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Гонщик команды Verandas Willems Михаэль Голартс ушёл из жизни

 

 

 

 

 Команда Verandas Willems-Crelan с глубокой скорбью сообщает, что 23-летний бельгийский гонщик команды Михаэль Голартс (Michael Goolaerts) скончался в больнице города Лилль из-за остановки сердца.

 

Михаэль Голартс упал на 28-м секторе брусчатки за 148 км до финиша, он был быстро доставлен на вертолёте в больницу, но врачи оказались бессильны.

 

Гонщик команды Verandas Willems Михаэль Голартс ушёл из жизни

 

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Теги к статье: Michael Goolaerts Париж-Рубэ Paris-Roubaix

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  1. Имя: SuperB

    Silikaat

    Сегодня, 01:49 | Регистрация: 27.07.2013

    пипец....

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:53 | Регистрация: 4.07.2013

    Соболезную родным и близким Михаэля. Печаль. 

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:59 | Регистрация: 17.05.2015

    Оглушающая новость... Все монументы скопом, все победы на них  не стоят молодой жизни, прерванной этим адом. Не знаю... Всего двадцать три года. В сущности и не пожил...

    1. Имя: Михаил

      velodoctor

      Сегодня, 02:52 | Регистрация: 22.05.2013

      Согласен, жаль молодого парня. Омрачает всю гонку, непонятно как радоваться и чему когда погиб человек. По сути там такая мясорубка, не знаю из-за чего он погиб, но молодые рискуют сильно. 

      1. Имя: Александр

        Hannibal

        Сегодня, 03:43 | Регистрация: 28.05.2015

        По динамике очень похоже на перелом шейных позвонков. Очень жаль парня(((

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:41 | Регистрация: 30.06.2017

    Да, что такое? Уже второй гонщик погибает в этой команде за два года. 28 марта 2016 года во время Критериум Интернациональ от сердечного приступа умер бельгийский гонщик Даан Мингер. А теперь Михаэль.. Казартелли, Кивилев, Воуландс, Гийо, Скарпони...и многие другие.. RIP. Никакой памятный булыжник не заслуживает того парня который отдал жизнь сегодня. Саган обьязан отдать этот приз, гонорар семье погибшего.

    Трагедия омрачила классическую бельгийскую однодневку Гент-Вевельгем-2016. За 115 километров до финиша произошел завал, в который угодили 4 велосипедиста. Одним из них оказался 25-летний бельгиец Антуан Демуатье из команды Wanty-Groupe Gober. Падение было не слишком серьезным, но когда спортсмен лежал на асфальте, его переехал мотоцикл. Гонщик был немедленно доставлен в госпиталь города Ипр, откуда его перевезли в отделение интенсивной терапии университетской клиники Лилля. Сразу после финиша гонки, которая закончилась победой чемпиона мира Петера Сагана, команда Wanty-Groupe Gober сообщила, что состояние Демуатье оценивается как крайне тяжелое. К сожалению, спасти гонщика врачам так и не удалось. Около полуночи Антуан Демуатье скончался в окружении жены и родных Саган какой то бедоносец получается. Две победы, две смерти.

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La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Какая классика понравилась больше?

Комментарии

  • Hannibal
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    Hannibal-Фото
    По динамике очень похоже на перелом шейных позвонков. Очень жаль парня(((
  • Astanaforever
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Да, что такое? Уже второй гонщик погибает в этой команде за два года. 28 марта 2016 года во время Критериум Интернациональ от сердечного приступа умер бельгийский гонщик Даан Мингер. А теперь Михаэль.. Казартелли, Кивилев, Воуландс, Гийо, Скарпони...и многие другие.. RIP. Никакой памятный булыжник не заслуживает того парня который отдал жизнь сегодня. Саган обьязан отдать этот приз, гонорар семье погибшего.

    Трагедия омрачила классическую бельгийскую однодневку Гент-Вевельгем-2016. За 115 километров до финиша произошел завал, в который угодили 4 велосипедиста. Одним из них оказался 25-летний бельгиец Антуан Демуатье из команды Wanty-Groupe Gober. Падение было не слишком серьезным, но когда спортсмен лежал на асфальте, его переехал мотоцикл. Гонщик был немедленно доставлен в госпиталь города Ипр, откуда его перевезли в отделение интенсивной терапии университетской клиники Лилля. Сразу после финиша гонки, которая закончилась победой чемпиона мира Петера Сагана, команда Wanty-Groupe Gober сообщила, что состояние Демуатье оценивается как крайне тяжелое. К сожалению, спасти гонщика врачам так и не удалось. Около полуночи Антуан Демуатье скончался в окружении жены и родных Саган какой то бедоносец получается. Две победы, две смерти.
  • velodoctor
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    velodoctor-Фото

    Согласен, жаль молодого парня. Омрачает всю гонку, непонятно как радоваться и чему когда погиб человек. По сути там такая мясорубка, не знаю из-за чего он погиб, но молодые рискуют сильно. 

  • VeloVelo
    Оливер Насен примет участие в ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Остаюсь при своем мнении.

  • Адриен
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    Адриен-Фото

    Оглушающая новость... Все монументы скопом, все победы на них  не стоят молодой жизни, прерванной этим адом. Не знаю... Всего двадцать три года. В сущности и не пожил...

  • VeloVelo
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Соболезную родным и близким Михаэля. Печаль. 

  • Silikaat
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    Silikaat-Фото

    пипец....

  • VeloVelo
    Сильван Дилье: «Я сумел превзо ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Сильван Браво! Это было Невероятно!
    Такого не было никогда.

  • VeloVelo
    Париж-Рубэ-2018. Результаты (77)
    VeloVelo-Фото
    Michael Goolaerts (Bel) Veranda's Willems Crelan.
    Этот гонщик?
  • VeloVelo
    Париж-Рубэ-2018. Результаты (77)
    VeloVelo-Фото

    Посчитали, что Петя слишком рано отстрелил.
    До этого была попытка Штыбара неудачная.
    Народ подумал, что Саган тоже "выстрелил холостым".

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1626
2 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
4 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 953
6 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
7 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 855
9 Демар А. (Fra) (GFC) 827
10 Вивиани И. (Ita) (QST) 817

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