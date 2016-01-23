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Травмы Доменико Поццовиво после столкновения с автомобилем могут поставить точку в его карьере

Доменико Поццовиво: «Они положили конец моей карьере»

 

 

Доменико Поццовиво, который был сбит автомобилем во время тренировки, получил многочисленные переломы ноги, плеча, локтя, ключицы, включая осложнённый перелом большой берцовой кости, плечевой кости, а также повреждение лёгкого. 

 

 

  Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Поццовиво ударился о правую сторону машины. В результате сильного удара были разбиты ветровое и боковое окна автомобиля.

 

  В понедельник гонщику была проведена операция, но, хотя состояние Доменико Поццовиво стабильное, травмы слишком серьёзные, чтобы на данный момент думать о том, когда 36-летнй велогонщик команды Bahrain-Merida сможет вернуться на велосипед.

 

  Врач команды Bahrain-Merida Эмилио Маньи в интервью La Gazzetta dello Sport сказал: «Он получил удар огромной силы. У Доменико перелом ключицы, плечевой и локтевой кости левой руки, перелом большой и малой берцовой кости правой ноги. Переломы плеча, локтя и большой берцовой кости открытые. На данный момент, судя по снимкам, сделанным в больнице, они серьёзные. У него ушиб лёгкого, но проблем с дыханием нет. Ситуация не простая. Но Доменико не терял сознание после инцидента, он спокоен.

 

Первая цель, учитывая, что Доменико 36 лет, добиться полного выздоровления, а потом будем думать о нём как о спортсмене».

 

Сразу после аварии Доменико Поццовиво прошептал  жене: «Они положили конец моей карьере».

 

Супруга Доменико Поццовиво рассказала: «Он вне опасности. Но ему очень больно и повреждения серьёзные. Когда он пришёл в себя после операции,  сказал, что хочет домой».

 

Раймондо Щимоне, спортивный агент Доменико Поццовиво: «Когда мне позвонила его жена, я застыл. Я испытал такой же страх, когда услышал о Микеле Скарпони».

 

 

 

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Теги к статье: Доменико Поццовиво

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  1. close2you

    Сегодня, 01:43 | Регистрация: 22.07.2017

    Тут наверное главное что жив, хотя жизнь будет уже не та...

  2. Rokka

    Сегодня, 02:13 | Регистрация: 23.01.2016

    Обалдеть. С таким количеством травм действительно главное восстановиться полностью. А спорт на втором плане. Слишком много знаков для Поцо о том что пора завершать карьеру

  3. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 03:02 | Регистрация: 14.02.2016

    «Они положили конец моей карьере» - кого он имел ввиду: травмы, команду, UCI или кого-то ещё, кто не бережет ни себя, ни других?

  4. Имя: Айдын

    almaty1991

    Сегодня, 06:20 | Регистрация: 23.07.2016

    Здоровье Пулличино! (прошу прощения, если неправильно написал)

    Поддерживаю комментатора выше, сейчас нужно полностью сосредотичится на выздоравлении. За свою карьеру, он многого добился. Нужно думать и о семье и о будущем.

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