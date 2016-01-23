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Фабио Ару стартует на гонке Париж-Ницца-2019

Фабио Ару добавил старт на Париж-Ницце-2019 в свой календарь гонок

 

 

  Фабио Ару решил добавить в свой календарь участие в гонке Мирового тура Париж-Ницца-2019. Первоначально 28-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates после Вольты Альгарве-2019, где финишировал 29-м в общем зачёте, планировал стартовать 25 марта на Вуэльте Каталонии-2019. Об изменениях в своей программе гонок Фабио Ару рассказал в интервью Cyclingnews.

 

Фабио Ару стартует на гонке Париж-Ницца-2019

Photo © @BettiniPhoto

 

  Фабио Ару: «Хочу набрать побольше километров в ногах. После Каталонии собираюсь продолжительное время провести в тренировочном лагере на высоте, это будет долгий период без гонок. Так что сейчас полезно добавить ещё одну гонку. Поэтому поеду на Париж-Ницца-2019.

 

  Собираюсь проходить эту гонку день за днём, просто проверять, как отвечают ноги. Хочу посмотреть, как отвечу на нагрузку. Также выбрал Париж-Ниццу-2019 ещё и потому, что после того, как она финиширует, у меня останется больше времени на восстановление перед Вуэльтой Каталонии-2019, чем если бы я поехал Тиррено-Адриатико. Между Париж-Ниццей и Вуэльтой Каталонии неделя, а если бы я стартовал на Тиррено, то у меня было бы всего пять дней между гонками. Это слишком мало.

 

  Я поеду на Париж-Ниццу-2019 вместе с Серхио Энао, Александром Кристоффом, Улисси, Бистрёмом. Не знаю точно, кто будет ещё. Это будет моя первая гонка с Серхио с тех пор, как он пришёл в нашу команду. С нетерпением жду возможности помочь ему в гонке, если возникнет такая необходимость».

 

  Перед стартом на Париж-Ницце Фабио Ару вместе с Дэном Мартином посвятили день тестам в аэродинамическом туннеле Silverstone Sports Engineering Hub, где вместе с тренером UAE Team Emirates Иньиго Сан Милланом (Iñigo San Millan) и техническим советником Ларсом Тёненбергом протестировали различные конфигурации модели велосипеда Colgnago K. и поработали над аэродинамикой посадки.

 

  Фабио Ару: «Великолепные ощущения, когда работаешь на передовом оборудовании, там, где тестируют и самые быстрые автомобили в мире. Мы попробовали ряд посадок на разделочном велосипеде, старались найти лучшую комбинацию аэродинамики и комфорта. Работа того стоила, это был прекрасный шанс, предоставленный командой».

 

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Теги к статье: Фабио Ару Париж - Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Rokka

    Сегодня, 04:04 | Регистрация: 23.01.2016

    В Астане Ару был категорически против помогать Ланде,а здесь уже и на Погачара пашет да и Энао готов помочь.

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Ближайшие старты

9 марта 2019

Strade Bianche

10 - 17 марта 2019

Paris - Nice

13 - 19 марта 2019

Tirreno-Adriatico

23 марта 2019

Milano-Sanremo

25 - 31 марта 2019

Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2019

Driedaagse Brugge-De Panne


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Комментарии

  • Rokka
    Фабио Ару стартует на гонке Па ... (1)
    Rokka-Фото
    В Астане Ару был категорически против помогать Ланде,а здесь уже и на Погачара пашет да и Энао готов помочь.
  • Николай Степаныч
    Штефан Денифль признался в упо ... (12)
    Николай Степаныч-Фото
    То, что не все случаи допинга можно выявить с помощью биологических паспортов – не означает, что выявленные случаи аномалий были выявлены ошибочно и не является основанием для отмены паспортов или отмены каких-либо дисквалификаций.

    Не все методы исследований 100% эффективны. Это как, например, отрицательный результат анализов очень часто не является диагностически значимым.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Пьер Роллан не сможет принять ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Жаль ,жаль, к сожалению слишком частые остановки. Здоровья и скорейшего выздоровления.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ричи Порт пропускает гонку Пар ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Здоровья ,и скорейшего выздоровления.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Le Samyn des Dames-2019 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Когда она на Омлууп была третьей ,я сказал :кто это?! Теперь буду следить. Хотя в боэлс едут все ))))
  • evgenchak
    Георг Прайдлер признался, что ... (17)
    evgenchak-Фото

    wintermute, нет не выветрилась, как и все, что связано с лэнсом и не только.



    wintermute, просто это все всплывает и становится достоянием, когда кто-то затевает некие подковерные и кабинетные интриги.



    Скандалы. Интриги. Расследования.

  • wintermute
    Георг Прайдлер признался, что ... (17)
    wintermute-Фото
    История Operaci?n Puerto уже выветрилась из памяти?
  • evgenchak
    Георг Прайдлер признался, что ... (17)
    evgenchak-Фото
    Разрушительным в этом случае является только воздействие запрещенных субстанций и методов на организм гонщиков.
  • wintermute
    Георг Прайдлер признался, что ... (17)
    wintermute-Фото
    Видимо, это Вы хотите, чтобы я хотел это сказать. Я просто предположил причины повышенного внимания к таким новостям.

    И мне вообще до лампочки о чём Вы думаете, смотря велогонку, если быть откровенным. Даже если, по старому анекдоту, о женщинах :)
  • evgenchak
    Георг Прайдлер признался, что ... (17)
    evgenchak-Фото
    Вернемся в эру любительских гонок.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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