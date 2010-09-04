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Винченцо Нибали о переходе в команду Trek-Segafredo, итогах сезона и планах на будущее

Винченцо Нибали: «Не мог дождаться, когда поменяю команду»

 

  В 35 лет Винченцо Нибали начинает новую главу карьеры в команде Trek-Segafredo, что его мотивирует и воодушевляет. Об итогах  прошедшего сезона, переходе в команду Trek-Segafredo и задачах на 2020 год во время тренировочного лагеря Винченцо Нибали рассказал в интервью Cyclingnews.

 

Photo CreditsLaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Винченцо Нибали: «Чувствую себя так, будто (с переходом в команду Trek-Segafredo) у меня началось новое великолепное приключение. Это очень стимулирует и вдохновляет, особенно, когда дело касается по-настоящему значимых вещей. Я открыл новый мир, новый способ работы.

 

 Мне не слишком интересно говорить о прошлом, хочу смотреть в будущее. Чувствую себя обновлённым и готовым к работе.

 

  В команде Bahrain у меня было несколько отличных результатов, несколько великолепных воспоминаний. В первый год, когда команда только появилась, я занял на Джиро д’Италия 3-е место, второе на Вуэльте Испании, выиграл Ломбардию. Потом победил на Милан-Сан-Ремо, были и другие высокие результаты, чем я очень доволен. Горжусь, что помог  принцу Бахрейна создать команду и сделать её известной всему миру. Но, к сожалению, в какой-то момент что-то сломалось. Теперь мы пошли разными дорогами.

 

  Я даже не знаю, какой Род (Эллингворт), никогда с ним не говорил. Я разговаривал с боссом всего шоу Миланом Эрженом (Milan Erzen).

 

  Trek-Segafredo хотели, чтобы я продолжал делать то, что делал всегда – был профессионалом, упорно работал, старался достичь поставленных целей и отдавать ради этого всё, на что способен. Думаю, смогу это сделать, потому что быстро понял, что они приложат максимум возможного, чтобы мне помочь.

 

  Когда дело касается оборудования, я перфекционист. Инженеры Trek делают всё, что в их силах, чтобы мне помогать. Они принимают во внимание всё, что я говорю. Часто они предлагают то, что мне необходимо ещё до того, как я попросил. Это великолепно.

 

  Я решил поставить целью Джиро д’Италия, потому что потом логично готовиться к  Олимпиаде в Токио. Обычно Тур де Франс – лучший вариант подготовки к  Олимпиаде, но, учитывая, что между двумя гонками будет всего шесть дней, долгое путешествие в Японию, разница во времени, трудная дистанция, а также ожидаемая жара и влажность, считаю, что логично пропустить Тур в 2020 году, вместо него принять участие в Джиро д’Италия и потом - Токио.

 

  Для таких гонщиков как я сезон 2020 года великолепен, потому что после будет ещё более горный маршрут чемпионата мира в Швейцарии. Мы в деталях всё обговорили в команде с моим тренером Паоло Слонго, который тоже перешёл в Trek-Segafredo, и, конечно, с генеральным менеджером команды Лукой Гуэрчиленой.

 

  Я также разговаривал с итальянскими гонщиками, которые этим летом проехали тест в Токио. Они подтвердили, что маршрут трудный и подходит сильным горнякам как я. Поэтому правильно поставить целью золотую медаль и пожертвовать ради неё другими гонками. Олимпиада – особенное событие даже для профессионального велосипедиста. Кто не хотел бы выиграть золотую олимпийскую медаль? Это история, ощущение причастности к чему-то значительному.

 

  Будет и 2021 год, понимаю, что не становлюсь моложе, но я ещё не иссяк.

 

 Этот год принёс мне небольшое разочарование и неудовлетворённость. Чувствую, что мог бы достичь большего, но появились помехи, из-за некоторых людей мне было трудно выступать на лучшем уровне. Я не мог дождаться, когда поменяю команду, а теперь не могу дождаться нового сезона».

 

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Trek-Segafredo

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  1. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 00:57 | Регистрация: 23.05.2017

    "из-за некоторых людей мне было трудно выступать на лучшем уровне" Надеюсь это не Примож))

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:05 | Регистрация: 30.06.2017

    Самое главное в карьере спортсмена - Вовремя остановиться.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 06:16 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: levonardo
    Надеюсь это не Примож))

    Примож, Роджерс + ктото ещё

    говоря проще - "из-за некоторых людей мне было трудно"

    1. RVL

      Сегодня, 13:14 | Регистрация: 30.08.2012

      Карапас каналья))

  4. Бакеша

    Сегодня, 06:25 | Регистрация: 1.02.2018

    Теперь то наверняка понял, что шоссейный велоспорт - командный вид спорта... одним мастерством всего не добьешся

  5. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 06:58 | Регистрация: 27.05.2017

    Сезон 2019 это потолок. Следует признать его стабильность, результаты на уровне.

