019

      А что вы конкретно предлагаете для увеличения безопасности?

      1. Имя: Денис

        dendav

        Сегодня, 21:37 | Регистрация: 28.05.2017

        Например резко изменить подход к профилям гонок. Профили трасс должны быть без финальных спусков, а промежуточные спуски с гор должны проходить только по сертифицированными по строгим требованиям безопасности дорогам.

        Комментаторов обычно восторгают скоростные спуски после высочайших гор, особенно под финиш, но вот серьезное влияние на расклады в гонке они вносят обычно только по одной причине - когда кто-нибудь из генеральщиков упадёт и сильно поломается.

        Подобные спуски стоили карьеры Хосебе Белоки, жизни Воутеру Вейландту и Олимпийскому чемпиону Фабио Казартелли. Падали и серьезно бились Порт, Закарин (которому очень повезло, падение на Джиро обошлось без серьезных последствий, но было реально очень опасным) Пино и множество других гонщиков.
        При всём при этом сами спуски почти не влияют на ситуацию в гонке, времена Паоло Савольделли давно ушли и разница во времени между спускающимися группами обычно очень невелика.

        Да, я понимаю, что от некоторых легендарных перевалов придётся отказаться. Но при этом регионы, которые принимают велогонки, будут тратить деньги не на шарики и желтые-розовые маечки, а на полноценную переделку дорог на горные перевалы.

        Кроме того, если поднять статистику, то почти наверняка окажется, что самые серьёзные травмы и несчастные случаи преимущественно происходят на длинных гонках, на фоне дикой усталости. Очень много таких случаев на Туре и Джиро, при этом на Вуэльте их несколько меньше. Тур - это очень длинные этапы, Джиро - это запредельно высокие перевалы и тоже довольно длинные этапы. А на Вуэльте этапы короче и динамичнее - велогонщики более сконцентрированы и менее измотаны, поэтому там меньше подобных проишествий в принципе.
        Поэтому имело бы смысл немножко переосмыслить сам формат гонок, в том числе и в пользу телезрителей, которые не в состоянии смотреть 5-6-часовые этапы.

        1. AleDe

          Сегодня, 21:59 | Регистрация: 27.06.2018

          чушь это все. маунтинбайкеров вообще сразу тогда запретить нужно полностью. оставить только трековые гонки и там сделать велосипеды из хлебных мякишей, чтоб уж точно не разбиться.

        2. Имя: Ольга

          Earl57

          Сегодня, 22:04 | Регистрация: 7.12.2014

          Прямые ровные дороги на спринтерских этапах тоже убрать? И чтобы не было бетонных канавок для водостока по краям дороги. А также снабдить всех гонщиков специальными устройствами, не позволяющими упасть. Эти двухколесные велосипеды так неустойчивы. Пусть ездят на трехколесных, так надежнее. Да и скорость не дадут развивать.
          Спросите здешних теоретиков при каких обстоятельствах упал Ламбрехт и они не ответят вам даже под угрозой расстрела. Но зато знают что кто-то что-то должен был сделать.

    2. AleDe

      Сегодня, 21:14 | Регистрация: 27.06.2018

      Надоела уже эта истерика твоя. Как бы это странно ни звучало, смерть - неотъемлемая часть жизни. Даже просто ничего не делая, лежа на кровати, можно умереть. Люди умирают от укола обычной иглой. Что теперь, запретить иглы и сделать более безопасным лежание на диване?

      Ежегодно в мире умирает до миллиона детей в возрасте до 5 лет от обычной диареи. Иди и лучше вопи об этом в детские больницы.

      И тем не менее, Ламбрехта очень жаль.

  4. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Сегодня, 21:13 | Регистрация: 17.07.2014

    Как это больно! Светлая память парню!

  5. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 21:20 | Регистрация: 8.07.2013

    Нет слов когда читаеш подобные вещи, очень жаль парня. В велоспорте это происходит давно и ппостоянно, а изменить что либо никто или не хочет или не может, это ужасно.

  6. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:22 | Регистрация: 30.06.2017

    Какая беда. Нет слов. Вело самый опасеый спорт в мире. Каждый год разбиваются гонщики. Я начал смотреть велогонки с того злополучного дня когда разбился Андрюша Кивилев на Париж-Ницца в 2003 г. Просто смотрел и увидел его лежащим на асфальте. Потом выигранный этап Вино..его слезы на подиуме. Его самый близкий друг.Очень тронуло за душу. Я понял какой этот спорт храбрых и отчаянных. Ваутер Вейланд, Хавьер Тондо, Роман Гийо, Мой любимый Микеле Скарпони.. Париж Рубэ 2018 Михаель Голартс, Даан Мингер и много много других. Сколько еще погибнет классных ребят получающие гроши за этот адский и опасный труд? UCI что вы молчите?

