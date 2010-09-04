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Василий Кириенко объявил о завершении карьеры велогонщика

Василий Кириенко завершил карьеру профессионального велогонщика

 

 

  38-летний белорусский велогонщик Василий Кириенко объявил, что завершает карьеру по совету врачей. Проблемы с сердцем были выявлены у Василия Кириенко в прошлом году, из-за чего сезон 2019 года он начал 30 апреля с Тура Романдии. Затем было успешное выступление на Европейских Играх в Минске, где Василий Кириенко занял 1-е место в индивидуальной гонке на время.

 

 

 

  Последние 7 лет белорусский гонщик выступал в команде Sky/Ineos. В 2007-2008 году Василий Кириенко выступал в команде Tinkoff Credit Systems, затем четыре года работал под руководством Эусебио Унсуэ в команде Caisse d'Epargne/Movistar.

 

   За свою карьеру Василий Кириенко одержал 18 побед, в том числе завоевал радужную майку чемпиона мира в индивидуальной гонке на время в 2015 году, выиграл три этапа Джиро д’Италия, включая победу из одиночного отрыва на этапе до Сестриера в 2011 году, этап Вуэльты Испании, является пятикратным чемпионом Беларуси в разделке. Василий Кириенко принял участие в 20 Гранд-турах.

 

 

 

  Василий Кириенко: «Для меня это очень грустный день. Но такое решение было правильным, оно основано на совете врачей команды. У меня была прекрасная карьера, я наслаждался каждой минутой гонки с этой командой. Это было невероятное путешествие, я очень благодарен за всю поддержку, которую получал на протяжении всей моей карьеры».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, глава команды Ineos: «Очень печально и для Кири, и для нашей команды. Он – единственный в своём роде и один из величайших командных гонщиков своего поколения. Когда отрыв оглядывался и видел позади распахнутую майку Кири в голове пелотона, возглавляющего погоню, гонщики отрыва понимали, что их отрыв не выживет.

 

  У него уникальный стиль, он держал верхнюю часть тела неподвижно, как скалу, выдавая невероятную мощность час за часом. Единственное, что менялось во время его равномерных усилий – на его лице появлялась гримаса напряжения, когда он прикладывал всю свою силу, всё отдавая ради команды день за днём.

 

  Нам повезло работать с ним последние 7 лет. Мы гордимся, что поддерживали его в достижении его главных побед – радужной майки чемпиона мира в разделке, победе из отрыва на Вуэльте, всех его победах в индивидуальных гонках на время, одержанных в цветах нашей команды.

 

Это тяжёлое решение, но оно правильное, мы полностью поддерживаем его. Желаем успехов во всём, команда продолжит поддерживать его в будущем».

 

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Теги к статье: Василий Кириенко Vasil Kiryienka Ineos

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  1. Имя: Александр

    Freejazz

    Сегодня, 19:32 | Регистрация: 27.08.2018

    Очень жаль, но здоровье важнее. Удачи в продолжении путешествия. Впереди ещё много возможностей.

  2. Имя: Андрей Аблёхин

    Андрей Аблёхин

    Сегодня, 20:30 | Регистрация: 29.05.2015

    Великий гонщик!!!! Чемпион МИРА!!! Великий гргори!!! Хороший человек!!! Спасибо за тебе!!!

  3. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 20:53 | Регистрация: 4.09.2010

    Василию аплодисменты за его выступления

    Дейлу - за добрые и точные слова

    жалеть вообще не о чём, всё было красиво и достойно, дай бог каждому

    главное - здоровья!

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Василий Кириенко объявил о зав ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    Василию аплодисменты за его выступления

    Дейлу - за добрые и точные слова

    жалеть вообще не о чём, всё было красиво и достойно, дай бог каждому

    главное - здоровья!

  • levonardo
    Mallorca Challenge-2020. Trofe ... (1)
    levonardo-Фото
    На офф сайте гонки 10й-Кузнецов.
  • Андрей Аблёхин
    Василий Кириенко объявил о зав ... (3)
    Андрей Аблёхин-Фото

    Великий гонщик!!!! Чемпион МИРА!!! Великий гргори!!! Хороший человек!!! Спасибо за тебе!!!

  • Freejazz
    Василий Кириенко объявил о зав ... (3)
    Freejazz-Фото

    Очень жаль, но здоровье важнее. Удачи в продолжении путешествия. Впереди ещё много возможностей.

  • sashaney
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (7)
    sashaney-Фото
    Не помню когда видел Сагана таким худым. Может от сюда ноги растут? Повзрослел, сыт, не кидается за объедками - да.
  • Rokka
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (7)
    Rokka-Фото
    У меня вот о Сагане складывается такое же впечатление, что он бережёт себя, бросает при малейшей возможности. И это можно было бы оправдать тем что он так готовится к сезону, однако прошлый год показывает что и Вивани и Юэн имели куда больше побед вкалывая с самого начала и до самого конца сезона
  • Astanaforever
    Спортивный директор команды Bo ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Главные победы Петера явно остались позади..кто бы не спорил. Большие деньги многим не идут впрок. Да в принципе он сделал жизнь с лихвой. Всем бы так.
  • Mima
    Спортивный директор команды Bo ... (6)
    Mima-Фото
    Цитата: Camel
    Если я на велосипеде, для этого есть одна причина – я хочу побеждать».

    Скажешь это Ремко Эвенпулу, Матье Вандерпулу и, например, Винченцо Нибали.
    ?????

    Цитата: Mima
    Цитата: Camel
    Если я на велосипеде, для этого есть одна причина – я хочу побеждать».

    Скажешь это Ремко Эвенпулу, Матье Вандерпулу и, например, Винченцо Нибали.
    ?????
    Согласна на все сто
  • AvA
    Спортивный директор команды Bo ... (6)
    AvA-Фото
    В целом соглашусь с вами. Но Саган очень силён и стабилен именно на дистанции.
  • Earl57
    Спортивный директор команды Bo ... (6)
    Earl57-Фото
    Сильно подозреваю что на Туре главным соперником Сагана в борьбе за зеленую майку будет Ваут Ван Арт. И трудно будет Петеньке, ой как трудно...

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