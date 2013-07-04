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NTT Pro Cycling – новое название велокоманды Dimension Data

Команда NTT (бывшая Dimension Data) представила велоформу на 2020 год

 

 

  Южноафриканская велокоманда Мирового тура Dimension Data провела ребрендинг, и с 2020 года будет называться NTT, по имени титульного спонсора – крупнейшей телекоммуникационной компании Японии NTT Group, которая является владельцем компании Dimension Data. В июле NTT официально объединила 28 собственных компаний под одним брендом. О новом названии команды было официально заявлено  в головном офисе компании NTT в Токио, там же была представлена и новая велоформа.

 

С бело-зелёно-чёрных цветов команда переходит на цвета компании – сине-бело-чёрный. Сотрудничество с благотворительным фондом Qhubeka будет продолжено.

 

 

  В пресс-релизе команды NTT говорится: «Каждый из гонщиков был отобран в состав с помощью технологического решения по анализу данных, созданного NTT и NTT Pro Cycling. Это технологическое решение помогает команде выбирать гонщиков, составлять календарь гонок, выставлять на старт гонок  тех гонщиков, которые лучше всего смогут выступить в данном соревновании.

 

  Технология также позволяет следить за состоянием здоровья гонщиков через мобильное приложение, а также использует ориентированный на бизнес приложения – сопровождение ресурсов, отслеживание транспортных средств компании, благодаря чему команда может функционировать как хорошо отлаженный бизнес международного масштаба».

 

  На данный момент в составе команды 26 гонщиков, в команду придут новые гонщики:  Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts), который переходит из команды Lotto Soudal, Карлос Барберо (Carlos Barbero) из Movistar, Макс Валшайд (Max Walscheid) из Sunweb, Михаэль Гогль (Michael Gogl) из Trek-Segafredo и Дилан Сандерленд (Dylan Sunderland) из Bridgelane, Андреас Стокбро (Adnreas Storbro) из Riwal Readynez, Бенджамин Диболл (Benjamin Dyball) из Sapura Cycling.

 

  Дуг Райдер (Doug Ryder), генеральный менеджер команды NTT: «Благодарим всех наших партнёров, в особенности титульного спонсора NTT Ltd. Мы стремимся быть мерилом в спорте как команда, нацеленная на результат, команда, опирающаяся на современные технологии, команда, подкреплённая уникальным проектом в поддержку благотворительного фонда Qhubeka.

 

Наше желание менять жизни с помощью Qhubeka становится сильнее, мы с ещё большим энтузиазмом будем помогать фонду в 2020 году.  

 

Начинается новая страница истории нашей команды, в которой мы, используя нашу существующую базу,  будем ставить более высокие цели. Мы команда, рождённая в Африке, но созданная для всего мира».

 

  Рут Роуэн (Ruth Rowan), директор по маркетингу NTT Ltd: «Мы рады в 2020 году продолжать сотрудничество с Дугом и командой под брендом NTT. Как титульный спонсор, мы помогаем команде использовать технические инновации в реализации цели войти в число 10 лучших велокоманд мира. Мы соединим наши платформы данных, их анализ, машинное обучение со знаниями экспертов команды NTT в области спортивных выступлений, чтобы создать по-настоящему уникальную команду, сфокусированную на том, чтобы стать лучшей в мире».

 

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Теги к статье: Dimension Data NTT Pro Cycling NTT

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:29 | Регистрация: 30.06.2017

    Бред - релиз.Хоть бы не вылетить с мирового пелотона им . Хаха. Подфартило им в последний день в сезоне с Вальгреном. Надеюсь они ему тортик подарили за набранные очки.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:31 | Регистрация: 4.07.2013

    Главный враг человечества не ИИ.
    Главный враг человечества - Идиоты, управляющие ИИ.

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Комментарии

  • VeloVelo
    NTT Pro Cycling – новое назван ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Главный враг человечества не ИИ.
    Главный враг человечества - Идиоты, управляющие ИИ.

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ну вот, планы озвучены, стало быть Небеса уже рассмешили, а спонсоров ублажили.

  • Mima
    Мадс Педерсен: «Титул чемпиона ... (8)
    Mima-Фото
    Цитата: Freejazz
    Цитата: Mima
    Гыгы теперь он глава семьи, или у датчан и тут толерантность?)))

     
    Глядя на датчан, я не знаю кто у них глава семьи. Они ролями меняются постоянно, например в выходные глава - жена (мужики с колясками гуляют, а женщины фитнесом занимаются).
    Конечно хорошо, когда все поровну в семье и есть время для любимого дела. Поддержка второй половинки много значит. И прекрасно, когда и в семье и в работе все ладится. Всем удачи и семейного счастья!
  • Astanaforever
    NTT Pro Cycling – новое назван ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Бред - релиз.Хоть бы не вылетить с мирового пелотона им . Хаха. Подфартило им в последний день в сезоне с Вальгреном. Надеюсь они ему тортик подарили за набранные очки.
  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (62)
    levonardo-Фото
    Танфилд в Ag2r. Правда непонятно на сколько.
  • Ice
    Якоб Фульсанг об успехах и уро ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Hammill
    "опередил его в спринте, и это показатель, что я способен побеждать его в спринте, хотя я не самый быстрый. Но когда финишируешь после 250 км гонки, шансы есть."
    Оно конечно всё так, сами много раз видели, как Петера рубает, но справедливости ради, Жулиан сам тогда психанул и бросил работать.

    С Петера фактурой удивительно, что рубает его только в самом конце))))

  • Ice
    Род Эллингворт: «Верю, что Мар ... (3)
    Ice-Фото

    Стержень пропал. Исчезла вера в собственную мощь, появились сомнения, боязнь приложиться в финишной разборке, эта болезнь в такой неподходящий момент. Плюс известность, совсем другой уровень жизни. Но к чести Марка он не прекращал работать и старался сделать все, что мог для возвращения, может, пора судьбе опять повернуться к нему лицом. Заслужил же, не то, что Киттель - как пошли сбои, скис и просто забил. А ведь не болел, не падал сильно, просто погас огонек, а без него любой талант тухнет очень быстро.

  • rude_rider
    43-летний Оскар Севилья продли ... (3)
    rude_rider-Фото

    во были времена

    Помню его вечное молодое лицо на туре

    Скрюченого Мансебо

    Каменое лицо Улриха

    Хамильтона со сломаной ключицей

    Ленса с квадратными глазами (сезон 2009)

    Вино с обмотаными коленями

    Левая со посадкой богомола на разделке..

     

    вот она старость однако)))))

  • Freejazz
    Мадс Педерсен: «Титул чемпиона ... (8)
    Freejazz-Фото

    Цитата: Mima
    Гыгы теперь он глава семьи, или у датчан и тут толерантность?)))

     

    Глядя на датчан, я не знаю кто у них глава семьи. Они ролями меняются постоянно, например в выходные глава - жена (мужики с колясками гуляют, а женщины фитнесом занимаются).

  • SportSpirit
    Мадс Педерсен: «Титул чемпиона ... (8)
    SportSpirit-Фото
    Точно подмечено)

    Педерсен и Кюнг на пьедестале ЧМ как представители розовощеких богатырей велоспорта, которым хватило запасов гликогена. Остальные кто замерз, кто заголодал.

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