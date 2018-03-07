Варран Баргиль: «Цель на Париж-Ницце-2018 – финишировать в топ-15»

Варран Баргиль о целях на сезон и Париж-Ниццу-2018

В прошлом году Варран Баргиль (Warren Barguil) поднял свою карьеру на новый уровень, выиграв два этапа и гороховую майку горного короля на Тур де Франс-2017. С этого года 26-летний французский гонщик выступает в проконтинентальной бретонской велокоманде Fortuneo–Samsic, где является единоличным лидером, и Париж-Ницца-2018 - первая для него гонка Мирового тура в этом сезоне. Перед стартом французской многодневки Варран Баргий в интервью официальному сайту Париж-Ницца рассказал, как чувствует себя в новой команде и какие цели ставит перед собой.

- Ты начинаешь ключевой сезон своей карьеры. Какой стала твоя новая жизнь?

- Начало сезона, как всегда, долгое. У меня новая команда, новый велосипед, новые велотуфли. Всё другое! Довольно трудно привыкать, но сейчас, когда сезон уже по-настоящему начался, чувствую, что на правильном пути. Хорошо провёл уик-энд в Ардеше (Прим. - проехал две классики Royal Bernard Drome и Classic de l'Ardèche Rhône Crussol, где вошёл в топ-15), проехал две суровых гонки. Они помогли мне стать сильнее, и я буду наращивать форму по мере того, как в ногах будет всё больше и больше гоночных километров.

- Что почувствовал после первых велогонок в цветах команды Fortuneo–Samsic?

- Нашёл свой способ ведения гонки, привыкал выступать с новыми товарищами по команде. Для меня огромная перемена слышать в наушниках французскую речь. Теперь, когда тяжёлая работа зимних месяцев позади, жду хорошей погоды, чтобы проявить себя. Возвращение во Францию даёт большие преимущества, например, переезды на машине после гонок стали гораздо короче.

- Твоё выступление на Тур де Франс повышает давление на тебя на каждой гонке…

- Никто не давит на меня сильнее, чем я сам. Я не из тех гонщиков, которые могут блистать в начале сезона. Жаль, потому что Париж-Ницца из тех гонок, которые мне подходят. Этой зимой я тренировался по-другому. Например, снизил нагрузку, чтобы подойти к Арденнским классикам в лучшей форме. То, что я сделал в прошлом году – великолепно, но я больше думаю о будущем, чем о тех двух победах.

- Хочешь бороться за генеральную классификацию на Париж-Ницце в своём новом статусе?

- И да, и нет. Я знаю, что не могу блестяще выступать на каждой гонке. Моя цель на Париж-Ницце – финишировать в топ-15. Сейчас я не в лучшей форме моей жизни, но сожму зубы, чтобы удержаться. Никогда не знаешь, иногда ситуация складывается лучше, чем ожидаешь, так было в прошлом году, когда я финишировал высоко. Но я держу в голове Арденнские классики, потому что они моя большая цель, и я совсем не хочу всё испортить. Не хочу подойти к ним выдохшимся.

- Это значит, что по сравнению с горняками, которые будут бороться за победу на финальных этапах, ты находишься на уровень ниже?

- Сейчас я вешу на 2 кг больше, чем на Тур де Франс, потому что мне нужна дополнительная прослойка жира на Париж-Ницце, чтобы не заболеть. Некоторые гонщики уже набрали то соотношение мощности и веса, которое показывают на Тур де Франс, но для меня в это время года это тяжело. Наверное, у меня другой подход. Надеюсь, что буду чувствовать себя всё лучше с каждым этапом.

- Что думаешь о маршруте этого года?

- Потрясающий. Моя небольшая жировая прослойка очень поможет мне в таких экстремальных погодных условиях. Я не ездил на разведку подъёма La Colmiane, но проверял подъёмы около Ниццы. Они будут быстрыми, но чувствую, что они мне полностью подходят.

- Если ты сможешь бороться за место на подиуме, твоя команда сможет бороться в горах?

- Я об этом не беспокоюсь, потому что доверяю своим ребятам, они готовы работать на меня, выкладываясь по максимуму. Для команды это будет первый важный тест, потому что мы едем вместе первую гонку Мирового тура. А сокращение команд до 7 может повлиять на стратегию гонки.