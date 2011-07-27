Глава Segafredo подтвердил переход Винченцо Нибали в команду Trek-Segafredo в 2020 году

С 2020 года Винченцо Нибали будет выступать в команде Trek-Segafredo

Капитан команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали, финишировавший вторым на Джиро д’Италия-2019, готовится к Тур де Франс, но его уже с нетерпением ждут в другой команде.

Хотя объявлять о подписании контрактов с гонщиками по правилам UCI можно лишь с 1 августа, о переходе Винченцо Нибали в команду Trek-Segafredo Массимо Джанетти (Massimo Zanetti), владелец компании Segafredo, являющейся титульным спонсором команды Trek-Segafredo, недвусмысленно заявил в интервью La Gazzetta dello Sport.

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Массимо Дзанетти: «Я подписал Винченцо Нибали. В 2020 году он будет выступать в команде Trek-Segafredo. Очень хотел, чтобы он выступал в команде, и, наконец, мне это удалось. Винченцо – лучший из итальянских гонщиков и один из лучших гонщиков в мире.

Я заметил, что все гонщики, даже если это кажется парадоксом, нуждаются в патроне, «отце». Теперь команды стали более интернациональными, в них много менеджеров, но нам необходимы семейные отношения. У нас Нибали найдёт всё это, вокруг него мы построим команду высокого уровня.

С Винченцо мы станем «итальянцами», хотя Trek – американская компания, международная, и хочет видеть в команде гонщиков из разных стран. Но для меня велоспорт без исторического ядра представителей таких стран как Италия, Франция и Бельгия, не существует. Его приход сделает нас более различимыми. Надеюсь, он одержит победы в нескольких хороших гонках, верю, что это случится.

Он мне сразу сказал, что в свои 34 года он ещё молод. Его время не прошло. Он всё ещё свеж и мотивирован. Уверен, у него впереди, по крайней мере, два года на высоком уровне. Он сильный, серьёзный, у него железная воля. Он доказал это, вернувшись после травмы, полученной на Тур де Франс-2018».

Ожидается, что вместе с Винченцо Нибали в команду Trek-Segafredo перейдут его брат Антонио, тренер Паоло Слонго, массажёр Микеле Паллини и врач Эмилио Маньи.