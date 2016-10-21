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Тиджей ван Гардерен сошёл с Париж-Ницца-2020, чтобы успеть вернуться в США до закрытия сообщения с Европой

Тиджей ван Гардерен сошёл с Париж-Ницца-2020 из-за запрета на сообщение Европы и США

 

 

 

  31-летний американский велогонщик команды EF Pro Cycling Тиджей ван Гардерен не стартовал на 5-м этапе гонки Париж-Ницца-2020, чтобы успеть вернуться домой в США до вступления в силу 30-дневного запрета на любое сообщение США с Европой. Запрет, включая морские и авиаперевозки, введённый президентом США Дональдом Трампом начинает действовать в полночь в пятницу 13 марта.

 

  В своём аккаунте в Instagram Тиджей ван Гардерен написал: «Конечно, принять решение было трудно. Мой младший братишка Серхио Игита, считаю, близок к победе на Париж-Ницце. И я не смогу отпраздновать с ним в Ницце. Моя жена и дети планировали приехать из США в Ниццу на финал гонки, но, учитывая складывающиеся обстоятельства, я не могу рисковать и остаться разлучённым с ними, не имея возможности их увидеть.

 

  Поэтому возвращаюсь в США. Надеюсь, эта ситуация скоро разрешится и все смогут вернуться к нормальной жизни. Я надеюсь, что всё пройдёт, и я смогу продолжить сезон на Туре Романдии и дальше. До этого продолжу тренироваться и оставаться в готовности. В сезоне осталось ещё много гонок. Но здоровье, безопасность и семья на первом месте».

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Теги к статье: Тиджей Ван Гардерен Tejay van Garderen EF Education First Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

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  1. ЧОРНЫЙ

    Вчера, 23:14 | Регистрация: 21.10.2016

    Оставь надежду...

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Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • s75
    Гент-Вевельгем и E3 BinckBank ... (2)
    s75-Фото

    С этой частью сезона давно всё понятно, под вопросом весь сезон.

  • s75
    Ассоциация профессиональных ве ... (3)
    s75-Фото
    То есть, они знают о чем говорят и способны думать.
  • ЧОРНЫЙ
    Тиджей ван Гардерен сошёл с Па ... (1)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Оставь надежду...

  • Николай Н.
    Ассоциация профессиональных ве ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Это будет не честно, и так уже много гонок закрыли. Ниццу нужно всё же провести до конца.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 5 (5)
    Николай Н.-Фото

    Не надо было ему оглядываться. И он бы смог дотянуть. И всё таки он молодец.

  • strmy
    Ассоциация профессиональных ве ... (3)
    strmy-Фото

    То есть раз нас закрыли, то давайте и вас?!

  • Серафим
    Париж-Ницца-2020. Этап 5 (5)
    Серафим-Фото
    Если виноват, то виновным его должен объявить суд.
  • Earl57
    Президент UCI: «Отмена Джиро д ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: Alya
    10 комментов, ни одного про велоспорт и велогонки. А на меня еще бочку катили, что я тут офф-топлю) 
    И эти люди запрещают мне ковырять в носу?

    Аля, блог про вялоспорт на спортсе ваш? Неужели есть еще кто-то, ненавидящий и презирающий российский велоспорт больше чем вы?

  • sqrudgmcduck
    Париж-Ницца-2020. Этап 5 (5)
    sqrudgmcduck-Фото
    Мне кажется Вы не понимаете о чём говорите. Тратник не то что последние 500 м на "морально волевых" шёл. Он последние километров 30 именно на них и ехал. В концовке он был просто полностью опустошён во всех отношениях. Он большой молодец! Заставил, по моему, всех болеть за себя. Большая уважуха! По мне так он победитель.
  • Camel
    Париж-Ницца-2020. Этап 5 (5)
    Camel-Фото

    Тратник сам виноват. Ему оставалось 500 метров. Из этих 500 метров ни разу не привстал из седла, даже когда оставалось метров 30, когда все уже валили так, что глаза навыкате были. Ему не сил не хватило, а силы воли.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
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9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
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