Тиджей ван Гардерен сошёл с Париж-Ницца-2020, чтобы успеть вернуться в США до закрытия сообщения с Европой

Тиджей ван Гардерен сошёл с Париж-Ницца-2020 из-за запрета на сообщение Европы и США

31-летний американский велогонщик команды EF Pro Cycling Тиджей ван Гардерен не стартовал на 5-м этапе гонки Париж-Ницца-2020, чтобы успеть вернуться домой в США до вступления в силу 30-дневного запрета на любое сообщение США с Европой. Запрет, включая морские и авиаперевозки, введённый президентом США Дональдом Трампом начинает действовать в полночь в пятницу 13 марта.

В своём аккаунте в Instagram Тиджей ван Гардерен написал: «Конечно, принять решение было трудно. Мой младший братишка Серхио Игита, считаю, близок к победе на Париж-Ницце. И я не смогу отпраздновать с ним в Ницце. Моя жена и дети планировали приехать из США в Ниццу на финал гонки, но, учитывая складывающиеся обстоятельства, я не могу рисковать и остаться разлучённым с ними, не имея возможности их увидеть.

Поэтому возвращаюсь в США. Надеюсь, эта ситуация скоро разрешится и все смогут вернуться к нормальной жизни. Я надеюсь, что всё пройдёт, и я смогу продолжить сезон на Туре Романдии и дальше. До этого продолжу тренироваться и оставаться в готовности. В сезоне осталось ещё много гонок. Но здоровье, безопасность и семья на первом месте».