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Стейн Девольдер объявил о завершении карьеры велогонщика

40-летний Стейн Девольдер завершает карьеру велогонщика

 

 

  40-летний бельгийский велогонщик Стейн Девольдер (Stijn Devolder) объявил о завершении карьеры. Он пришёл в профессиональный велоспорт в 2002 году, начав выступать в команде Vlaanderen - T-Interim, затем был гонщиком команд US Postal Service/Discovery Channel, Quick Step, Vacansoleil – DCM, RadioShack – Leopard/Trek Factory Racing, с 2017 года перешёл на проконтинентальный уровень и выступал в командах Vérandas Willems-Crelan , а в этом году был гонщиком команды Corendon – Circus. 

 

 За свою 18-летнюю карьеру Стейн Девольдер одержал 17 побед, самыми яркими из которых стали две подряд победы на Туре Фландрии в 2008 и 2009 году, когда был гонщиком команды Quick Step.

 

Стейн Девольдер объявил о завершении карьеры велогонщика

 

Photo © De Jérémy-Günther-Heinz Jähnick

 

  Стейн Девольдер дважды становился чемпионом Бельгии в разделке и дважды – чемпионом Бельгии в групповой гонке.

 

  В интервью Het Laatste Nieuws Стейн Девольдер рассказал, что планировал закончить карьеру ещё в 2018 году, но получил предложение от команды Corendon-Circus, глава которой, Кристоф Роодхофт, попросил его поработать вместе с Матье ван дер Пулом.

 

  Стейн Девольдер: «Мне всегда нравились гонки, я старался выступать на самом высоком уровне как можно дольше, даже когда моё окружение говорило, что пора заканчивать. Но летом мне исполнилось 40. Пора попрощаться и начать заниматься чем-то ещё. Я не могу бесконечно продолжать выступать. Теперь принять решение о завершении карьеры мне легче, чем несколько лет назад.

 

   У меня была красивая и успешная карьера. Я дважды побеждал на своей любимой гонке Туре Фландрии, становился чемпионом Бельгии. Если бы мог выбрать один триумф из всех побед, то, конечно, это моя первая победа на Туре Фландрии. Это была мечта. Когда пересекал финишную черту, испытал неповторимые ощущения. Не думаю, что когда-либо в жизни смогу испытать подобную радость ещё раз».

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Теги к статье: Стейн Девольдер Stijn Devolder

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:35 | Регистрация: 4.07.2013

    Вот и Деволдер закончил. Желаю ему Всего Хорошего!

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