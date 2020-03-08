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- Вчера, 23:34
Париж-Ницца-2020. Маршрут и претенденты
78-й выпуск велогонки Париж-Ницца (Paris-Nice) пройдёт с 8 по 15 марта. «Дорога к солнцу» стартует недалеко от Парижа и через 8 дней финиширует в Ницце, на Лазурном берегу. Организаторы не стали отступать от традиционного маршрута, где первые 3 этапа, а также 5-й, дают шансы спринтерам. На 4-м этапе участников ждут 15,1 км индивидуальной разделки. А начиная с 6-го этапа в борьбу вступают генеральщики.
7-й этап, предпоследний, королевский горный, с прохождением 4 подъёмов, финиширует в подъём 1-й категории Вальдеблор-ла-Кольмиан (Valdeblore La Colmiane) протяжённостью 16,3 км со средним градиентом 6,3% и максимальным до 10%. Этот подъём впервые появится на Париж-Ницца.
8-й финальный этап, традиционный короткий, протяжённостью 113,5-км с прохождением 4 подъёмов, два из которых 2-й категории и два - 1-й категории и финишем в Ницце.
В связи с непредвиденными обстоятельствами (распространением коронавируса), состав участников Париж-Ницца-2020 изменился в последний момент. Победитель выпуска прошлого года Эган Берналь не будет защищать титул, так как команда Ineos отказалась от участия в гонке. Одним из основных претендентов на победу становится Наиро Кинтана, призёр Париж-Ницца-2019, который победами в двух многодневных велогонках показал, что освоился в новой для себя команде Arkea-Samsic.
Конкуренцию ему в борьбе за высшую ступень подиума составят Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), Тибо Пино (Groupama-FDJ), Серхио Игита и Майкл Вудс (EF Pro Cycling), Дилан Тёнс (Bahrain-Merida), Роман Барде (AG2R La Mondiale), Патрик Конрад и Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe), Лилиан Кальмежан (Total Direct Energie) и другие.
Этапы Париж-Ницца-2020:
Этап 1. 8.03. Plaisir - Plaisir, 154 км
Этап 2. 9.03. Chevreuse - Chalette-Sur-Loing, 166,5 км
Этап 3. 10.03. Chalette-Sur-Loing - La Châtre, 214 км
Этап 4. 11.03. Saint-Amand-Montrond - Saint-Amand-Montrond (ITT), 15,5 км
Этап 5. 12.03. Gannat - La Côte-Saint-André, 227 км
Этап 6. 13.03. Sorgues - Apt, 161,5 км
Этап 7. 14.03. Nice - Valdeblore La Colmiane, 166,5 км
Этап 8. 15.03. Nice – Nice, 113,5 км
Предварительный стартовый состав на Париж-Ницца-2020:
AG2R LA MONDIALE (ALM) WorldTeam
BARDET Romain (Fra)
CHEREL Mickaël (Fra)
COSNEFROY Benoit (Fra)
GOUGEARD Alexis (Fra)
LATOUR Pierre (Fra)
NAESEN Oliver (Bel)
PARET-PEINTRE Aurélien (Fra)
PETERS Nans (Fra)
B&B HOTELS - VITAL CONCEPT (VCB) ProTeam
BACKAERT Frederik (Bel)
BARTHE Cyril (Fra)
COQUARD Bryan (Fra)
DEBUSSCHERE Jens (Bel)
GAUTIER Cyril (Fra)
PACHER Quentin (Fra)
RÉZA Kévin (Fra)
SCHÖNBERGER Sebastian (Aut)
BAHRAIN - MCLAREN (TBM) WorldTeam
BILBAO LÓPEZ DE ARMENTIA Pello (Esp)
CARUSO Damiano (Ita)
GARCIA CORTINA Ivan (Esp)
HAUSSLER Heinrich (Aus)
PERNSTEINER Hermann (AUT)
TEUNS Dylan (Bel)
TRATNIK Jan (Slo)
