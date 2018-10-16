52-летний Андреа Тафи: "Собираюсь проехать Париж-Рубэ-2019"

Победитель Париж-Рубэ-1999 Андреа Тафи мечтает проехать эту классику через 20 лет

52-летний Андреа Тафи (Andrea Tafi) хочет вернуться на Париж-Рубэ через 20 лет после своей победы 1999 года, чтобы вновь проехать эту классику. Тафи одержал победу на Париж-Рубэ, когда ему было 32 года. За свою карьеру, которая продолжалась с 1989 по 2005 годы, Тафи выиграл три классики – монумента велоспорта: Джиро Ломбардии в 1996, Париж-Рубэ в 1999 и Тур Фландрии в 2002. За своё пристрастие к тяжёлым гонкам и отличному выступлению на них Андреа Тафи получил прозвище «Гладиатор».

Андреа Тафи настроен весьма серьёзно, он уже связался с Международным союзом велосипедистов (UCI ), так как для того, чтобы принимать участие в профессиональных велогонках, необходимо не менее полугода проходить антидопинговые контроли и получить биологический паспорт. Он уже проехал серию гонок категории «Мастерс» и Гран-фондо, а также проводимую под эгидой UCI венгерскую 156-км велогонку V4 Special Series Debrecen – Ibrany.

В интервью La Gazzetta dello Sport Андреа Тафи рассказал о том, что не считает идею возвращения на Париж-Рубэ невыполнимой и что собирается освещать своё возвращение в социальных сетях, и сделать на основе этих материалов документальный фильм.

Андреа Тафи: «Пусть я мечтаю о невозможном – вернуться на гонку через 20 лет после победы. Но хочу попробовать. Я проехал Париж-Рубэ 13 раз, занимал первое, второе и третье места. Финишировал все 13 раз. Думаю, я заслужил степень магистра этой потрясающей гонки.

За 20 лет велоспорт сильно изменился. Мне бы хотелось проехать гонку, используя все новые технологии и знания. Я человек, который любит вызов, зачем же себя останавливать?

Я понимаю, с чем мне придётся столкнуться. Надеюсь, не буду выглядеть глупо, но если даже если буду, с этим ничего не поделаешь. Я просто прошу дать мне шанс воплотить свою мечту, сделать то, что кажется невыполнимой миссией.

Я уже связался с командами в Италии и Бельгии, это команды не Мирового тура, а на Париж-Рубэ будет семь приглашений. Никто пока не дал мне конкретного ответа, но меня хотя бы не высмеяли. Некоторые не были против моей идеи. Мне ещё надо позвонить Кристиану Прюдомму (директору Париж-Рубэ), но думаю, он уже знает…

У меня всё те же устремления и желание выступать, как и 20 лет назад. И я затеваю всё это не только ради шоу. Я выложусь на сто процентов, не хочу, чтобы меня воспринимали как шута. Я и сейчас в год проезжаю около 18 000 км, мой вес 79 кг, а моя майка чемпиона Италии 1998 года мне всё ещё как раз.

Понимаю, что Париж-Рубэ - это не прогулка в парке, но мне нравится бросать вызов.

Я не собираюсь выступать в гонках весь сезон, мой проект – проехать Париж-Рубэ. Позвольте мне мечтать. Позвольте выполнить эту невыполнимую миссию».

Если всё же ни одна из команд не захочет подписать Андреа Тафи ради одной классики, он собирается проехать любительскую версию Париж-Рубэ-2019.

Самым возрастным победителем Париж-Рубэ был Жильбер Дюкло-Лассаль (Gilbert Duclos-Lassalle), выигрывавший классику дважды, во второй раз - в 1993 году, когда ему было 38 лет. Мэттью Хейман в 2016 году стал вторым из возрастных победителей, выиграв Париж-Рубэ в 37 лет.