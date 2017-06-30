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У Тома Дюмулина, пропустившего Тур де Франс-2019, повреждено сухожилие колена

Восстановление Тома Дюмулина, пропустившего Тур де Франс-2019, займёт больше времени, чем предполагалось

 

 

  Травма колена Тома Дюмулина, из-за которой он был вынужден отказаться от участия в Тур де Франс-2019 и которая стала причиной схода с Джиро д’Италия-2019 на 4-м этапе, оказалась серьёзнее, чем голландский гонщик и команда Sunweb думали изначально.

 

Photo (c) Team Sunweb

 

 

 Дополнительное сканирование, проведённое в больнице Маастрихта, выявило повреждение сухожилия колена. А это значит, что процесс восстановления займёт гораздо больше времени, чем предполагалось.

 

  Как сообщает команда Sunweb, на данный момент Том Дюмулин может проводить лишь облегчённые тренировки, без интенсивных нагрузок.

 

  Анко Буленс, врач команды Sunweb: «Как известно, у Тома было серьёзное падение на Джиро, которое стало причиной травм кости, сухожилия, хряща и мягких тканей колена. Мы провели магнитно-резонансную томографию, а потом шаг за шагом вместе с Томом разрабатывали план восстановления с оптимальным соотношением отдыха, тренировок и лечения. На данный момент ограничивающий фактор – это сухожилие. За последние три недели фокус с подготовки к Тур де Франс сместился на достижение полного восстановления, которое теперь становится главной задачей на ближайший период».

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 19:54 | Регистрация: 15.04.2018

    Капец,а казалось всё менее ужасно

  2. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 20:09 | Регистрация: 4.08.2018

    Нет ничего более сложного в восстановлении, чем сухожилия. Тому желаю просто хотя бы восстановиться к следующему году. Не надо пока гонок - будет здоровье - будет и успех.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:15 | Регистрация: 30.06.2017

    Неужели он еще Вуэльту пропустит? Жаль будет без него..мало серьезных претендентов на генерал. Лопес, Карапас, Роглич.. Кинтана не потянет как и Адам наверное. Остальные будут уставшие после тура. Не фортит Тому в этом году.

  4. paziz

    Сегодня, 20:58 | Регистрация: 10.02.2018

    Жаль, невероятно жаль..

  5. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 22:40 | Регистрация: 4.05.2019

    Не удивлюсь, если Крис восстановится быстрее, чем Том.

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6 - 28 июля 2019

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6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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