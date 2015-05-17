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Том Дюмулин: «2019 год принёс мне и разочарование, и освобождение»

Том Дюмулин о переходе в команду Jumbo-Visma

 

   Том Дюмулин полностью восстановился после травмы колена и готов к началу нового сезона в новой команде. О травме и процессе перехода в команду Jumbo-Visma 29-летний нидерландский гонщик рассказал в интервью Cyclingnews во время тренировочном сбора команды Jumbo-Visma.

 

 

   Том Дюмулин: «У этого года две стороны. С одной, он принёс мне огромное разочарование, но с другой принёс освобождение. Пара месяцев после операции прошли отлично. Я по-настоящему наслаждался временем  в стороне от профессионального велоспорта, наполнился энергией.  

 

  Почти 10 лет я был сфокусирован на борьбе за победу в гонках, с каждым днём становясь сильнее. Но после десяти лет постепенно начал ощущать, насколько это выматывает, и что я  не отказался бы от небольшого перерыва. В итоге мне пришлось взять этот перерыв. Сначала это вызывало протест, но потом я понял, что он принёс мне освобождение. Все 8 – 10 лет я был занят борьбой за победу, своей формой, весом, необходимостью справляться с давлением и давать интервью, заниматься рекламой. И вот впервые за эти годы мне не надо было всем этим заниматься.

 

  Когда в этот период я выезжал на велосипеде, то только потому, что мне это нравится, а не для того, чтобы улучшить форму. Конечно, я работал над восстановлением после травмы, проводил время дома с женой, но больше всего я катался на велосипеде просто ради удовольствия. Нет ничего лучше.

 

  После Критериума Дофине-2019 всё ещё оставался план участия в Тур де Франс. С Дофине я полетел прямо на операцию. На следующий день отправился в тренировочный лагерь готовиться к Туру. По дороге в Ла-Плань (La Plagne) подумал: «Какого чёрта я делаю, ведь я не могу согнуть колено? Что я собираюсь делать в горах и что смогу сделать на Туре?»

 

  Вот такие мысли пронеслись в голове, когда сидел один в машине. Я осознал всю ситуацию в целом, понял, что ничем хорошим она не закончится. И вернулся домой. Это была 600-километровая поездка туда и обратно, но я знал, что не поеду на Тур де Франс.

 

  Это случилось в конце июня, в то странное время, когда пошли разговоры о смене команды и травме колена. Пока шёл Тур де Франс, период был не лучшим, но потом с конца августа стало легче.

 

  Уже какое-то время я не чувствовал себя счастливым в команде (Sunweb). В конечном счете, мне было нужно что-то вроде бомбы, потому что  больше не видел своего будущего в этой команде. Мне пришлось лицом к лицу поговорить с Иваном Спекенбринком. Он был разочарован, когда услышал, что мне нужно уйти, ведь у меня был двухлетний контракт. Было сложно разобраться с некоторыми вопросами, но мы справились. Когда начал разговор с Иваном, у меня не было готового решения, но я уже точно представлял, чего мне хочется.

 

  С командой Sunweb у меня связаны хорошие воспоминания. После ужасного для нас обоих прошедшего сезона можно было легко забыть, чего мы достигли вместе. Но мы добились великих успехов. Я оглядываюсь назад со смешанными чувствами, но всё равно считаю, что принял верное решение. Думаю также, что это правильно и для Sunweb. Я смотрю не назад, а вперёд.

 

  В Jumbo-Visma моментально почувствовал себя как дома. Я выступал за эту команду на континентальном уровне, когда это был Rabobank, так что знаком с большинством персонала, гонщиками. Оказаться здесь очень приятно.

 

  Мы сразу же захотели всё прояснить. Я просто сказал ребятам, что пришёл в команду ради того, чтобы стать настолько хорошим велогонщиком, насколько будет в моих силах. Атмосфера в команде отличная, у меня нет желания мешать работе. Просто хочу усилить команду».

