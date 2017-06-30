У Тома Дюмулина, пропустившего Тур де Франс-2019, повреждено сухожилие колена

Восстановление Тома Дюмулина, пропустившего Тур де Франс-2019, займёт больше времени, чем предполагалось

Травма колена Тома Дюмулина, из-за которой он был вынужден отказаться от участия в Тур де Франс-2019 и которая стала причиной схода с Джиро д’Италия-2019 на 4-м этапе, оказалась серьёзнее, чем голландский гонщик и команда Sunweb думали изначально.

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Дополнительное сканирование, проведённое в больнице Маастрихта, выявило повреждение сухожилия колена. А это значит, что процесс восстановления займёт гораздо больше времени, чем предполагалось.

Как сообщает команда Sunweb, на данный момент Том Дюмулин может проводить лишь облегчённые тренировки, без интенсивных нагрузок.

Анко Буленс, врач команды Sunweb: «Как известно, у Тома было серьёзное падение на Джиро, которое стало причиной травм кости, сухожилия, хряща и мягких тканей колена. Мы провели магнитно-резонансную томографию, а потом шаг за шагом вместе с Томом разрабатывали план восстановления с оптимальным соотношением отдыха, тренировок и лечения. На данный момент ограничивающий фактор – это сухожилие. За последние три недели фокус с подготовки к Тур де Франс сместился на достижение полного восстановления, которое теперь становится главной задачей на ближайший период».