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Врач-ортопед уверен, что Доменико Поццовиво сможет вернуться на велосипед

Доменико Поццовиво не хочет завершать карьеру после инцидента

 

 

   Доменико Поццовиво, который был сбит автомобилем во время тренировки, была проведена операция по стабилизации перелома голени. В среду гонщика перевезли в больницу Лугано, где ему проведут операцию по фиксации сложного перелома локтя. После того, как прошёл первый шок, итальянский гонщик команды Bahrain-Merida сказал, что не хочет завершать карьеру после такого инцидента: «Сначала я был напуган. Но теперь считаю, что моя карьера не может закончиться вот так. Увидите, что  я смогу добиться цели».

 

 Photo  @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

 

  В интервью La Gazzetta dello Sport итальянский Доменико Поццовиво рассказал, что за рулём сбившего его автомобиля находился 19-летний водитель, который слишком поздно заметил гонщика, а после того, как сбил его и вызывал скорую помощь, не мог смотреть на него из-за страха того, что может увидеть.

 

  Доменико Поццовиво: «В момент перед столкновением наши глаза встретились. Я понял, что удара не избежать, и только подумал, что не должен удариться головой. Сейчас у меня забрезжила надежда на положительный исход. Но сначала мне было так больно, что я даже не мог говорить. Мне уже лучше, единственное беспокойство вызывает левая рука, потому что кость там сильно раздроблена.

 

 Мальчик (водитель) был потрясён. Он испугался и за меня, и за себя. Но я посмотрел на него и сказал: «Смотри, что ты наделал. Ты меня погубил, закончил мою карьеру».

 

  Валентина, супруга Доменико Поццовиво: «Доменико ехал в подъём, была отличная погода, видимость стопроцентная. Парень, который вёл машину, ехал не по той стороне дороги, Доменико внезапно увидел, что на него едет автомобиль. Этому мальчику 19 лет, он водитель-новичок.  Нужно отметить, что он сразу вызывал спасателей и взял ответственность за инцидент на себя».

 

  Команда Bahrain-Merida сообщила, что 15 августа Доменико Поццовиво была успешна проведена операция на локте, поставлен внешний фиксирующий механизм.

 

  Ортопед больницы Лугано Кристиан Кандриан (Christian Candrian) решил провести операцию на день раньше. Операция длилась три часа под местной анестезией. Доменико чувствует себя хорошо. Он останется в больнице Лугано, где будет ждать финальную решающую операцию на локте и ноге. Ему должны провести замену штифта для остеосинтеза на большой берцовой кости правой ноги.

 

Врач Кристиан Кандриан уверен, что Доменико сможет вернуться на велосипед.

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Теги к статье: Доменико Поццовиво Domenico Pozzovivo Bahrain-Merida

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Комментарии

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул: «Проблема с ... (2)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Проблема большинства спринтеров, и я часто говорю об этом, когда смотрю гонки по телевизору, что они всегда слишком долго ждут. А потом они удивляются, когда кто-то начинает спринтовать быстрее них..."

    Совсем еще мальчишка ) 

  • close2you
    Матье ван дер Пул: «Проблема с ... (2)
    close2you-Фото
    Эх, этот парень радует всех :)
  • SSS
    Андрей Зейц переходит в команд ... (10)
    SSS-Фото
    Это я к тому, что испанские гонщики вынуждены выступать за иностранные команды, потому что в своих команд высокого уровня мест не хватает. А Астана при всем желании не сможет полностью укомплектоваться своими гонщиками, потому что их мало. И вот одного из них не удержали...
  • Александра
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (8)
    Александра-Фото

    Мы с мужем сейчас на Лофотенах катаемся, приехали в Свольвер. Постараюсь ничего не пропустить.)

  • SportSpirit
    Binck Bank Tour-2019. Этап 4 (4)
    SportSpirit-Фото
    Психологически важная победа для Lotto Soudal.
  • Zhanzhak
    Андрей Зейц переходит в команд ... (10)
    Zhanzhak-Фото
    Сравнили. Уже как то говорила, в Европе, в той же Испании любовь к велосипеду в крови. Они рождаются с велосипедом. В Европе династии уже есть велосипедные. А в Казахстане этот вид спорта фактически зарождается. Это не самый популярный вид спорта у нас, но, интерес из года в год растёт. И молодёжь подрастает. Вот сейчас в Усть-Каменогорске прошла гонка, в которой участвовали ещё фактически дети. Кстати, близнецы Винокурова принимали там участие. Так что, его вклад в этот вид спорта очевиден.
  • Ice
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: sergejdriver
    Ну ладно там Кинтано и Вальвердо. И даже Алафилипо. Но за Лученко тут и по сопатке можно получить?

    biggrinbiggrinbiggrin



    Цитата: Николай Н.
    Первый этап, а группу порвали и скорасть приличная. Буду болеть за Лученко и Закарина.

    Есть подозрение, что человек еще на бересте писать учился)))

     

  • Astanaforever
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Луценко второй в генерале..обязан брать генерал.
  • Camel
    Составы команд на Вуэльту Испа ... (24)
    Camel-Фото

    Похоже, Кэвендишу пора искать место работы на пенсии. Воистину - уходить нужно вовремя.

  • SSS
    Андрей Зейц переходит в команд ... (10)
    SSS-Фото

    На всех испанских гонщиков испанских команд не хватит. А казахстанских такого уровня раз-два и обчелся...

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