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Тибо Пино дебютирует на гонке Париж-Ницца в 2020 году

Тибо Пино о новом сезоне и дебюте на Париж-Ницца-2020

 

 

  Тибо Пино (Thibaut Pinot) в 2020 году впервые в карьере примет участие во французской недельной гонке Мирового тура Париж-Ницца. 29-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ в прошлые годы выбирал старт на Тиррено-Адриатико, где четырежды финишировал в топ-5, в том числе в 2017 году поднялся на третью ступень подиума. В интервью L’Est Republicain Тибо Пино рассказал, как возвращался к работе после схода с Тур де Франс-2019 и как чувствует себя перед стартом сезона.

 

Photo © Équipe Cycliste Groupama-FDJ @GroupamaFDJ

- Тибо, ты уже готов к сезону 2020?

 

- 2020 начинается для нас, когда возвращаемся к тренировкам в начале ноября. Для нас Тур де Франс – это уже прошлый год. Как только заканчиваю сезон, он уже позади. У нас другой ритм. Для нас конец октября – это 31 декабря.

 

- Как чувствовал себя после Тур де Франс-2019?

 

- Я потерял мотивацию, психологически не чувствовал бодрости. Мне было тяжело возвращаться после травмы. Очень важно найти удовольствие в тренировках, желание работать. Эти ощущения вернул через месяц после того, как вернулся на велосипед. Спешил снова почувствовать себя профессиональным велогонщиком.

 

- Сегодня стало больше известно о той травме?

 

- Мне понадобилось четыре недели на лечение, проблем уже нет. Но мы всё ещё не выяснили причину, она осталась загадкой, что расстраивает больше всего.

 

- Травма повлияла на межсезонье?

 

- Этой осенью я не стал играть в футбол, больше ничего, но занимался ходьбой, а потом пошла обычная подготовка. Я сократил работу в августе и сентябре, возобновил в начале октября. Но зима слишком долгая. Так что в сентябре время от времени выезжал на велосипеде.

 

- Как чувствуешь себя сейчас?

 

- Физически всё идёт по расписанию, но я работаю больше, чтобы вернуться на высокий уровень, потому что в этом году у меня было много перерывов в отличие от прошлых лет. Чтобы войти в форму, мне надо поработать в седле полтора месяца, чтобы снова быть в порядке.

 

- Где начнёшь сезон?

 

- С Тура Прованса (13-16 февраля) и  Tour du Haut Var (20-23 февраля), после которых впервые поеду Париж-Ниццу. Это особая гонка. Я в профессионалах уже более десяти лет, но никогда не принимал в ней участия. Для французского гонщика, выступающего во французской команде это редкость. Будет интересно поехать и посмотреть, что у меня получится.

 

- Гонка другая, с ветрами…

 

- Да, и у нас будет команда на такую гонку. Я рискую, потому что мне хорошо знаком формат Тиррено-Адриатико, где я всегда выступал хорошо. Но эту рутину начала сезона я немного изменю. Эшелоны на Париж-Ницце – не то же самое, что в июле, но это всё-таки гонка эшелонов.

 

- Какие гонки поедешь потом?

 

- Тур Страны Басков, где не выступал несколько лет. Эта гонка мне очень нравится, потому что там выступают горняки, это интереснее всего. И маршрут не типичный, там не соскучишься.

 

- Когда начнёшь готовиться к Тур де Франс-2020?

 

- После Тура Страны Басков у меня будет перерыв, затем в мае проведу разведку. Но сейчас я ещё не задумываюсь о следующем лете. Нет смысла слишком беспокоиться об этом. На Тур де Франс я уже пережил всё, и лучшее, и худшее. Готов смело встретить всё, что бы ни случилось.

 

 

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Groupama-FDJ

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  1. paziz

    Вчера, 22:20 | Регистрация: 10.02.2018

    Надеюсь у него будет наконец белая полоса

  2. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Сегодня, 04:29 | Регистрация: 26.05.2017

    Давай, Тибо. Верю, что сможешь подняться на наивысшую ступень в Париже.

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Комментарии

  • Адриен
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    Адриен-Фото
    А писано не для вас и не для таких, как вы... На эти темы беседовать с вам подобными - БЕССМЫСЛЕННО. Это всё равно как спорить о проблемах воспитания с БЕЗДЕТНЫМИ...
  • Earl57
    Презентация маршрута Вуэльты И ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Из генеральщиков и капитанов кто не выберит Олимпиаду, то все "карты им в руки" на Вуэльте.

    Дык Вуэльта начнется через 3 недели после групповой гонки в Токио. 

    Поедут горняки, которые имеют виды на ЧМ в Швейцарии с горным маршрутом. Там групповая гонка элиты будет 27 сентября.

  • levonardo
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    levonardo-Фото
    Цитата: Адриен
     -Мне бы хотелось выступить под любым флагом, если Россию не допустят -

    Ну что же... С Ильнуром Азатовичем Закариным ВСЁ ясно. Мне во всяком случае...
    Ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии))
  • EL-Fenomeno
    Презентация маршрута Вуэльты И ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Откровненно говоря да, по сравнению с предыдущими вуэльтами маршрут 2020 не сложный (каг бэ). С другой стороны 6 супер-горных финишей (3=1Н cat. & 3-ESP cat.) очень "манят и заводят")) Плюс та короткая, но крутейшая стенка Мирадор на разделке тоже стоит отлдельного внимания.

    Из генеральщиков и капитанов кто не выберит Олимпиаду, то все "карты им в руки" на Вуэльте.

  • Адриен
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    Адриен-Фото

     -Мне бы хотелось выступить под любым флагом, если Россию не допустят -

    Ну что же... С Ильнуром Азатовичем Закариным ВСЁ ясно. Мне во всяком случае...

  • Roscomsport
    Команда UAE Team Emirates расп ... (3)
    Roscomsport-Фото
    Иногда ОНИ возвращаются...
  • SVS
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    SVS-Фото

    О Джиро - это Вы исключительно верно сказали! :-)

  • дрокер
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    дрокер-Фото

    Если не сменит, просите Каньен

  • Astanaforever
    Команда UAE Team Emirates расп ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Потеряли надежду на Ару, вот Погачара вместо ушедшего Мартина с ним и катят. Чую, после этого тура, у Ару наступит спортивный финал карьеры.
  • Astanaforever
    Презентация маршрута Вуэльты И ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Скучно в Голандии будет. Никакого креатива. Оргам минус. Начинаем смотреть Вуэльту с третьего этапа.

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