Травмы Доменико Поццовиво после столкновения с автомобилем могут поставить точку в его карьере

Доменико Поццовиво: «Они положили конец моей карьере»

Доменико Поццовиво, который был сбит автомобилем во время тренировки, получил многочисленные переломы ноги, плеча, локтя, ключицы, включая осложнённый перелом большой берцовой кости, плечевой кости, а также повреждение лёгкого.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Поццовиво ударился о правую сторону машины. В результате сильного удара были разбиты ветровое и боковое окна автомобиля.

В понедельник гонщику была проведена операция, но, хотя состояние Доменико Поццовиво стабильное, травмы слишком серьёзные, чтобы на данный момент думать о том, когда 36-летнй велогонщик команды Bahrain-Merida сможет вернуться на велосипед.

Врач команды Bahrain-Merida Эмилио Маньи в интервью La Gazzetta dello Sport сказал: «Он получил удар огромной силы. У Доменико перелом ключицы, плечевой и локтевой кости левой руки, перелом большой и малой берцовой кости правой ноги. Переломы плеча, локтя и большой берцовой кости открытые. На данный момент, судя по снимкам, сделанным в больнице, они серьёзные. У него ушиб лёгкого, но проблем с дыханием нет. Ситуация не простая. Но Доменико не терял сознание после инцидента, он спокоен.

Первая цель, учитывая, что Доменико 36 лет, добиться полного выздоровления, а потом будем думать о нём как о спортсмене».

Сразу после аварии Доменико Поццовиво прошептал жене: «Они положили конец моей карьере».

Супруга Доменико Поццовиво рассказала: «Он вне опасности. Но ему очень больно и повреждения серьёзные. Когда он пришёл в себя после операции, сказал, что хочет домой».

Раймондо Щимоне, спортивный агент Доменико Поццовиво: «Когда мне позвонила его жена, я застыл. Я испытал такой же страх, когда услышал о Микеле Скарпони».