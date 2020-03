Royal Bernard Drome Classic-2020 Категория:

Вчера, 18:33 Livron-sur-Drôme - Livron-sur-Drôme, 203 км 1 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 5:17:11 2 Warren Barguil (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:00:00 3 Vincenzo Nibali (Ita) Trek - Segafredo 0:00:02 4 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:00:26 5 Benoît Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 6 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:36 7 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 8 Sean Bennett (Usa) EF Pro Cycling 9 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 10 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 11 Laurent Pichon (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:00:40 12 Romain Hardy (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:00:44 13 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:52 14 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:00:54 15 Anthony Perez (Fra) Cofidis 16 Fabien Doubey (Fra) Circus - Wanty Gobert 0:02:14 17 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:02:17 18 Lorenzo Rota (Ita) Vini Zabù - KTM 0:02:18 19 Maxime Bouet (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:02:19 20 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabù - KTM 0:02:24 21 Gotzon Martin Sanz (Esp) Fundación - Orbea 0:02:38 22 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:02:52 23 James Shaw (Gbr) Riwal Readynez Cycling Team 0:03:03 24 Roman Kreuziger (Cze) NTT Pro Cycling Team 0:03:08 25 Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling Team 0:03:09 26 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 27 Romain Seigle (Fra) Groupama - FDJ 28 Julien Trarieux (Fra) Nippo Delko Provence 29 Simon Guglielmi (Fra) Groupama - FDJ 0:03:23 30 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 0:03:46 31 Alan Riou (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:03:59 32 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkéa - Samsic 33 Gino Mäder (Sui) NTT Pro Cycling Team 0:04:08 34 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:04:26 35 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - Vital Concept P B Ktm 0:04:35 36 Xandro Meurisse (Bel) Circus - Wanty Gobert 37 Diego Rubio Hernandez (Esp) Burgos - BH 0:04:46 38 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabù - KTM 39 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 0:05:25 40 Ricardo Vilela (Por) Burgos - BH 0:06:02 41 Kévin Réza (Fra) B&B Hotels - Vital Concept P B Ktm 42 Léo Vincent (Fra) Groupama - FDJ 43 Tom-Jelte Slagter (Ned) B&B Hotels - Vital Concept P B Ktm 0:08:11 44 Flavien Maurelet (Fra) St Michel - Auber 93 0:08:14 45 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 46 Alvaro Cuadros Morata (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:08:41 47 Jelle Vanendert (Bel) Wallonie Bruxelles 0:08:56 48 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:09:10 49 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 0:09:44 50 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 51 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 52 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels - Vital Concept P B Ktm 53 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) NTT Pro Cycling Team 54 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Burgos - BH 0:10:01 55 Mattia Bevilacqua (Ita) Vini Zabù - KTM 56 Carlos Barbero (Esp) NTT Pro Cycling Team 57 Kilian Frankiny (Sui) Groupama - FDJ 58 Eddy Finé (Fra) Cofidis 0:10:04 59 Luca Wackermann (Ita) Vini Zabù - KTM 60 Antonio Nibali (Ita) Trek - Segafredo 0:10:48 61 Leonardo Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 62 Anthony Roux (Fra) Groupama - FDJ 63 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 64 Garikoitz Bravo Oiarbide (Esp) Fundación - Orbea 0:12:53 65 Mathias Frank (Sui) AG2R La Mondiale 66 Pierre Barbier (Fra) Nippo Delko Provence 0:13:14 67 Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:13:57 68 Pier Andre Cote (Can) Rally Cycling 0:14:15 69 Kim Magnusson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 0:14:29 70 Jon Irisarri Ricon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 71 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Fundación - Orbea 0:14:40 72 Matteo Busato (Ita) Vini Zabù - KTM 0:14:56 73 Franck Bonnamour (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:15:00 74 Arjen Livyns (Bel) Wallonie Bruxelles 0:15:35 DNF Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale DNF Nans Peters (Fra) AG2R La DNF Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck - Quick Step DNF Ian Garrison (Usa) Deceuninck - Quick DNF Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck - Quick DNF Alexander Kamp (Den) Trek - Segafredo DNF Bauke Mollema (Ned) Trek - DNF Michel Ries (Lux) Trek - DNF Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama - FDJ DNF Valentin Madouas (Fra) Groupama - DNF Alex Howes (Usa) EF Pro Cycling DNF James Whelan (Aus) EF Pro DNF Ryan Gibbons (Rsa) NTT Pro Cycling Team DNF Benjamin King (Usa) NTT Pro Cycling DNF Victor Lafay (Fra) Cofidis DNF Mathias Le Turnier (Fra) DNF Pierre-Luc Périchon (Fra) DNF Laurens Huys (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Dimitri Peyskens (Bel) Wallonie DNF Luc Wirtgen (Lux) Wallonie DNF Jérémy Cabot (Fra) Total Direct Energie DNF Fabien Grellier (Fra) Total Direct DNF Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct DNF Fumiyuki Beppu (Jpn) Nippo Delko Provence DNF Riccardo Minali (Ita) Nippo Delko DNF Alessandro Fedeli (Ita) Nippo Delko DNF Ramunas Navardauskas (Ltu) Nippo Delko DNF José Gonçalves (Por) Nippo Delko DNF Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels - Vital Concept P B Ktm DNF Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels - Vital Concept P B DNF Justin Mottier (Fra) B&B Hotels - Vital Concept P B DNF Alex Molenaar (Ned) Burgos - BH DNF Carlos Canal Blanco (Esp) Burgos - DNF Mikel Aristi Gardoki (Esp) Fundación - Orbea DNF Julen Irizar Laskurain (Esp) Fundación - DNF Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Esp) Fundación - DNF Stephen Bassett (Usa) Rally Cycling DNF Nathan Brown (Usa) Rally DNF Matteo Dal-Cin (Can) Rally DNF Nigel Ellsay (Can) Rally DNF Nickolas Zukowsky (Can) Rally DNF Alessandro Iacchi (Ita) Vini Zabù - KTM DNF Oier Lazkano Lopez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA DNF Xavier Cañellas Sanchez (Esp) Caja Rural - Seguros DNF Carmelo Urbano Fontiveros (Esp) Caja Rural - Seguros DNF Jasper De Plus (Bel) Circus - Wanty Gobert DNF Thomas Degand (Bel) Circus - Wanty DNF Maurits Lammertink (Ned) Circus - Wanty DNF Simone Petilli (Ita) Circus - Wanty DNF Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team DNF Torkil Veyhe (Den) Riwal Readynez Cycling DNF Kristian Aasvold (Nor) Riwal Readynez Cycling DNF Bryan Alaphilippe (Fra) St Michel - Auber 93 DNF Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber DNF Louis Louvet (Fra) St Michel - Auber DNF Yoann Paillot (Fra) St Michel - Auber DNS Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling DNS Pablo Guerrero Bonilla (Esp) Burgos - BH DNS Peio Goikoetxea Goiogana (Esp) Fundación - Orbea DNS Emerson Oronte (Usa) Rally Cycling Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 