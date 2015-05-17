Велогонщик команды Lotto Soudal подвергся нападению во время тренировки в Бельгии

Бельгийский велогонщик Харм Ванауке подвергся нападению во время тренировки

22-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Харм Ванауке (Harm Vanhoucke), тренировавшийся в одиночку в Аальбеке (Западная Фландрия), был вынужден съехать с дороги из-за едва не сбившего его автомобиля, а потом получил несколько ударов в лицо от водителя этой машины, грузного мужчины 40-50 лет.

О происшествии Харм Ванауке написал на своей странице в Facebook, где также попросил помощи в поисках нападавшего.

Харм Ванауке: «Мужчина вышел из машины и был агрессивен, я потребовал, чтобы он держал дистанцию. После этих слов он намеренно несколько раз ударил меня в лицо и умчался. Это всё, что угодно, только не нормальное поведение во время коронавируса. Если кто-то знает этого человека, пожалуйста, напишите мне».

В Бельгии на данный момент в отличие от Испании велогонщиками, выезжающим в одиночку, не запрещено тренироваться на дороге.

Пять дней назад в Италии Филиппо Фьорелли, гонщик команды Bardiani-CSF написал на Facebook о том, что его едва не сбил автомобиль: «Человеку, который проехал в нескольких сантиметрах на пустой дороге и оскорблял меня, говорю, что я выехал на велосипеде не для развлечения. Я просто делаю свою работу».

В Испании в дни карантина запрещается выезжать на велосипеде, за нарушение велосипедистам грозит штраф от 500 до 3000 евро.

Базирующиеся в Андорре велогонщики предпочитают оставаться дома, чтобы не вызывать гнев местных жителей. Кун де Корт (Koen de Kort), нидерландский гонщик команды Trek-Segafredo живёт в Андорре. В интервью De Telegraaf он рассказал: «В WhatsApp у нас группа всех англоговорящих велогонщиков, которые живут в Андорре, и было решено больше не выезжать, хотя официального запрета ещё нет.

Люди не хотят, чтобы мы выезжали. Как велогонщики, мы должны постараться уважать мнение жителей такой маленькой страны как Андорра. Если сейчас мы все поедем тренироваться по дорогам общественного пользования, нас будут проклинать. В результате будет плохо всем. Думаю, более разумно неделю или больше тренироваться в помещении, чтобы люде не возненавидели нас».