BORA - HANSGROHE (BOH) WorldTeam
ACKERMANN Pascal (Ger)
DRUCKER Jean-Pierre (Lux)
GROSSSCHARTNER Felix (Aut)
KONRAD Patrick (Aut)
SAGAN Juraj (Svk)
SAGAN Peter (Svk)
SCHACHMANN Maximilian (Ger)
SCHWARZMANN Michael (Ger)
CIRCUS - WANTY GOBERT (CWG) ProTeam
DE GENDT Aimé (Bel)
DEVRIENDT Tom (Bel)
DOUBEY Fabien (Fra)
MEURISSE Xandro (Bel)
PASQUALON Andrea (Ita)
VAN POPPEL Boy (Ned)
VAN POPPEL Danny (Ned)
VANSPEYBROUCK Pieter (Bel)
COFIDIS (COF) WorldTeam
ALLEGAERT Piet (Bel)
EDET Nicolas (Fra)
LEMOINE Cyril (Fra)
MARTIN Guillaume (Fra)
PEREZ Anthony (Fra)
TOUZÉ Damien (Fra)
VERMOTE Julien (Bel)
VIVIANI Elia (Ita)
DECEUNINCK - QUICK STEP (DQT) WorldTeam
ALAPHILIPPE Julian (Fra)
ASGREEN Kasper (Den)
BENNETT Sam (Irl)
DECLERCQ Tim (Bel)
JUNGELS Bob (Lux)
LAMPAERT Yves (Bel)
MØRKØV Michael (Den)
STYBAR Zdenek (Cze)
EF PRO CYCLING (EF1) WorldTeam
BETTIOL Alberto (Ita)
CRADDOCK Lawson (USA)
HIGUITA GARCIA Sergio Andres (Col)
KANGERT Tanel (Est)
SCULLY Thomas (NZl)
VAN GARDEREN Tejay (USA)
VANMARCKE Sep (Bel)
WOODS Michael (Can)
GROUPAMA - FDJ (GFC) WorldTeam
DUCHESNE Antoine (Can)
KÜNG Stefan (Sui)
LADAGNOUS Matthieu (Fra)
LE GAC Olivier (Fra)
LUDVIGSSON Tobias (Swe)
MOLARD Rudy (Fra)
PINOT Thibaut (Fra)
SARREAU Marc (Fra)
ISRAEL START-UP NATION (ISN) WorldTeam
BARBIER Rudy (Fra)
BIERMANS Jenthe (Bel)
BOIVIN Guillaume (Can)
HOFSTETTER Hugo (Fra)
NEILANDS Krists (Lat)
POLITT Nils (Ger)
VAN ASBROECK Tom (Bel)
WÜRTZ SCHMIDT Mads (Den)
LOTTO SOUDAL (LTS) WorldTeam
ARMÉE Sander (Bel)
DE BUYST Jasper (Bel)
DE GENDT Thomas (Bel)
DEGENKOLB John (Ger)
EWAN Caleb (Aus)
FRISON Frederik (Bel)
GILBERT Philippe (Bel)
KLUGE Roger (Ger)
NIPPO DELKO PROVENCE (NDP) ProTeam
BARBIER Pierre (Fra)
COMBAUD Romain (Fra)
DÍAZ GALLEGO José Manuel (Esp)
EL FARES Julien (Fra)
NAVARDAUSKAS Ramunas (Ltu)
RAJOVIC Dusan (Srb)
SISKEVICIUS Evaldas (Ltu)
TRARIEUX Julien (Fra)
NTT PRO CYCLING TEAM (NTT) WorldTeam
CAMPENAERTS Victor (Bel)
GIBBONS Ryan (RSA)
GOGL Michael (Aut)
KREUZIGER Roman (Cze)
NIZZOLO Giacomo (Ita)
O'CONNOR Ben Alexander (Aus)
VALGREN ANDERSEN Michael (Den)
WALSCHEID Max (Ger)
TEAM ARKÉA - SAMSIC (ARK) ProTeam
ANACONA Winner Anrew (Col)
BARGUIL Warren (Fra)
BOUHANNI Nacer (Fra)
MCLAY Daniel (GBr)
QUINTANA ROJAS Dayer Uberney (Col)
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander (Col)
ROSA Diego (Ita)
SWIFT Connor (GBr)
TEAM SUNWEB (SUN) WorldTeam
ARNDT Nikias (Ger)
BENOOT Tiesj (Bel)
BOL Cees (Ned)
EEKHOFF Nils (Ned)
HAMILTON Chris (Aus)
KRAGH ANDERSEN Søren (Den)
MATTHEWS Michael (Aus)
PEDERSEN Casper Phillip (Den)
TOTAL DIRECT ENERGIE (TDE) ProTeam
BONIFAZIO Niccolò (Ita)
CALMEJANE Lilian (Fra)
HIVERT Jonathan (Fra)
PETIT Adrien (Fra)
SIMON Julien (Fra)
TERPSTRA Niki (Ned)
TURGIS Anthony (Fra)
VAN GESTEL Dries (Bel)
TREK - SEGAFREDO (TFS) WorldTeam
ELISSONDE Kenny (Fra)
KIRSCH Alex (Lux)
MULLEN Ryan (Irl)
NIBALI Vincenzo (Ita)
PEDERSEN Mads (Den)
PORTE Richie (Aus)
STUYVEN Jasper (Bel)
THEUNS Edward (Bel)
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