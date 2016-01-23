Фабио Ару стартует на гонке Париж-Ницца-2019

Фабио Ару добавил старт на Париж-Ницце-2019 в свой календарь гонок

Фабио Ару решил добавить в свой календарь участие в гонке Мирового тура Париж-Ницца-2019. Первоначально 28-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates после Вольты Альгарве-2019, где финишировал 29-м в общем зачёте, планировал стартовать 25 марта на Вуэльте Каталонии-2019. Об изменениях в своей программе гонок Фабио Ару рассказал в интервью Cyclingnews.

Photo © @BettiniPhoto

Фабио Ару: «Хочу набрать побольше километров в ногах. После Каталонии собираюсь продолжительное время провести в тренировочном лагере на высоте, это будет долгий период без гонок. Так что сейчас полезно добавить ещё одну гонку. Поэтому поеду на Париж-Ницца-2019.

Собираюсь проходить эту гонку день за днём, просто проверять, как отвечают ноги. Хочу посмотреть, как отвечу на нагрузку. Также выбрал Париж-Ниццу-2019 ещё и потому, что после того, как она финиширует, у меня останется больше времени на восстановление перед Вуэльтой Каталонии-2019, чем если бы я поехал Тиррено-Адриатико. Между Париж-Ниццей и Вуэльтой Каталонии неделя, а если бы я стартовал на Тиррено, то у меня было бы всего пять дней между гонками. Это слишком мало.

Я поеду на Париж-Ниццу-2019 вместе с Серхио Энао, Александром Кристоффом, Улисси, Бистрёмом. Не знаю точно, кто будет ещё. Это будет моя первая гонка с Серхио с тех пор, как он пришёл в нашу команду. С нетерпением жду возможности помочь ему в гонке, если возникнет такая необходимость».

Перед стартом на Париж-Ницце Фабио Ару вместе с Дэном Мартином посвятили день тестам в аэродинамическом туннеле Silverstone Sports Engineering Hub, где вместе с тренером UAE Team Emirates Иньиго Сан Милланом (Iñigo San Millan) и техническим советником Ларсом Тёненбергом протестировали различные конфигурации модели велосипеда Colgnago K. и поработали над аэродинамикой посадки.

Фабио Ару: «Великолепные ощущения, когда работаешь на передовом оборудовании, там, где тестируют и самые быстрые автомобили в мире. Мы попробовали ряд посадок на разделочном велосипеде, старались найти лучшую комбинацию аэродинамики и комфорта. Работа того стоила, это был прекрасный шанс, предоставленный командой».