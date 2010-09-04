Винченцо Нибали о переходе в команду Trek-Segafredo, итогах сезона и планах на будущее

Винченцо Нибали: «Не мог дождаться, когда поменяю команду»

В 35 лет Винченцо Нибали начинает новую главу карьеры в команде Trek-Segafredo, что его мотивирует и воодушевляет. Об итогах прошедшего сезона, переходе в команду Trek-Segafredo и задачах на 2020 год во время тренировочного лагеря Винченцо Нибали рассказал в интервью Cyclingnews.

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Винченцо Нибали: «Чувствую себя так, будто (с переходом в команду Trek-Segafredo) у меня началось новое великолепное приключение. Это очень стимулирует и вдохновляет, особенно, когда дело касается по-настоящему значимых вещей. Я открыл новый мир, новый способ работы.

Мне не слишком интересно говорить о прошлом, хочу смотреть в будущее. Чувствую себя обновлённым и готовым к работе.

В команде Bahrain у меня было несколько отличных результатов, несколько великолепных воспоминаний. В первый год, когда команда только появилась, я занял на Джиро д’Италия 3-е место, второе на Вуэльте Испании, выиграл Ломбардию. Потом победил на Милан-Сан-Ремо, были и другие высокие результаты, чем я очень доволен. Горжусь, что помог принцу Бахрейна создать команду и сделать её известной всему миру. Но, к сожалению, в какой-то момент что-то сломалось. Теперь мы пошли разными дорогами.

Я даже не знаю, какой Род (Эллингворт), никогда с ним не говорил. Я разговаривал с боссом всего шоу Миланом Эрженом (Milan Erzen).

Trek-Segafredo хотели, чтобы я продолжал делать то, что делал всегда – был профессионалом, упорно работал, старался достичь поставленных целей и отдавать ради этого всё, на что способен. Думаю, смогу это сделать, потому что быстро понял, что они приложат максимум возможного, чтобы мне помочь.

Когда дело касается оборудования, я перфекционист. Инженеры Trek делают всё, что в их силах, чтобы мне помогать. Они принимают во внимание всё, что я говорю. Часто они предлагают то, что мне необходимо ещё до того, как я попросил. Это великолепно.

Я решил поставить целью Джиро д’Италия, потому что потом логично готовиться к Олимпиаде в Токио. Обычно Тур де Франс – лучший вариант подготовки к Олимпиаде, но, учитывая, что между двумя гонками будет всего шесть дней, долгое путешествие в Японию, разница во времени, трудная дистанция, а также ожидаемая жара и влажность, считаю, что логично пропустить Тур в 2020 году, вместо него принять участие в Джиро д’Италия и потом - Токио.

Для таких гонщиков как я сезон 2020 года великолепен, потому что после будет ещё более горный маршрут чемпионата мира в Швейцарии. Мы в деталях всё обговорили в команде с моим тренером Паоло Слонго, который тоже перешёл в Trek-Segafredo, и, конечно, с генеральным менеджером команды Лукой Гуэрчиленой.

Я также разговаривал с итальянскими гонщиками, которые этим летом проехали тест в Токио. Они подтвердили, что маршрут трудный и подходит сильным горнякам как я. Поэтому правильно поставить целью золотую медаль и пожертвовать ради неё другими гонками. Олимпиада – особенное событие даже для профессионального велосипедиста. Кто не хотел бы выиграть золотую олимпийскую медаль? Это история, ощущение причастности к чему-то значительному.

Будет и 2021 год, понимаю, что не становлюсь моложе, но я ещё не иссяк.

Этот год принёс мне небольшое разочарование и неудовлетворённость. Чувствую, что мог бы достичь большего, но появились помехи, из-за некоторых людей мне было трудно выступать на лучшем уровне. Я не мог дождаться, когда поменяю команду, а теперь не могу дождаться нового сезона».