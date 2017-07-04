Томас Де Гендт готовится к участию в виртуальном Туре Фландрии

Томас Де Гендт выброшен из гонки в Zwift за слишком большие показатели мощности

Томас Де Гендт готов к новому вызову – виртуальному Туру Фландрии, прямую трансляцию которого будет проводить Eurosport. 33-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal надеется, что эта попытка участия в виртуальной велогонке будет успешной в отличие от недавней неудачи.

Несколько дней назад Томас Де Гендт уже пробовал принять участия в велогонке на платформе Zwift, но был выброшен из числа участников, так как система посчитала его мощность в 500 ватт обманом.

Zwift полагается на честность людей в отношении вводимого веса, так как скорость зависит от соотношения мощности к весу. Чтобы предотвратить мошенничество, система Zwift ставит ограничения на те показатели мощности, которые считает реалистичными. Но 500 ватт Де Гендта показались системе чрезмерными.

В интервью Het Nieuwsblad Томас Де Гендт объяснил, что показывал своему товарищу по команде Тиму Велленсе, как использовать Zwift, пока сезон прерван: «На подъёме я просто выдал те показатели мощности, которую показываю в гонке. Внезапно я оказался заблокирован и нейтрализован игрой. Ты можешь продолжать крутить педали изо всех сил, но на экране всё равно будешь показывать низкую скорость. Досадно, когда ты в гонке.

И показатели не были такими уж необычными. Около 500-550 ватт. Возможно, для велотуриста они нереально высоки, но для нас, профессионалов, это более менее нормальные показатели, если хочешь выиграть в гонке».

Томас Де Гендт также обратился к создателям платформы Zwift, попросив их расширить границы допустимых значений мощности:

«Конечно, на Zwift это всего лишь игра, но тогда мне нужно поставить логотип, что я профессионал. Надеюсь, что они немного поднимут те значения. Гонки на Zwift для меня идеальны как тренировка. Тренироваться здесь во время изоляции на улице довольно трудно, потому что у нас везде плоские дороги. А на роллерах можно проехать короткую гонку, идеально, когда надо 17 км проехать, дав полный газ».

"Тренируюсь к воскресенью"

Photo © Instagram degendtthomas

На пресс-конференции перед стартом виртуального Тура Фландрии Томас Де Гендт пошутил: «Надеюсь, система Bkool сможет справиться с моей мощностью. Я протестирую, учтёт ли она мою мощность»