  7. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Сегодня, 21:24 | Регистрация: 26.05.2017

    Ужас какой

  8. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 21:26 | Регистрация: 31.05.2014

    Жесть. Вечный покой парню. Близким и знакомым крепости. 

    Велоспорт крайне травмоопасный, но и крайне не дооцененный вид спорта по сравнению с пинателями мячей, шайб и шариков.

  9. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:35 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Astanaforever
    Какая беда. Нет слов. Вело самый опасеый спорт в мире. Каждый год разбиваются гонщики. Я начал смотреть велогонки с того злополучного дня когда разбился Андрюша Кивилев на Париж-Ницца в 2003 г. Просто смотрел и увидел его лежащим на асфальте. Потом выигранный этап Вино..его слезы на подиуме. Его самый близкий друг.Очень тронуло за душу. Я понял какой этот спорт храбрых и отчаянных. Ваутер Вейланд, Хавьер Тондо, Роман Гийо, Мой любимый Микеле Скарпони..Париж Рубэ 2018 Михаель Голартс, Даан Мингер и много много других. Сколько еще погибнет классных ребят получающие гроши за этот адский и опасный труд? UCI что вы молчите?
    Цитата: AleDe
    Надоела уже эта истерика твоя. Как бы это странно ни звучало, смерть - неотъемлемая часть жизни. Даже просто ничего не делая, лежа на кровати, можно умереть. Люди умирают от укола обычной иглой. Что теперь, запретить иглы и сделать более безопасным лежание на диване?

    Ежегодно в мире умирает до миллиона детей в возрасте до 5 лет от обычной диареи. Иди и лучше вопи об этом в детские больницы.

    И тем не менее, Ламбрехта очень жаль.
    Пусть меня забанят, но какой же ты циничный недочеловек. Все твои комментарии наполнены злостью и ненавистью. Тьфу на тебя.

  10. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 21:44 | Регистрация: 22.05.2013

    Параллельно с Падуном, Сиваковым гонялись в  андерах, все трое хорошо в элите обжились, (всегда смотрел, сравнивал как у кого дела идут), в этом году 1 атаку его запомнил очень сильную, хоть она и не принесла ему победы. Эх, как же так. 

  11. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 22:14 | Регистрация: 4.05.2019

    Успел запомниться на гонках этого сезона. Светлая память. Как говорится, спешите восхищаться человеком, пока он жив, ибо упустите радость.

  12. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 22:22 | Регистрация: 4.07.2011

    Боже мой

    Читаю эстновости и не верю, бегом сюда и...ох..ох..горе и шок.

    Начнется движение сейчас... много будет движений..

  13. kirsh

    Сегодня, 22:38 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Astanaforever
    Пусть меня забанят, но какой же ты циничный недочеловек. Все твои комментарии наполнены злостью и ненавистью. Тьфу на тебя.

     

    а ведь он прав...

    назови мне хоть одного гонца, которого силой заставили гоняться

    назови мне хоть одного гонца, которого заставляли валить под сотню км в час на спусках?

    ты предлагаешь уси оградить сетками весь спуск с условной турмале и дюез?

    а лучше и подъем тоже, мало ли... или убрать их нахрен с маршрутов туров?

     

    а всю трассу спринтерских этапов лучше обложить матам с обоих сторон - делов-то, каких-то 400 км матов, за день поставят

     

    а финишный створ как же? давай пусть финишируют по 3 в ряд, а лучше по отдельным корридорам...

     

    вот детей, как тут уже говорили, действительно жалко до слез - потому как маленькие, не отвечают за себя... а велогона - да, печально, но это его осознанный выбор... смерть и спорт высоких достижений всегда ходят рука об руку, они (смерти) были, есть и будут, нравится тебе это или нет... не нравится - не смотри, только обидно будет, если ты и тебе подобные убъют велоспорт, если уси пойдет на поводу "безопасников"

     

  14. Имя: Елена

    Shega

    Сегодня, 22:39 | Регистрация: 16.09.2013

    Как же легко рассуждать о том, что смерть - неотъемлемая часть жизни и что велоспорт и смертельный риск - синонимы, когда это не касается родного и близкого тебе человека или твоих детей. Когда касается - вся философская позиция летит псу под хвост.
    Только Тур прошел ... только вздохнуть успела, что закончился более ли менее без тяжелых травм... и вот. И сказать нечего... слов не подобрать...  Ну, как так? Ну как?((

  15. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 22:42 | Регистрация: 4.01.2015

    В позапрошлом году М.Скарпони, в прошлом году М.Голратс, в этом Б.Ламбрехт...жуть и слёзы.

