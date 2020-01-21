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Алехандро Вальверде о Тур де Франс-2020, Олимпиаде и капитанах команды Movistar

Алехандро Вальверде: «Приоритет на Олимпийских играх-2020»

 

 

  39-летний капитан команды Movistar Алехандро Вальверде в первые три дня нового 2020 года проехал 308,5 км, начиная свой 19-й сезон, в котором его главная цель – Олимпийские игры в Токио. Именно поэтому чемпион Испании не собирается ехать Тур де Франс-2020 до конца, о чём рассказал в интервью изданию MARCA, в котором также подвёл итоги прошлого сезона.

 

Photo © Movistar Team/Gomez Sport

 

 

- Каков итог сезона 2019 года?

 

- Год был хорошим. Возможно, я побеждал меньше, чем надеялся, но наслаждался радужной майкой чемпиона мира, за которую боролся так много лет… Для меня это было невероятно, как если бы я получил крылья.

 

- Но она же и ограничивала…

 

- Да, это правда. Статус чемпиона мира требует много сил, потому что нужно  давать интервью, участвовать в мероприятиях. И потерянное время приходилось компенсировать, становясь более дисциплинированным в тренировках. Плюс в том, что эту майку чемпиона мира у меня никто не отберёт.

 

- Сезон длится очень долго, правда?

 

- Таков велоспорт. Ты соревнуешься, практически, с января по ноябрь. Но мне это нравится. Сейчас важно отдохнуть и отвлечься, но я уже через несколько дней включаюсь в программу нового сезона. С каждым годом важные гонки начинается всё раньше.

 

- К сезону 2020 года надо готовиться ещё лучше.

 

- Да. В 2019 году первого  успеха пришлось ждать дольше  - до  Тура ОАЭ. А своего лучшего уровня я достиг по-настоящему на La Route d'Occitanie. Потом хорошо чувствовал себя на Тур де Франс, из-за этого ещё больше злился, что не выиграл этап, потому что у меня была  форма. На Вуэльте Испании это подтвердил.

 

- Ещё один подиум в 39 лет, что-то невероятное.

 

- Не знаю. До старта не ставил его целью, хотя на этой гонке выступаю хорошо, потому что обычно стартую без давления. Мы чувствовали себя комфортно, но Роглич оказался слишком силён. Было сложно сдвинуть его с позиции.

 

- А что думаешь относительно маршрута предстоящего выпуска Вуэльты Испании?

 

- Очень трудный и красивый, как всегда. Будет тяжело, он для горняков. С двумя разделками, но сбалансированный. Ключевые этапы сконцентрированы на второй неделе, хотя Аррате уже на 4-м этапе, что создаст разрывы. Будет и Ла-Коватилья, Турмале, Фаррапона… насыщенная гонка!

 

- Есть что-то, что удивило в маршруте?

 

- Лично мне он подходит, неплохой маршрут. Но посмотрим, как всё пойдёт, потому что гонка начнётся сразу после Олимпиады. Конечно, если не случится ничего из ряда вон выходящего, я буду на старте. Больше всего меня удивила разделка в Эсаро (Прим. VeloLIVE - 16-й этап – индивидуальная гонка на время с финишем в подъём 3-й категории Мирадор де Эсаро (Mirador de Ézaro) 1,8 км со средним градиентом 14,6%). Она плоская с финишем в гору, придётся менять велосипед. Думаю, этап может получиться коварным.

 

- В 2020 всё будет сконцентрировано вокруг Олимпийских игр, они – одна из твоих последних главных целей.

 

- Да, приоритет на них, но есть и другие задачи. Хочу подойти к Токио в как можно более хорошей форме. Чемпионат мира тоже важная гонка, но на данный момент я сфокусирован на Олимпиаде. Она  - важная цель, которая не достигнута. Я очень воодушевлён.

 

 

 

- В интервью Radio MARCA ты говорил, что не собираешься ехать Тур де Франс-2020 до конца, чтобы лучше подготовиться к Японии.

 

- Да, есть такая мысль. Понимающие осознают, что очень сложно быть в 100% форме на Олимпийских играх, если до последнего дня выкладывался во Франции. Если не случится ничего неожиданного, таков будет мой план. Думаю, это лучшее решение. То же самое касается Вуэльты Испании-2020. Из Японии мы вернёмся уставшими. Понадобится время для адаптации. Возможно, на гонке буду не в лучшей форме, но Вуэльта послужит в качестве подготовки к чемпионату мира.

 

- Планируешь провести разведку дистанции групповой гонки Олимпийских игры до соревнования? Ведь ты не проехал её во время критериума Сайтама, как некоторые из твоих соперников.

 

- Да, не проехал, но я не собираюсь проводить разведку. Думаю, в этом нет необходимости.

 

- Чемпионат мира тоже тебе подходит.

 

- Понятно, что Вуэльта Испании поможет в подготовке к чемпионату мира, маршрут которого очень трудный. Это ещё один прекрасный вызов, но я уже побеждал на чемпионате. Больше надежды связываю с Олимпиадой. Мы будем двигаться от цели к цели.

 

- Не пугает такой сложный календарь гонок в твоём возрасте?

