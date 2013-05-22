Гонщик команды Verandas Willems Михаэль Голартс ушёл из жизни

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- Дата:
- Сегодня, 01:18
Команда Verandas Willems-Crelan с глубокой скорбью сообщает, что 23-летний бельгийский гонщик команды Михаэль Голартс (Michael Goolaerts) скончался в больнице города Лилль из-за остановки сердца.
Михаэль Голартс упал на 28-м секторе брусчатки за 148 км до финиша, он был быстро доставлен на вертолёте в больницу, но врачи оказались бессильны.
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