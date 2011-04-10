Врач команды Quick Step Floors: «Похудение Ники Терпстры - ключ к его успеху»

Ники Терпстра сбросил 2 кг по совету врача команды Quick Step Floors

Врач команды Quick Step Floors Иван Ванмол (Yvan Vanmol) считает, что ключом к успеху Ники Терпстры, выигравшим Тур Фландрии-2018 из одиночного отрыва стало то, что нидерландский гонщик в этом сезоне сбросил вес, похудев на 2 кг. Об этом Ванмоль рассказал в интервью Sporza.be. Сейчас вес Ники Терпстры при росте 190 см составляет 75 кг. Врач считает, что Терпстра потерял не мышечную массу, а лишний жир.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Иван Ванмол: «У Ники всегда были лишние два-три килограмма. Он не был толстым, но эти два килограмма играли роль в том, способен ли он взять победу или бороться в финале. В прошлые годы Ники просто был слишком тяжёлым, у него было слишком много жира, который не помогает крутить педали, а только заставляет тебя тянуть лишний вес.

Определённо, я не захожу так далеко, чтобы пропагандировать идеальный вес или похудение. За свою 30-летнюю карьеру насмотрелся на достаточное количество проблем с людьми, которые изо всех сил боролись со своим весом».

Врач команды Quick Step Floors сказал, что Ники Терпстра не предпринимал ничего особенного для похудения, он просто стал есть меньше и отказывался от некоторых десертов. В первый тренировочный лагерь команды в декабре он уже приехал, будучи на 2 кг легче, и удержал новый вес. Иван Ванмол считает, что без риска для мышц Ники Терпстра может сбросить ещё полкилограмма, но знает, что гонщики – классики не хотят быть слишком худыми из-за страха, что не смогут выдерживать холод.

«Это здравый смысл – когда становишься легче на 2 кг, в гонке с множеством подъёмов получаешь значительную разницу. Прошлый год был у Ники очень трудным, в основном из-за неудач и падений, но также он осознал, что из-за этого надо что-то предпринять.

Думаю, сейчас у него вес, который необходим, чтобы он достаточно хорошо мог проходить подъёмы на этих гонках, но также иметь защиту от холода».