    Какая то чёрная и страшная "тендениця" пошла в шоссейном велоспорте. Микэле в расцвете сил, а последние два (Михал и Бьорг) такие молодые, им бы ещё жить да детей растить(

    Земля ему пухом, а родителям поддержки подай, Господи.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Tour de Pologne

7 - 11 августа 2019

European Continental Championships

11 августа 2019

European Continental Championships - Road Race

12 - 18 августа 2019

Binck Bank Tour

13 - 17 августа 2019

Vuelta a Burgos

15 - 18 августа 2019

Arctic Race of Norway

16 - 25 августа 2019

Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    В позапрошлом году М.Скарпони, в прошлом году М.Голратс, в этом Б.Ламбрехт...жуть и слёзы.

    Какая то чёрная и страшная "тендениця" пошла в шоссейном велоспорте. Микэле в расцвете сил, а последние два (Михал и Бьорг) такие молодые, им бы ещё жить да детей растить(

    Земля ему пухом, а родителям поддержки подай, Господи.

  • Shega
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (20)
    Shega-Фото

    Как же легко рассуждать о том, что смерть - неотъемлемая часть жизни и что велоспорт и смертельный риск - синонимы, когда это не касается родного и близкого тебе человека или твоих детей. Когда касается - вся философская позиция летит псу под хвост.
    Только Тур прошел ... только вздохнуть успела, что закончился более ли менее без тяжелых травм... и вот. И сказать нечего... слов не подобрать...  Ну, как так? Ну как?((

  • kirsh
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (20)
    kirsh-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Пусть меня забанят, но какой же ты циничный недочеловек. Все твои комментарии наполнены злостью и ненавистью. Тьфу на тебя.

     

    а ведь он прав...

    назови мне хоть одного гонца, которого силой заставили гоняться

    назови мне хоть одного гонца, которого заставляли валить под сотню км в час на спусках?

    ты предлагаешь уси оградить сетками весь спуск с условной турмале и дюез?

    а лучше и подъем тоже, мало ли... или убрать их нахрен с маршрутов туров?

     

    а всю трассу спринтерских этапов лучше обложить матам с обоих сторон - делов-то, каких-то 400 км матов, за день поставят

     

    а финишный створ как же? давай пусть финишируют по 3 в ряд, а лучше по отдельным корридорам...

     

    вот детей, как тут уже говорили, действительно жалко до слез - потому как маленькие, не отвечают за себя... а велогона - да, печально, но это его осознанный выбор... смерть и спорт высоких достижений всегда ходят рука об руку, они (смерти) были, есть и будут, нравится тебе это или нет... не нравится - не смотри, только обидно будет, если ты и тебе подобные убъют велоспорт, если уси пойдет на поводу "безопасников"

     

  • Salamandra
    Крис Фрум: «Единственная цель ... (13)
    Salamandra-Фото
    Уважаю Фрума как никого. Жду его выздоровления и буду болеть за него.
  • motte
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (20)
    motte-Фото

    Боже мой

    Читаю эстновости и не верю, бегом сюда и...ох..ох..горе и шок.

    Начнется движение сейчас... много будет движений..

  • Meridale
    Элиа Вивиани подписал контракт ... (4)
    Meridale-Фото

    Есть какая-то подозрительная закономерность, что после ухода из Ская или Квиков гонщики не так резво едут, как в этих командах.

     

  • SportSpirit
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (20)
    SportSpirit-Фото
    Успел запомниться на гонках этого сезона. Светлая память. Как говорится, спешите восхищаться человеком, пока он жив, ибо упустите радость.
  • Earl57
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (20)
    Earl57-Фото
    Прямые ровные дороги на спринтерских этапах тоже убрать? И чтобы не было бетонных канавок для водостока по краям дороги. А также снабдить всех гонщиков специальными устройствами, не позволяющими упасть. Эти двухколесные велосипеды так неустойчивы. Пусть ездят на трехколесных, так надежнее. Да и скорость не дадут развивать.
    Спросите здешних теоретиков при каких обстоятельствах упал Ламбрехт и они не ответят вам даже под угрозой расстрела. Но зато знают что кто-то что-то должен был сделать.
  • AleDe
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (20)
    AleDe-Фото
    чушь это все. маунтинбайкеров вообще сразу тогда запретить нужно полностью. оставить только трековые гонки и там сделать велосипеды из хлебных мякишей, чтоб уж точно не разбиться.
  • velodoctor
    Бьорг Ламбрехт ушёл из жизни п ... (20)
    velodoctor-Фото

    Параллельно с Падуном, Сиваковым гонялись в  андерах, все трое хорошо в элите обжились, (всегда смотрел, сравнивал как у кого дела идут), в этом году 1 атаку его запомнил очень сильную, хоть она и не принесла ему победы. Эх, как же так. 

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
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