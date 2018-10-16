Павел Сиваков: «Мне надо учиться несколько лет прежде, чем достигну более высокого уровня»

Павел Сиваков о первом сезоне в профессионалах

Павел Сиваков завершает свой первый сезон в профессионалах. Финальная гонка его сезона – Тур Гуанси-2018, во время которого 21-летний российский гонщик команды Sky в интервью Cyclingnews подвёл итоги года, который складывался непросто.

Из-за травмы колена он начал выступать лишь в марте, затем порез лодыжки во время Тура Польши потребовал серьёзного лечения из-за инфекции, а падение на 14-м этапе первого в карьере Гран-тура Вуэльты Испании-2018 не позволили Павлу Сивакову завершить трёхнедельную гонку. Самой успешной гонкой сезона российский гонщик считает Тур Швейцарии-2018, где занял 14-е место в общем зачёте и 6-е на завершающей гонку разделке.

Павел Сиваков: «Сначала было трудно привыкнуть, что не могу быть впереди, как в андерах. Но потом быстро понимаешь, что это нормально. Я принял то, что не могу начать побеждать сразу же. Мне надо учиться несколько лет прежде, чем достигну более высокого уровня.

В этом году я получил травму зимой, не мог тренироваться до конца января. В гонки пришёл только в марте, но потом всё пошло хорошо. Я смог показать несколько хороших результатов.

Я не думал, что порез на лодыжке – это что-то серьёзное, но на следующий день после Тура Польши нога сильно распухла. Пять дней я не садился на велосипед, два дня провёл в больнице, что осложнило подготовку к Вуэльте Испании-2018.

Команда сказала мне, чтобы я не напрягался на первой неделе Вуэльты, что я и сделал. А в первый же день, когда я мог максимально выложиться, я упал, когда находился впереди в финале этапа. Было очень досадно. Так как у меня не было хорошей подготовки перед испанским Гран-туром, продолжать гонку было невозможно. Мне было тяжело после падения, я был в синяках, с ушибами. Так что было трудно.

На персональном уровне лучшим выступлением считаю, наверное, Тур Швейцарии, но и на Вуэльте Испании получил уникальный опыт. Не каждому даётся шанс проехать Гран-тур с командой Sky. Но после схода я был подавлен, потому что команда взяла меня в гонку, когда были гонщики, способные проехать лучшие меня. Поэтому было тяжело. Но через какое-то время я смог с этим справиться».

Cyclingnews также спросили Павла Сивакова о его ровеснике и товарище по команде Эгане Бернале. Они оба пришли в команду Sky в этом сезоне, но колумбийский гонщик уже имел двухлетний опыт выступления в проконтинентальной команде Androni-Sidermec. А Павлу Сивакову понадобилось время, чтобы привыкнуть к высоким скоростям профессионального пелотона:

«Я нахожусь на другой фазе развития, в отличие от Берналя. Сейчас он намного сильнее меня. Он исключительный гонщик. Мы одного возраста, но он далеко впереди. Не знаю, смогу ли я достигнуть такого уровня, но я буду стараться. Я просто концентрируюсь на своём развитии, хотя всегда мотивирует, когда в команде есть такой гонщик, как Эган Берналь, потому что это повышает уровень других.

Скорость в гонках у профессионалов выше, намного выше. Не думаю, что есть большие отличия в тактике, хотя в любителях нет команд, которые могут контролировать гонку на подъёмах. Но прежде всего, это вопрос уровня. Профессионалы едут быстрее».