Париж-Ницца-2020 завершится 14 марта 7-м этапом

Париж-Ницца-2020 завершится на 7-м этапе

Организаторами велогонки Париж-Ницца, компанией ASO, было принято решение завершить велогонку Париж-Ницца-2020 завтра, 14 марта, 7-м этапом, и не проводить 8-й этап.

Перед стартом 6-го этапа организаторы провели голосование среди команд, продолжать ли гонку. Как сообщает Het Nieuwsblad, 11 команд выразили желание продолжать, 5 – против.

В качестве компромисса решено завершить велогонку на 7-м этапе в субботу, на вершине La Colmaine и отменить 8-й этап с финалом в Ницце.

Это решение принято в свете усиления борьбы с распространением коронавируса.