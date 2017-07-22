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Павел Сиваков: «Следующая цель – чемпионат России»

Павел Сиваков финишировал в топ-15 общего зачёта Тура Швейцарии-2018

 

 

  20-летний Павел Сиваков – самый молодой велогонщик британской команды Sky. Он впервые проехал Тур Швейцарии и достиг цели – финишировал в топ-15 общего зачёта, а также впервые в карьере вошёл в десятку сильнейших на этапе гонки Мирового тура, заняв 6-е место в разделке на 9-м этапе Тура Швейцарии-2018.

 

  В интервью сайту команды Sky российский гонщик Павел Сиваков рассказал, чему научился на Туре Швейцарии и какие цели ставит на будущее.

 

 

 

 

  Павел Сиваков: «Сегодня искал возможность отыграть время у некоторых ребят, которые опережали меня в общем зачёте, потому что ставил целью финишировать в топ-15 в генеральной классификации и добился цели, став 14-м.

 

  Учитывая, что в начале года получил травму, и что это мой первый сезон в профессионалах, результат, который показал на Туре Швейцарии, очень хороший. Я впервые попал в топ-10 на этапе гонки Мирового тура, где едут ребята, которые готовятся к Тур де Франс. В разделке нельзя отсидеться на колесе, тут нужно работать самому, поэтому такой результат даёт мне уверенность в своих силах.

 

  Надеюсь, что продолжу совершенствоваться. С каждой гонкой в этом году еду всё лучше, продолжаю двигаться вперёд. На этой неделе многому научился доверять товарищам по команде, спокойнее ехать в финале этапа.

 

  Сбылась мечта выступить на такой крупной гонке как Тур Швейцарии. Здесь ехал Йоги (Иэн Стэннард), который работает на Криса Фрума на Тур де Франс, а здесь он помогал мне, и это фантастика.

 

 Такие ребята как Михал Голась, те, кто старше и опытнее меня, очень много мне помогали. Думаю, эта неделя сослужит мне хорошую службу в будущем.

 

  Следующая цель – чемпионат России, где я постараюсь что-то показать в индивидуальной гонке на время. В групповой гонке тоже попытаюсь, но у некоторых команд там будет 20 гонщиков, а я буду полагаться сам на себя. Сфокусируюсь на разделке, сегодняшний этап даёт мне уверенность».

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Теги к статье: Павел Сиваков Sky Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура Мировой Тур UCI WorldTour

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  1. close2you

    Сегодня, 03:51 | Регистрация: 22.07.2017

    ну что ) даешь зарубу двух худых и высоких на ЧР в разделке )) Зак vs Сив))

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Le Tour de Savoie Mont Blanc

7 - 29 июля 2018

Tour de France


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Комментарии

  • f16
    Тур Швейцарии-2018. Этап 9 (13)
    f16-Фото
    Якоб хорошо готов к ТДФ, комментатору с парадоксальными умозаключениями про грандуры и велоспорт в целом - до следующего года, адью
  • close2you
    Павел Сиваков: «Следующая цель ... (1)
    close2you-Фото
    ну что ) даешь зарубу двух худых и высоких на ЧР в разделке )) Зак vs Сив))
  • GTX
    Тур Словении-2018. Этап 5 (8)
    GTX-Фото
    Цитата: Arciv
    Цитата: kwwk
    Что-то мне подсказывет, что в именно Роглич, а не Кройсвик будет главным на ТДФ в команде.
    Роглич 3 недели не тянет пока,он сам говорил. Да и не такой он горняк. Другое дело, каков сейчас Кройсвик.
    Да, ситуация интересная, стоит ли Рогличу ехать на генерал или сразу ориентироваться на этапы
  • GTX
    Ричи Порт, Якоб Фульсанг, Наир ... (3)
    GTX-Фото
    Только сегодня увидел что у Порта нет ни одной победы на гранд-турах...
  • EL-Fenomeno
    Тур Швейцарии-2018. Этап 9 (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Астана ещё и командый зачёт взяла, неплохо
    А вообще то если честно вялый какой то Тур Швейцарии 2018 получился, вроде бы и 9 этапов, и Альпы и разделки (2), а как то не смотрится...может потому что после Джиро

  • EL-Fenomeno
    Ричи Порт, Якоб Фульсанг, Наир ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Клёвый подиум генерала, вот такой бы и на будущем Тур де Франс...не отказался бы именно в таком ранжире

  • kimi
    Ричи Порт, Якоб Фульсанг, Наир ... (3)
    kimi-Фото

    сработанность в мувистаре оставляет желать лучшего

  • Андрон
    Тур Швейцарии-2018. Этап 9 (13)
    Андрон-Фото
    Мне кажется, Оомену было трудно - накрутил без перерывов уже 2 с лишним месяца. Проехал рыжий очень достойно в такой ситуации. А вот Келдерман довольно невзрачно проехал разделку, для капитана на Тур это не результат, надо форму набирать. IMHO.
  • Sezar
    Тур Словении-2018. Этап 5 (8)
    Sezar-Фото

    Офигеть! Талантливый Соза проиграл почти 5 минут. А Примож так или иначе наведет шороху на Туре. Не удивлюсь, если втйдет в пятерку.

  • Arciv
    Тур Словении-2018. Этап 5 (8)
    Arciv-Фото
    Цитата: kwwk
    Что-то мне подсказывет, что в именно Роглич, а не Кройсвик будет главным на ТДФ в команде.
    Роглич 3 недели не тянет пока,он сам говорил. Да и не такой он горняк. Другое дело, каков сейчас Кройсвик.

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10 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205

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