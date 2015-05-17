Том Дюмулин: «2019 год принёс мне и разочарование, и освобождение»

Том Дюмулин о переходе в команду Jumbo-Visma

Том Дюмулин полностью восстановился после травмы колена и готов к началу нового сезона в новой команде. О травме и процессе перехода в команду Jumbo-Visma 29-летний нидерландский гонщик рассказал в интервью Cyclingnews во время тренировочном сбора команды Jumbo-Visma.

Том Дюмулин: «У этого года две стороны. С одной, он принёс мне огромное разочарование, но с другой принёс освобождение. Пара месяцев после операции прошли отлично. Я по-настоящему наслаждался временем в стороне от профессионального велоспорта, наполнился энергией.

Почти 10 лет я был сфокусирован на борьбе за победу в гонках, с каждым днём становясь сильнее. Но после десяти лет постепенно начал ощущать, насколько это выматывает, и что я не отказался бы от небольшого перерыва. В итоге мне пришлось взять этот перерыв. Сначала это вызывало протест, но потом я понял, что он принёс мне освобождение. Все 8 – 10 лет я был занят борьбой за победу, своей формой, весом, необходимостью справляться с давлением и давать интервью, заниматься рекламой. И вот впервые за эти годы мне не надо было всем этим заниматься.

Когда в этот период я выезжал на велосипеде, то только потому, что мне это нравится, а не для того, чтобы улучшить форму. Конечно, я работал над восстановлением после травмы, проводил время дома с женой, но больше всего я катался на велосипеде просто ради удовольствия. Нет ничего лучше.

После Критериума Дофине-2019 всё ещё оставался план участия в Тур де Франс. С Дофине я полетел прямо на операцию. На следующий день отправился в тренировочный лагерь готовиться к Туру. По дороге в Ла-Плань (La Plagne) подумал: «Какого чёрта я делаю, ведь я не могу согнуть колено? Что я собираюсь делать в горах и что смогу сделать на Туре?»

Вот такие мысли пронеслись в голове, когда сидел один в машине. Я осознал всю ситуацию в целом, понял, что ничем хорошим она не закончится. И вернулся домой. Это была 600-километровая поездка туда и обратно, но я знал, что не поеду на Тур де Франс.

Это случилось в конце июня, в то странное время, когда пошли разговоры о смене команды и травме колена. Пока шёл Тур де Франс, период был не лучшим, но потом с конца августа стало легче.

Уже какое-то время я не чувствовал себя счастливым в команде (Sunweb). В конечном счете, мне было нужно что-то вроде бомбы, потому что больше не видел своего будущего в этой команде. Мне пришлось лицом к лицу поговорить с Иваном Спекенбринком. Он был разочарован, когда услышал, что мне нужно уйти, ведь у меня был двухлетний контракт. Было сложно разобраться с некоторыми вопросами, но мы справились. Когда начал разговор с Иваном, у меня не было готового решения, но я уже точно представлял, чего мне хочется.

С командой Sunweb у меня связаны хорошие воспоминания. После ужасного для нас обоих прошедшего сезона можно было легко забыть, чего мы достигли вместе. Но мы добились великих успехов. Я оглядываюсь назад со смешанными чувствами, но всё равно считаю, что принял верное решение. Думаю также, что это правильно и для Sunweb. Я смотрю не назад, а вперёд.

В Jumbo-Visma моментально почувствовал себя как дома. Я выступал за эту команду на континентальном уровне, когда это был Rabobank, так что знаком с большинством персонала, гонщиками. Оказаться здесь очень приятно.

Мы сразу же захотели всё прояснить. Я просто сказал ребятам, что пришёл в команду ради того, чтобы стать настолько хорошим велогонщиком, насколько будет в моих силах. Атмосфера в команде отличная, у меня нет желания мешать работе. Просто хочу усилить команду».