  6. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 08:43 | Регистрация: 4.05.2019

    По поводу "некоторых людей" и посмеялась, и отметила неизменную привычку Нибали жалить изподтишка. Наверняка это было сказано про кого-то из членов команды. 

  7. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 10:11 | Регистрация: 5.05.2018

    Нибали- великий гонщик и, как все великие, имеет право высказаться иногда и не очень приятно. Но Нибали - великий гонщик и ему это простительно. Он помогает, едет, побеждает,проигрывает, дружит, не дружит, но Нибали - великий гонщик!!!

  8. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 11:51 | Регистрация: 4.07.2011

    Все в кайф!

    Дружба не ржавеет!

    Бассо по ликвигазу...друг Альберто...это и есть атмосфера новых достижений!

    И, цель джиро!

    Я чуял, что он не оставится, пока не возьмёт ее, да и главный спонсор итальянец...а это уже дело честиyahoo

  9. Имя: Анна П.

    Anna P.

    Сегодня, 12:36 | Регистрация: 25.06.2016

    Было как-то интервью о конфликтах внутри команды БМ с менеджментом, вроде бы с его словенской частью.

  10. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 12:49 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: Anna P.
    Было как-то интервью о конфликтах внутри команды БМ с менеджментом, вроде бы с его словенской частью.
    А что там там много словенцев?

  11. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 14:37 | Регистрация: 7.12.2014

    Там Элингворт еще раньше, до интервью Винченцо, сказал: "Как хорошо, что Нибали наконец ушел и освободил место для Ланды".

    Слонго выкладывал в своем твиттере фото, как он смотрит Ломбардию дома по телевизору, лежа на диване. И подписал: "Непривычно видеть Ломбардию с такой точки". Уволили из Бахрейна еще до гонки. Как и все окружение Нибали, надо полагать.

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Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Earl57
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (12)
    Earl57-Фото

    Там Элингворт еще раньше, до интервью Винченцо, сказал: "Как хорошо, что Нибали наконец ушел и освободил место для Ланды".

    Слонго выкладывал в своем твиттере фото, как он смотрит Ломбардию дома по телевизору, лежа на диване. И подписал: "Непривычно видеть Ломбардию с такой точки". Уволили из Бахрейна еще до гонки. Как и все окружение Нибали, надо полагать.

  • RVL
    Саймон Йейтс ставит целью Джир ... (3)
    RVL-Фото

    Cаймон, если будешь мешать Нибсу-сфотайся на фоне серванта с медалями на всякий..biggrin

  • RVL
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (12)
    RVL-Фото
    Карапас каналья))
  • дрокер
    Саймон Йейтс ставит целью Джир ... (3)
    дрокер-Фото

    У Саймона все есть для победы на Джиро. Гонка 2018 его многому научила.

    Да, соперники сильны, форма и удача слагаемые его успеха. Зейтц и Конышев помогут:)

     

  • Student
    Саймон Йейтс ставит целью Джир ... (3)
    Student-Фото
    Все ради олимпиады. Второй Нибали)
  • Student
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (12)
    Student-Фото
    Цитата: Anna P.
    Было как-то интервью о конфликтах внутри команды БМ с менеджментом, вроде бы с его словенской частью.
    А что там там много словенцев?
  • Anna P.
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (12)
    Anna P.-Фото

    Было как-то интервью о конфликтах внутри команды БМ с менеджментом, вроде бы с его словенской частью.

  • motte
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (12)
    motte-Фото

    Все в кайф!

    Дружба не ржавеет!

    Бассо по ликвигазу...друг Альберто...это и есть атмосфера новых достижений!

    И, цель джиро!

    Я чуял, что он не оставится, пока не возьмёт ее, да и главный спонсор итальянец...а это уже дело честиyahoo

  • Mima
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (12)
    Mima-Фото
    Нибали- великий гонщик и, как все великие, имеет право высказаться иногда и не очень приятно. Но Нибали - великий гонщик и ему это простительно. Он помогает, едет, побеждает,проигрывает, дружит, не дружит, но Нибали - великий гонщик!!!
  • SportSpirit
    Винченцо Нибали о переходе в к ... (12)
    SportSpirit-Фото

    По поводу "некоторых людей" и посмеялась, и отметила неизменную привычку Нибали жалить изподтишка. Наверняка это было сказано про кого-то из членов команды. 

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
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5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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