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Павел Сиваков: «Мне надо учиться несколько лет прежде, чем достигну более высокого уровня»

Павел Сиваков о первом сезоне в профессионалах

 

  Павел Сиваков завершает свой первый сезон в профессионалах. Финальная гонка его сезона – Тур Гуанси-2018, во время которого 21-летний российский гонщик команды Sky в интервью Cyclingnews подвёл итоги года, который складывался непросто.

 

  Из-за травмы колена он начал выступать лишь в марте, затем  порез лодыжки во время Тура Польши потребовал серьёзного лечения из-за инфекции, а падение на 14-м этапе первого в карьере Гран-тура Вуэльты Испании-2018 не позволили Павлу Сивакову завершить трёхнедельную гонку. Самой успешной гонкой сезона российский гонщик считает Тур Швейцарии-2018, где занял 14-е место в общем зачёте и 6-е на завершающей гонку разделке.

 

 

  Павел Сиваков: «Сначала было трудно привыкнуть, что не могу быть впереди, как в андерах. Но потом быстро понимаешь, что это нормально. Я принял то, что не могу начать побеждать сразу же. Мне надо учиться несколько лет прежде, чем достигну более высокого уровня.

В этом году я получил травму зимой, не мог тренироваться до конца января. В гонки пришёл только в марте, но потом всё пошло хорошо. Я смог показать несколько хороших результатов.

 

  Я не думал, что порез на лодыжке – это что-то серьёзное, но на следующий день после Тура Польши нога сильно распухла. Пять дней я не садился на велосипед, два дня провёл в больнице, что осложнило подготовку к Вуэльте Испании-2018.

 

  Команда сказала мне, чтобы я не напрягался на первой неделе Вуэльты, что я и сделал. А в первый же день, когда я мог максимально выложиться, я упал, когда находился впереди в финале этапа. Было очень досадно. Так как у меня не было хорошей подготовки перед испанским Гран-туром, продолжать гонку было невозможно. Мне было тяжело после падения, я был в синяках, с ушибами. Так что было трудно.

 

  На персональном уровне лучшим выступлением считаю, наверное, Тур Швейцарии, но и на Вуэльте Испании получил уникальный опыт. Не каждому даётся шанс проехать Гран-тур с командой Sky. Но после схода я был подавлен, потому что команда взяла меня в гонку, когда были гонщики, способные проехать лучшие меня. Поэтому было тяжело. Но через какое-то время я смог с этим справиться».

 

  Cyclingnews также спросили Павла Сивакова о его ровеснике и товарище по команде  Эгане Бернале. Они оба пришли в команду Sky в этом сезоне, но колумбийский гонщик уже имел двухлетний опыт выступления в проконтинентальной команде Androni-Sidermec. А Павлу Сивакову понадобилось время, чтобы привыкнуть к высоким скоростям профессионального пелотона:

 

  «Я нахожусь на другой фазе развития, в отличие от Берналя. Сейчас он намного сильнее меня. Он исключительный гонщик. Мы одного возраста, но он далеко впереди. Не знаю, смогу ли я достигнуть такого уровня, но я буду стараться. Я просто концентрируюсь на своём развитии, хотя всегда мотивирует, когда в команде есть такой гонщик, как Эган Берналь, потому что это повышает уровень других.

 

Скорость в гонках у профессионалов выше, намного выше. Не думаю, что есть большие отличия в тактике, хотя в любителях нет команд, которые могут контролировать гонку на подъёмах. Но прежде всего, это вопрос уровня. Профессионалы едут быстрее».

 

 

 

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Теги к статье: Павел Сиваков Sky

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Комментарии

  • Gottliche_Recht
    Томас Де Гендт и Тим Велленс з ... (1)
    Gottliche_Recht-Фото

    Круто! Тиму и Тому еще многих гонок, побед и таких вот покатушек:)

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Филиппо Ганна подписал контрак ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Элии помогло, вырос сильно.
  • Cyrill
    52-летний Андреа Тафи: "Собир ... (13)
    Cyrill-Фото

    Если откинуть все юридические формальности, просто проехать не выпав из лимита времени я думаю он смог бы...но без высоких результатов хотя бы на уровне гранд-фондо...я думаю, что даже в лимит времени не впишется...

  • s75
    Филиппо Ганна подписал контрак ... (5)
    s75-Фото
    Если бы Ганна и Нарваез перешли в другую команду или остались в прежних клубах, на это бы никто не обратил внимание. Весьма рискованное омоложение состава, но тем и интересное. Поломают всех без исключения - иначе зачем приглашать, Рохас задание получил, уже готовится.
  • Earl57
    Филиппо Ганна подписал контрак ... (5)
    Earl57-Фото
    Его больше трековая программа Скай интересует в качестве подготовки к Олимпиаде в Токио. Ну и будет с кем шестидневки ездить. А классики - это уже побочно.
  • Camel
    Филиппо Ганна подписал контрак ... (5)
    Camel-Фото

    У Сагана и Ван Авермата, похоже, отдельная часть тела сжалась до минимального размера. Парень-то к классикам тяготеет.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (42)
    s75-Фото
    Сивцов в списке временно отстраненных и его нет в списке дисквалифицированных, наверное, всё пока на рассмотрении
  • Anna P.
    Тадей Погачар, Руй и Иво Оливе ... (6)
    Anna P.-Фото

    Погачар показался мне гонщиком с невероятной жаждой побед, видела его на Тур де лАвенир. Только бы не загнал себя с таким бешеным напором.

     

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (42)
    Earl57-Фото

    Ван Арт разорвал контракт с Vérandas Willems-Crelan. Он на сезон велокросса нашел небольшую бельгийскую континентальную команду, а там видно будет.

  • motte
    Трансферные новости пелотона-2 ... (42)
    motte-Фото

    Цитата: s75
    В таблице Тэунс указан в списке прибывших Скай, но он вроде бы вернется в Трек?

    Вроде как он в треке продолжит карьеру.

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4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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