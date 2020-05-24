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Том Дюмулин вышел из "Движения за заслуживающий доверие велоспорт"

Том Дюмулин уходит из MPCC

 

 

  Том Дюмулин объявил, что покидает «Движение за заслуживающий доверие велоспорт»/ Movement for Credible Cycling (MPCC), назвав среди причин несогласие с позицией организации в отношении использования кетонов. Он вступил в «Движение», когда был велогонщиком команды Sunweb. Хотя его нынешняя команда Jumbo-Visma не является членом «Движения за заслуживающий доверия велоспорт», Том Дюмулин оставался в нём по личной инициативе. О причинах выхода из организации 29-летний нидерландский гонщик рассказал в интервью Wielerflits.

 

Том Дюмулин вышел из "Движения за заслуживающий доверие велоспорт"

 

  Том Дюмулин: «Мне очень нравится философия MPCC. Они выступают за чистый спорт, не считают действующие сейчас антидопинговые правила достаточно строгими, особенно в вопросе использования кортизона.

 

  Но когда возникли очень серьёзные проблемы, MPCC ничего не сказало. Считаю, что велогонка Париж-Ницца была фарсом. Её нельзя было проводить, так как эпидемия коронавируса на тот момент уже началась и во Франции. Движущей силой  MPCC является охрана здоровья людей, но они считали, что всё отлично, когда велогонка ехала от Парижа до Ниццы в ситуации большого риска для здоровья.

 

  А использование кетонов MPCC посчитало очень опасным. Думаю, «Движение» в этом вопросе проявляет большое лицемерие. Наша команда использует кетоны, а я не хочу лицемерить, оставаясь членом MPCC.

 

Две вышеназванные причины привели к тому, что я покидаю «Движение за заслуживающий доверие велоспорт».

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma MPCC

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Комментарии

  • Earl57
    Джулио Чикконе – победитель «T ... (1)
    Earl57-Фото

    Чикконе действительно тактически выиграл у Де Гента. Но как-то сомневаюсь я, что он сам все продумал и рассчитал. Больше похоже что тактика и подсчеты от старшего товарища и наставника, его стиль.

    Очень понравился Гешке. А вот Рафал Майка был самым слабым в этой восьмерке. С другой стороны и соперник у него был очень сильный физически, борьба была неравной.

  • tds
    Колумбийские велогонщики надею ... (2)
    tds-Фото
    Цитата: Серафим
    Специальное разрешение? Вообще-то летают самолеты из Венесуэлы, Панамы, Коста-Рики (это то, что рядом). Туда наземным транспортом - рукой подать.
      А так, на частном самолете, конечно, круче.
     
    При пересечение границы могут попасть на карантин если в стране через которую планируют вылетать есть "самоизоляция".
  • Earl57
    Команда Movistar не обсуждает ... (4)
    Earl57-Фото

    А меня порадовало замечание, что на Джиро собираются отправить молодую команду. Ну очень хочу увидеть там Альбу и Рубио. Если еще Эмираты отправят Ардилу, Митчелтон Хейга, а Астана Власова, то будет вообще шикарно!!!

    Ну и можно будет в реальности сравнить Эвенпула с молодыми колумбийскими горняками.

  • Серафим
    Команда Movistar не обсуждает ... (4)
    Серафим-Фото

     Ладно, повторюсь еще раз - слишком много места занимают обсуждения того, не знаю чего. И только потому, что они связаны с Фрумом. 

      Ничего не имея против Криса Фрума, все же хочется знать - это какой-то супергерой, почему такой ажиотаж?

  • AmLoket
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (7)
    AmLoket-Фото

    Ару крутой! Не стоит таких денег совершенно.

    Дюмюлен продешевил.

    Тройка закономерна.

  • Zhanzhak
    Команда Movistar не обсуждает ... (4)
    Zhanzhak-Фото

    А кто нибудь видел  фотку Фрума в майке Мувистара? 

  • RVL
    Команда Movistar не обсуждает ... (4)
    RVL-Фото

    Так что, Фрум , получается, балабол в майке мувистар?

  • Серафим
    Колумбийские велогонщики надею ... (2)
    Серафим-Фото

    Специальное разрешение? Вообще-то летают самолеты из Венесуэлы, Панамы, Коста-Рики (это то, что рядом). Туда наземным транспортом - рукой подать.

      А так, на частном самолете, конечно, круче.

     

  • paindoc
    Альберто Контадор о фаворитах ... (22)
    paindoc-Фото
    Согласен. В текущей ситуации очень сложно определить кто будет фаворитом. Весь ритм гоночного сезона нарушен. Привычный тренировочный процесс нарушен. Психологическая составляющая гонцов тоже, наверное, не в лучшей форме. Если все-таки ТДФ пройдет, то результат будет непредсказуем. А насчет Берналя, это мы еще посмотрим.
  • litxaa
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (8)
    litxaa-Фото

    Заканчивается май, а Найро со своей победой все еще на первой строчке в столбце результатов и когда его сместят с этой позиции не до конца ясноblum

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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