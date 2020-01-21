33-летний Ларс Боом завершает карьеру шоссейного велогонщика

Ларс Боом объявил о завершении карьеры в шоссейном велоспорте



33-летний нидерландский велогонщик Ларс Боом решил завершить карьеру в профессиональном шоссейном велоспорте после закрытия проконтинентальной команды Roompot – Charles, в которой он выступал в этом году. Ларс Боом не сумел найти новую команду и предпочёл сфокусироваться на маунтинбайке, о чём сообщает издание Wielerflits.nl.

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Ларс Боом пришёл в шоссейный велоспорт в 2004 и пять лет выступал в континентальной команде Rabobank. В 2008 году он стал чемпионом мира по велокроссу, а с 2009 начал выступать в команде Мирового тура Rabobank.

За годы карьеры в шоссейном велоспорте Ларс Боом одержал 24 победы, в том числе стал победителем этапа Вуэльты Испании в 2009 и этапа Тур де Франс в 2014 году, дважды побеждал в общем зачёте Тура Британии, был победителем общего зачёта Энеко Тура, Тура Бельгии. Ларс Боом принял участие в 8 Гранд-турах, из которых лишь два не доехал до конца.

В 2017 году Ларсу Боому была проведена операция на сердце из-за аритмии, после которой он вернулся и одержал победы на Туре Британии, выиграл этап на гонке BinckBank Tour.

Ларс Боом: «У меня была отличная долгая карьера на шоссе, были крупные победы и подиумы, которыми горжусь. Но команда, в которой я выступал, закрылась. Зато появилась возможность переключиться на гонки, к которым питаю давнюю страсть – гравийные и пляжные велогонки, а также марафоны на маунтинбайке».

Менеджер Ларса Боома сказал, что в будущем возможно возвращение Ларса Боома и на шоссе: «Мы не отказываемся от гонок на шоссе, будь то гонки самого низшего уровня или нет. Однако они могут стать вспомогательными для гравийных гонок и соревнованиях по маунтинбайку».