Тибо Пино дебютирует на гонке Париж-Ницца в 2020 году

Тибо Пино о новом сезоне и дебюте на Париж-Ницца-2020

Тибо Пино (Thibaut Pinot) в 2020 году впервые в карьере примет участие во французской недельной гонке Мирового тура Париж-Ницца. 29-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ в прошлые годы выбирал старт на Тиррено-Адриатико, где четырежды финишировал в топ-5, в том числе в 2017 году поднялся на третью ступень подиума. В интервью L’Est Republicain Тибо Пино рассказал, как возвращался к работе после схода с Тур де Франс-2019 и как чувствует себя перед стартом сезона.

Photo © Équipe Cycliste Groupama-FDJ @GroupamaFDJ

- Тибо, ты уже готов к сезону 2020?

- 2020 начинается для нас, когда возвращаемся к тренировкам в начале ноября. Для нас Тур де Франс – это уже прошлый год. Как только заканчиваю сезон, он уже позади. У нас другой ритм. Для нас конец октября – это 31 декабря.

- Как чувствовал себя после Тур де Франс-2019?

- Я потерял мотивацию, психологически не чувствовал бодрости. Мне было тяжело возвращаться после травмы. Очень важно найти удовольствие в тренировках, желание работать. Эти ощущения вернул через месяц после того, как вернулся на велосипед. Спешил снова почувствовать себя профессиональным велогонщиком.

- Сегодня стало больше известно о той травме?

- Мне понадобилось четыре недели на лечение, проблем уже нет. Но мы всё ещё не выяснили причину, она осталась загадкой, что расстраивает больше всего.

- Травма повлияла на межсезонье?

- Этой осенью я не стал играть в футбол, больше ничего, но занимался ходьбой, а потом пошла обычная подготовка. Я сократил работу в августе и сентябре, возобновил в начале октября. Но зима слишком долгая. Так что в сентябре время от времени выезжал на велосипеде.

- Как чувствуешь себя сейчас?

- Физически всё идёт по расписанию, но я работаю больше, чтобы вернуться на высокий уровень, потому что в этом году у меня было много перерывов в отличие от прошлых лет. Чтобы войти в форму, мне надо поработать в седле полтора месяца, чтобы снова быть в порядке.

- Где начнёшь сезон?

- С Тура Прованса (13-16 февраля) и Tour du Haut Var (20-23 февраля), после которых впервые поеду Париж-Ниццу. Это особая гонка. Я в профессионалах уже более десяти лет, но никогда не принимал в ней участия. Для французского гонщика, выступающего во французской команде это редкость. Будет интересно поехать и посмотреть, что у меня получится.

- Гонка другая, с ветрами…

- Да, и у нас будет команда на такую гонку. Я рискую, потому что мне хорошо знаком формат Тиррено-Адриатико, где я всегда выступал хорошо. Но эту рутину начала сезона я немного изменю. Эшелоны на Париж-Ницце – не то же самое, что в июле, но это всё-таки гонка эшелонов.

- Какие гонки поедешь потом?

- Тур Страны Басков, где не выступал несколько лет. Эта гонка мне очень нравится, потому что там выступают горняки, это интереснее всего. И маршрут не типичный, там не соскучишься.

- Когда начнёшь готовиться к Тур де Франс-2020?

- После Тура Страны Басков у меня будет перерыв, затем в мае проведу разведку. Но сейчас я ещё не задумываюсь о следующем лете. Нет смысла слишком беспокоиться об этом. На Тур де Франс я уже пережил всё, и лучшее, и худшее. Готов смело встретить всё, что бы ни случилось.