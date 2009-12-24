Париж-Ницца-2020 завершится 14 марта 7-м этапом

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 13:37
Париж-Ницца-2020 завершится на 7-м этапе
Организаторами велогонки Париж-Ницца, компанией ASO, было принято решение завершить велогонку Париж-Ницца-2020 завтра, 14 марта, 7-м этапом, и не проводить 8-й этап.
Перед стартом 6-го этапа организаторы провели голосование среди команд, продолжать ли гонку. Как сообщает Het Nieuwsblad, 11 команд выразили желание продолжать, 5 – против.
В качестве компромисса решено завершить велогонку на 7-м этапе в субботу, на вершине La Colmaine и отменить 8-й этап с финалом в Ницце.
Это решение принято в свете усиления борьбы с распространением коронавируса.
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