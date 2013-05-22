Гонщик команды Verandas Willems Михаэль Голартс ушёл из жизни

Да, что такое? Уже второй гонщик погибает в этой команде за два года. 28 марта 2016 года во время Критериум Интернациональ от сердечного приступа умер бельгийский гонщик Даан Мингер. А теперь Михаэль.. Казартелли, Кивилев, Воуландс, Гийо, Скарпони...и многие другие.. RIP. Никакой памятный булыжник не заслуживает того парня который отдал жизнь сегодня. Саган обьязан отдать этот приз, гонорар семье погибшего.



Трагедия омрачила классическую бельгийскую однодневку Гент-Вевельгем-2016. За 115 километров до финиша произошел завал, в который угодили 4 велосипедиста. Одним из них оказался 25-летний бельгиец Антуан Демуатье из команды Wanty-Groupe Gober. Падение было не слишком серьезным, но когда спортсмен лежал на асфальте, его переехал мотоцикл. Гонщик был немедленно доставлен в госпиталь города Ипр, откуда его перевезли в отделение интенсивной терапии университетской клиники Лилля. Сразу после финиша гонки, которая закончилась победой чемпиона мира Петера Сагана, команда Wanty-Groupe Gober сообщила, что состояние Демуатье оценивается как крайне тяжелое. К сожалению, спасти гонщика врачам так и не удалось. Около полуночи Антуан Демуатье скончался в окружении жены и родных Саган какой то бедоносец получается. Две победы, две смерти.