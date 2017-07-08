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Ригоберто Уран вернулся на велосипед после травмы

Ригоберто Уран вернулся на велосипед через три месяца после падения

 

 

  Через три месяца после падения на 6-м этапе Вуэльты Испании-2019 колумбийский велогонщик команды EF Education First Ригоберто Уран вернулся на велосипед. После переломов лопатки, ключицы, рёбер и повреждённого лёгкого 32-летний колумбийский велогонщик всё ещё не восстановился до конца – у него плохо функционирует левая рука, а самым большим препятствием к быстрому выздоровлению является травма лёгкого, которое было проколото  в результате падения.

 

 

Photo (c) Instagram @UranRigoberto

 

 

  Ригоберто Уран: «Через три месяца я впервые снова надеваю велоформу. Посмотрим, какое у меня состояние. Восстановление шло хорошо, сейчас попытаюсь проехаться на велосипеде по дороге. Очень этому рад после такого долгого перерыва.

 

  С момента падения мне пришлось столкнуться со многими трудностями. Я даже думал о завершении карьеры. Пока лежал в больнице, думал об этом много раз. Сейчас, когда вернулся на велосипед, надеюсь, что верну и свой прежний уровень.

 

  Я всё ещё прохожу лечение,  выздоровление лёгкого идёт очень медленно. На данный момент я уже хорошо дышу, но надо начать тренировки, чтобы понять, как обстоят дела».

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Теги к статье: Ригоберто Уран Rigoberto Uran

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 15:20 | Регистрация: 8.07.2017

     

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
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Комментарии

  • Astanaforever
    Даниэле Беннати завершает карь ... (2)
    Astanaforever-Фото
    52 победы, это говорит о его таланте.
  • Student
    Спортивный директор команды Ju ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Хотелось бы увидеть эту бумажка с бюджетами, прям таки у них 17-е место))))

    Если бы было иначе, спортдир во всеуслышание не заявлял бы. Вообще на западе не принято прибедняться, тем более перед теми, кто знает правду. 
    Сколько всего команд в волдтуре?

    Он же написал, вторые с конца))) Команд в сезоне 2019 было 18, так что все сходится. Или мы то-то упустили?)))
    Нет не упустил, но и намёк не понял...

    В данном случае ни на что не намекал, сам немного засомневался, вот и написал.
    Нет намекал я, не может команда с бюджетом вторым с конца показывать такие результаты, не знаю не одного примера, когда гонщик отказывался получать больше, чтобы остаться в "родной" команде.
  • Mima
    Даниэле Беннати завершает карь ... (2)
    Mima-Фото
    Удачи дальнейшей жизни! Здоровья и радости в семье и с друзьями.
  • Vadik22
    Трансферные новости пелотона-2 ... (65)
    Vadik22-Фото

    Странно, что Поллита еще никто не подписал. Это огромное усиление северных классик

     

  • Серафим
    Алессандро де Марки едва избеж ... (7)
    Серафим-Фото
    Ну, без этого правила у нас вообще не выжить. Причем это и автоводителей касается.
  • jerzyk
    Квоты на участие в соревновани ... (17)
    jerzyk-Фото

    Слава Богу, ОИ не завтра! :)

  • Yuriy 17
    Ригоберто Уран вернулся на вел ... (1)
    Yuriy 17-Фото

     

     

  • Cyrill
    Алессандро де Марки едва избеж ... (7)
    Cyrill-Фото

    Ситуация у Алессандро конечно не простая, но в России всё немного жестче ... А как насчёт пятитонного грузовика на скорости 60 км/ч на расстоянии чуть более локтя ??? А как насчёт просто счастливой случайности и силы рук, что не "втянуло" под прицеп длинющей фуры на скорости 60+ на мокрой дороге ... Но, если кроме шуток, да, проблема есть и она более чем серьёзна ...

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (65)
    levonardo-Фото
    Наварро и Бирманс на год в ICA.
  • Ice
    Спортивный директор команды Ju ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Хотелось бы увидеть эту бумажка с бюджетами, прям таки у них 17-е место))))

    Если бы было иначе, спортдир во всеуслышание не заявлял бы. Вообще на западе не принято прибедняться, тем более перед теми, кто знает правду. 
    Сколько всего команд в волдтуре?

    Он же написал, вторые с конца))) Команд в сезоне 2019 было 18, так что все сходится. Или мы то-то упустили?)))
    Нет не упустил, но и намёк не понял...

    В данном случае ни на что не намекал, сам немного засомневался, вот и написал.

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