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Врач команды Quick Step Floors: «Похудение Ники Терпстры - ключ к его успеху»

 Ники Терпстра сбросил 2 кг по совету врача команды Quick Step Floors

 

 

  Врач команды Quick Step Floors Иван Ванмол (Yvan Vanmol) считает, что ключом к успеху Ники Терпстры, выигравшим Тур Фландрии-2018 из одиночного отрыва стало то, что нидерландский гонщик в этом сезоне сбросил вес, похудев на 2 кг. Об этом Ванмоль рассказал в интервью Sporza.be. Сейчас вес Ники Терпстры при росте 190 см составляет 75 кг. Врач считает, что Терпстра потерял не мышечную массу, а лишний жир.

 

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

 

  Иван Ванмол: «У Ники всегда были лишние два-три килограмма. Он не был толстым, но эти два килограмма играли роль в том, способен ли он взять победу или бороться в финале. В прошлые годы Ники просто был слишком тяжёлым, у него было слишком много жира, который не помогает крутить педали, а только заставляет тебя тянуть лишний вес.

 

  Определённо, я не захожу так далеко, чтобы пропагандировать идеальный вес или похудение. За свою 30-летнюю карьеру насмотрелся на достаточное количество проблем с людьми, которые изо всех сил боролись со своим весом».

 

  Врач команды Quick Step Floors сказал, что Ники Терпстра не предпринимал ничего особенного для похудения, он просто стал есть меньше и отказывался от некоторых десертов. В первый тренировочный лагерь команды в декабре он уже приехал, будучи на 2 кг легче, и удержал новый вес. Иван Ванмол считает, что без риска для мышц Ники Терпстра может сбросить ещё полкилограмма, но знает, что гонщики – классики не хотят быть слишком худыми из-за страха, что не смогут выдерживать холод.

 

«Это здравый смысл – когда становишься легче на 2 кг, в гонке с множеством подъёмов получаешь значительную разницу. Прошлый год был у Ники очень трудным, в основном из-за неудач и падений, но также он осознал, что из-за этого надо что-то предпринять.

  Думаю, сейчас у него вес, который необходим, чтобы он достаточно хорошо мог проходить подъёмы на этих гонках, но также иметь защиту от холода».

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Теги к статье: Ники Терпстра Niki Terpstra

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 21:17 | Регистрация: 24.12.2017

    Да

  2. Имя: Виталий

    atacama

    Вчера, 21:32 | Регистрация: 29.03.2018

    вот как.

  3. Pixinguinha

    Вчера, 23:15 | Регистрация: 10.04.2011

    Забавно. Эпоха в велоспорте новая, а врачи старые. Похоже, Лефевр считает, что "старый друг лучше новых двух". Впрочем, не он один.

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1 Саган П. (Svk) (BOH) 1126
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
4 Терпстра Т. (Ned) (QST) 972
5 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
6 Демар А. (Fra) (GFC) 827
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 820
8 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
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10 Солер М. (Esp) (MOV) 745

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