 

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 01:49 | Регистрация: 15.04.2018

    Надеюсь возьмёт ГТ в Джамбо. Удачи,Том

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 02:18 | Регистрация: 17.05.2015

    Так и хочется, перефразируя О.И.Бендера, спросить - "А чего тебе НАДО для счастья?". Том не чувствовал себя счастливым в Sunweb*е... Но ощутил себя таковым - с ходу - в  Jumbo, причем не проехав ни одной гонки - о где бомба ! А если результатов не будет ? Опять - сплошной кризис, значит - несчастье, не дай Бог - падение, травма, и - на поиск "счастливого пристанища с бомбой "? А что - команд много, в случае чего - "Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок! Карету мне! Карету!".  От СОБСТВЕННЫХ проблем разве убежишь ?

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Адриен
    Том Дюмулин: «2019 год принёс ... (2)
    Адриен-Фото

    Так и хочется, перефразируя О.И.Бендера, спросить - "А чего тебе НАДО для счастья?". Том не чувствовал себя счастливым в Sunweb*е... Но ощутил себя таковым - с ходу - в  Jumbo, причем не проехав ни одной гонки - о где бомба ! А если результатов не будет ? Опять - сплошной кризис, значит - несчастье, не дай Бог - падение, травма, и - на поиск "счастливого пристанища с бомбой "? А что - команд много, в случае чего - "Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок! Карету мне! Карету!".  От СОБСТВЕННЫХ проблем разве убежишь ?

  • Arciv
    Том Дюмулин: «2019 год принёс ... (2)
    Arciv-Фото
    Надеюсь возьмёт ГТ в Джамбо. Удачи,Том
  • s75
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (19)
    s75-Фото
    это то самое, что Энцо обещал показать Рогличу у себя дома
  • Karmatron
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (20)
    Karmatron-Фото
    Ну, в дружбу Фрума-Томаса-Берналя-Карапаса мне тоже слабо верится, однако единство есть. Если Юмба возьмет в пример тактику Инеоса на ТДФ, вполне могут выстрелить тем, кто будет лучше готов из этой троицы.
  • Александра
    Жулиан Алафилипп начнёт сезон ... (2)
    Александра-Фото

    Когла вспоминаю Жулиана, всегда думаю, что он взял Тур 2019. Потом спохватываюсь, что не он выииграл, и удивляюсь.  И так по кругу.)))

  • Александра
    Микель Ланда и Ваут Пулс о пер ... (10)
    Александра-Фото

    Посмотрим, конечно. Есть в Ланде какой-то надлом, не так выглядят победители.

  • Александра
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (19)
    Александра-Фото

    Чем меньше в пелотоне старой гвардии, тем больше я ее люблю.)) Конечно, хотелось бы новых побед от Нибали.

  • Tamri
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (19)
    Tamri-Фото
    Что такое пальмарес?))
  • Earl57
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (19)
    Earl57-Фото
    Ричи Порт говорил: "Да, Винченцо любит поворчать. Но парень с таким пальмаресом может себе это позволить"
  • Ice
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (19)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    Стать победителем , исходя из ИМЕЮЩИХСЯ  возможностей - вот основное качество ЧЕМПИОНА. Ну а когда причины неудач начинают объясняться ВНЕШНИМИ обстаятельствами - "...что-то сломалось, некоторые люди..." - то, считай -  всё, карьера поехала ПОД гору... 

    Да ладно?))) Есть тьма чемпионов, которые при любой неудаче обвиняют всех вокруг, а потом дальше выигрывают. Как пример - Моуриньо в футболе, всю жизнь жалуется, но выиграл столько, сколько считаным тренерам дано. Это особенности человека.

    Да и Нибали италянец, у него менталитет такой - кога все хорошо, он добр и покладист, когда что-то идет не так - сварлив и импульсивен. Его жестикуляция, когда он недоволен - тема отдельного разговора, мне всегда очень нравилась))) У него всегда были причины неудач и в этом нет ничего страшного. Нельзя итальянцам быть невозмутимыми как Роглич и всегда доброжелательными, как Дюмулан - это будут уже не итальянцы)))

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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