 

- Он почти такой же, как обычно. Я начну сезон более спокойно, чтобы избежать перегрузки и быть в лучшей форме к ключевым гонкам.

 

- Из-за того, что в команде Movistar много изменений в составе, сезон будет переходным?

 

- Возможно, посмотрим. Меня это вдохновляет. К тому же я буду выступать в новой майке, не в майке чемпиона мира, а в майке чемпиона Испании. Она прекрасна, разработчики просили у меня совета. Люди хотели видеть великолепную майку чемпиона Испании, и вот она теперь готова. Я оптимистично настроен по отношению к новому сезону – рад составу команды, пришли молодые ребята, будут новые материалы.

 

- Но снова встаёт вопрос  о «трезубце», с которым связаны неприятные воспоминания.

 

- Все лидеры равны, так должно быть. Состав будет хорошим, для всех найдутся гонки. Если один должен пожертвовать шансами ради другого, нет проблем. Мы сможем работать слаженно.

 

- Но в прошлом так не получалось.

 

- Мы же говорим о настоящем и будущем. Мы втроём поедем Тур де Франс и Вуэльту Испании. Станем сильнее. У других команд такая же тактика. На этот раз проблем не будет.

 

- В 2019 году ты удивил резкой сменой веса. Будешь пробовать что-то новое в 2020?

 

- Да, собираюсь. Возможно, не так радикально, как в прошлом году. Например, сейчас вешу на 4 кг больше, но ещё есть время сбросить. Останусь примерно в том же весе, что и в прошлом году.

 

- Наконец, кого считаешь фаворитом на предстоящие Джиро д’Италия, Тур де Франс и Вуэльту Испании?

 

- Наиро, Нибали, Моллема…На данный момент все фавориты, которых знаем, хотят быть на Вуэльте Испании, потом посмотрим, кто поедет, а кто нет.

 

На Тур де Франс – Ineos, будь то Фрум, Берналь или Томас, все они претенденты.

 

Насчёт Джиро д’Италия не знаю, это всегда более открытый Гранд-тур. Но такие гонщики как Йейтс, Нибали или Карапас всегда хорошо там выступают. Вариантов много.

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры

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Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Адриен
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (8)
    Адриен-Фото

    C такой тяжелейшей травмой торопиться вообще не следовало. Ясно , что все эти восторженные бюллетени о каком-то необыкновенно быстром волшебном выздоровлении - скорее ЖЕЛАЕМОЕ, чем действительное. Надо было восстанавливаться пусть медленно, но ВЕРНО. Слишком многое - для самого Фрума - стоит на кону, уже не молод - по спортивным меркам. Понятно и естественно его стремление побыстрее возвратиться в большие гонки. Но вот тут надо включать здоровый прагматизм, холодную голову и трезвый расчет, а всё это у Фрума есть, показывал на гонках.  Спокойно , планомерно ЛЕЧИТСЯ до полного восстановления. И ВЫИГРАТЬ ЭТОТ "ТУР".

  • Александра
    Винченцо Нибали о мотивации, в ... (9)
    Александра-Фото

    Я стар, я стар... я суперстар!! (с)

    Пусть катается как можно дольше и радует болельщиков.

  • Astanaforever
    Команды Мирового Тура 2020: As ... (2)
    Astanaforever-Фото
    9 казахстанцев. 6 испанцев. 4 колумбийцев.3 итальяца. 2 датчанина. 1 бельгиец. 1 россиянин. 1 эритриец.1 канадец. Акцент сместился в сторону испаноязычных. Экспансия датчан и итальянцев закончилась. Теперь бы найти второго Контадора для грантуров.
  • Mima
    Винченцо Нибали о мотивации, в ... (9)
    Mima-Фото
    Цитата: Rokka
    Неужели старику Ченцо не могли выделить ещё один разделочник в Бахрейне?)
    Точно такой же вопрос у меня
  • Бакеша
    Винченцо Нибали о мотивации, в ... (9)
    Бакеша-Фото
    Что ни говорите, пик Нибали закончился, ему следует прицелиться не Гран Туры, а только на однодневки. Потому что, в данное время молодежь типа Берналь и др. уже не дадут призовые места на Гран Турах. Нибали как Ару уже "не тот".
  • Бакеша
    Команды Мирового Тура 2020: As ... (2)
    Бакеша-Фото
    Алга Астана!
  • s75
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (8)
    s75-Фото

    с одной стороны, сезон лучше пропустить, с другой - завершающийся контракт

  • uran
    Винченцо Нибали о мотивации, в ... (9)
    uran-Фото
    Что за народ пошел: тянуть в гору не хотят, в команде мешаю, сервант за авторитет не считают. Срамота!
  • Roscomsport
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (8)
    Roscomsport-Фото

    Фрум боец каких мало. Если не сможет вернуться к прежним кондициям - значит это выше сил человека...

  • BaTman
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (8)
    BaTman-Фото
    Ну ему вроде последнюю операцию в конце ноября делали, а судя по инстаграмму там и речи не могло быть что он способен на полный тренировочный цикл. Пока остаётся просто ждать.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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