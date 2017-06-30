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Доменико Поццовиво подписал контракт с командой NTT?

Доменико Поццовиво может перейти в велокоманду NTT

 

 

 

 

  Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo), контракт которого с командой Bahrain-Merida не был продлён, возможно, станет гонщиком южноафриканской велокоманды NTT (бывшей Dimension Data). О том, что 37-летний итальянский гонщик подписал двухлетний контракт с командой NTT, сообщает, ссылаясь на неназванный источник издание Tuttobiciweb.

 

  Ни сам гонщик, ни команда NTT пока не подтверждают эту новость. Согласно Tuttobiciweb, с Доменико Поццовиво вели переговоры две команды Мирового тура.

 

  В этом году сезон Доменико Поццовиво оборвался 11 августа, когда гонщик был сбит автомобилем во время тренировки и получил серьёзные травмы. Он перенёс пять операций. Из больницы был выписан 5 сентября, после чего начал процесс реабилитации. 

 

  Доменико Поццовиво не захотел завершать карьеру таким образом. Как сообщает Tuttobici, он был решительно настроен вернуться за рекордное время, и ему это удалось.

 

 

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Теги к статье: Доменико Поццовиво Domenico Pozzovivo NTT

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:32 | Регистрация: 30.06.2017

    Удачи малышу.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 00:21 | Регистрация: 5.05.2018

    Удачи! Сил.

  3. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 09:41 | Регистрация: 4.08.2018

      Никак не хочет мириться со званием сбитого гонщика. Его выбор можно только уважать. Не знаю, что заставляет Поццовиво снова и снова возвращаться в гонки.

      Ведь вне гоночной жизни он более успешен, чем в седле велосипеда.

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