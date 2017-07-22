Павел Сиваков: «Следующая цель – чемпионат России»

Павел Сиваков финишировал в топ-15 общего зачёта Тура Швейцарии-2018

20-летний Павел Сиваков – самый молодой велогонщик британской команды Sky. Он впервые проехал Тур Швейцарии и достиг цели – финишировал в топ-15 общего зачёта, а также впервые в карьере вошёл в десятку сильнейших на этапе гонки Мирового тура, заняв 6-е место в разделке на 9-м этапе Тура Швейцарии-2018.

В интервью сайту команды Sky российский гонщик Павел Сиваков рассказал, чему научился на Туре Швейцарии и какие цели ставит на будущее.

Павел Сиваков: «Сегодня искал возможность отыграть время у некоторых ребят, которые опережали меня в общем зачёте, потому что ставил целью финишировать в топ-15 в генеральной классификации и добился цели, став 14-м.

Учитывая, что в начале года получил травму, и что это мой первый сезон в профессионалах, результат, который показал на Туре Швейцарии, очень хороший. Я впервые попал в топ-10 на этапе гонки Мирового тура, где едут ребята, которые готовятся к Тур де Франс. В разделке нельзя отсидеться на колесе, тут нужно работать самому, поэтому такой результат даёт мне уверенность в своих силах.

Надеюсь, что продолжу совершенствоваться. С каждой гонкой в этом году еду всё лучше, продолжаю двигаться вперёд. На этой неделе многому научился доверять товарищам по команде, спокойнее ехать в финале этапа.

Сбылась мечта выступить на такой крупной гонке как Тур Швейцарии. Здесь ехал Йоги (Иэн Стэннард), который работает на Криса Фрума на Тур де Франс, а здесь он помогал мне, и это фантастика.

Такие ребята как Михал Голась, те, кто старше и опытнее меня, очень много мне помогали. Думаю, эта неделя сослужит мне хорошую службу в будущем.

Следующая цель – чемпионат России, где я постараюсь что-то показать в индивидуальной гонке на время. В групповой гонке тоже попытаюсь, но у некоторых команд там будет 20 гонщиков, а я буду полагаться сам на себя. Сфокусируюсь на разделке, сегодняшний этап даёт мне уверенность».