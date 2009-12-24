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Париж-Ницца-2020 завершится 14 марта 7-м этапом

Париж-Ницца-2020 завершится на 7-м этапе

 

  Организаторами велогонки Париж-Ницца, компанией ASO, было принято решение завершить велогонку Париж-Ницца-2020 завтра, 14 марта, 7-м этапом, и не проводить 8-й этап.

 

Перед стартом 6-го этапа организаторы провели голосование среди команд, продолжать ли гонку. Как сообщает Het Nieuwsblad, 11 команд выразили желание продолжать, 5 – против.

 

В качестве компромисса решено завершить велогонку на 7-м этапе в субботу, на вершине La Colmaine и отменить 8-й этап с финалом в Ницце.

 

Это решение принято в свете усиления борьбы с распространением коронавируса.

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Теги к статье: Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:42 | Регистрация: 4.07.2011

    Бери шинель, пошли домой

    Начинается подготовка к следующему сезону ибо вся форма и работа насмарку.

    Время на восстановление у шкипера есть и 5тдф близок вновь.

  2. Имя: Марина Викторовна

    Cristal

    Сегодня, 15:13 | Регистрация: 24.12.2009

    Странные aso, у нас во Франции запретили проведение всех культурных и споритвных мероприятий, а эти сами себе министры и президент.

    Only God can judge me ;)

    Никогда не спорьте с дураками. Они опустят вас до своего уровня и задавят опытом
  3. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 16:26 | Регистрация: 26.04.2017

    Очень жаль! :-(

    В результате, каждая гонка - на вес золота :-(, смотришь, и не знаешь, будет ли ещё возможность посмотреть в этом сезоне другую :-(...

    1. Имя: Олег

      levonardo

      Сегодня, 16:58 | Регистрация: 23.05.2017

      Тур Дренте пока не отменили)

  4. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 17:00 | Регистрация: 4.09.2010

    и правильно. пусть отдохнут

    кто группу ездил тот знает как там сопли веером летят ) опасно!

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Dmitriy Gruzdev (Astana Pro Team)

Emmanuel Morin (Cofidis)

14 марта

Mathias Le Turnier (Cofidis)

Elmar Reinders (Riwal - Readynez Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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