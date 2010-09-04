Василий Кириенко объявил о завершении карьеры велогонщика

Василий Кириенко завершил карьеру профессионального велогонщика

38-летний белорусский велогонщик Василий Кириенко объявил, что завершает карьеру по совету врачей. Проблемы с сердцем были выявлены у Василия Кириенко в прошлом году, из-за чего сезон 2019 года он начал 30 апреля с Тура Романдии. Затем было успешное выступление на Европейских Играх в Минске, где Василий Кириенко занял 1-е место в индивидуальной гонке на время.

Последние 7 лет белорусский гонщик выступал в команде Sky/Ineos. В 2007-2008 году Василий Кириенко выступал в команде Tinkoff Credit Systems, затем четыре года работал под руководством Эусебио Унсуэ в команде Caisse d'Epargne/Movistar.

За свою карьеру Василий Кириенко одержал 18 побед, в том числе завоевал радужную майку чемпиона мира в индивидуальной гонке на время в 2015 году, выиграл три этапа Джиро д’Италия, включая победу из одиночного отрыва на этапе до Сестриера в 2011 году, этап Вуэльты Испании, является пятикратным чемпионом Беларуси в разделке. Василий Кириенко принял участие в 20 Гранд-турах.

Василий Кириенко: «Для меня это очень грустный день. Но такое решение было правильным, оно основано на совете врачей команды. У меня была прекрасная карьера, я наслаждался каждой минутой гонки с этой командой. Это было невероятное путешествие, я очень благодарен за всю поддержку, которую получал на протяжении всей моей карьеры».

Дэйв Брэйлсфорд, глава команды Ineos: «Очень печально и для Кири, и для нашей команды. Он – единственный в своём роде и один из величайших командных гонщиков своего поколения. Когда отрыв оглядывался и видел позади распахнутую майку Кири в голове пелотона, возглавляющего погоню, гонщики отрыва понимали, что их отрыв не выживет.

У него уникальный стиль, он держал верхнюю часть тела неподвижно, как скалу, выдавая невероятную мощность час за часом. Единственное, что менялось во время его равномерных усилий – на его лице появлялась гримаса напряжения, когда он прикладывал всю свою силу, всё отдавая ради команды день за днём.

Нам повезло работать с ним последние 7 лет. Мы гордимся, что поддерживали его в достижении его главных побед – радужной майки чемпиона мира в разделке, победе из отрыва на Вуэльте, всех его победах в индивидуальных гонках на время, одержанных в цветах нашей команды.

Это тяжёлое решение, но оно правильное, мы полностью поддерживаем его. Желаем успехов во всём, команда продолжит поддерживать его в будущем».