NTT Pro Cycling – новое название велокоманды Dimension Data

Команда NTT (бывшая Dimension Data) представила велоформу на 2020 год

Южноафриканская велокоманда Мирового тура Dimension Data провела ребрендинг, и с 2020 года будет называться NTT, по имени титульного спонсора – крупнейшей телекоммуникационной компании Японии NTT Group, которая является владельцем компании Dimension Data. В июле NTT официально объединила 28 собственных компаний под одним брендом. О новом названии команды было официально заявлено в головном офисе компании NTT в Токио, там же была представлена и новая велоформа.

С бело-зелёно-чёрных цветов команда переходит на цвета компании – сине-бело-чёрный. Сотрудничество с благотворительным фондом Qhubeka будет продолжено.

В пресс-релизе команды NTT говорится: «Каждый из гонщиков был отобран в состав с помощью технологического решения по анализу данных, созданного NTT и NTT Pro Cycling. Это технологическое решение помогает команде выбирать гонщиков, составлять календарь гонок, выставлять на старт гонок тех гонщиков, которые лучше всего смогут выступить в данном соревновании.

Технология также позволяет следить за состоянием здоровья гонщиков через мобильное приложение, а также использует ориентированный на бизнес приложения – сопровождение ресурсов, отслеживание транспортных средств компании, благодаря чему команда может функционировать как хорошо отлаженный бизнес международного масштаба».

На данный момент в составе команды 26 гонщиков, в команду придут новые гонщики: Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts), который переходит из команды Lotto Soudal, Карлос Барберо (Carlos Barbero) из Movistar, Макс Валшайд (Max Walscheid) из Sunweb, Михаэль Гогль (Michael Gogl) из Trek-Segafredo и Дилан Сандерленд (Dylan Sunderland) из Bridgelane, Андреас Стокбро (Adnreas Storbro) из Riwal Readynez, Бенджамин Диболл (Benjamin Dyball) из Sapura Cycling.

Дуг Райдер (Doug Ryder), генеральный менеджер команды NTT: «Благодарим всех наших партнёров, в особенности титульного спонсора NTT Ltd. Мы стремимся быть мерилом в спорте как команда, нацеленная на результат, команда, опирающаяся на современные технологии, команда, подкреплённая уникальным проектом в поддержку благотворительного фонда Qhubeka.

Наше желание менять жизни с помощью Qhubeka становится сильнее, мы с ещё большим энтузиазмом будем помогать фонду в 2020 году.

Начинается новая страница истории нашей команды, в которой мы, используя нашу существующую базу, будем ставить более высокие цели. Мы команда, рождённая в Африке, но созданная для всего мира».

Рут Роуэн (Ruth Rowan), директор по маркетингу NTT Ltd: «Мы рады в 2020 году продолжать сотрудничество с Дугом и командой под брендом NTT. Как титульный спонсор, мы помогаем команде использовать технические инновации в реализации цели войти в число 10 лучших велокоманд мира. Мы соединим наши платформы данных, их анализ, машинное обучение со знаниями экспертов команды NTT в области спортивных выступлений, чтобы создать по-настоящему уникальную команду, сфокусированную на том, чтобы стать лучшей в мире».