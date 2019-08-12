Врач-ортопед уверен, что Доменико Поццовиво сможет вернуться на велосипед

Доменико Поццовиво не хочет завершать карьеру после инцидента

Доменико Поццовиво, который был сбит автомобилем во время тренировки, была проведена операция по стабилизации перелома голени. В среду гонщика перевезли в больницу Лугано, где ему проведут операцию по фиксации сложного перелома локтя. После того, как прошёл первый шок, итальянский гонщик команды Bahrain-Merida сказал, что не хочет завершать карьеру после такого инцидента: «Сначала я был напуган. Но теперь считаю, что моя карьера не может закончиться вот так. Увидите, что я смогу добиться цели».

Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

В интервью La Gazzetta dello Sport итальянский Доменико Поццовиво рассказал, что за рулём сбившего его автомобиля находился 19-летний водитель, который слишком поздно заметил гонщика, а после того, как сбил его и вызывал скорую помощь, не мог смотреть на него из-за страха того, что может увидеть.

Доменико Поццовиво: «В момент перед столкновением наши глаза встретились. Я понял, что удара не избежать, и только подумал, что не должен удариться головой. Сейчас у меня забрезжила надежда на положительный исход. Но сначала мне было так больно, что я даже не мог говорить. Мне уже лучше, единственное беспокойство вызывает левая рука, потому что кость там сильно раздроблена.

Мальчик (водитель) был потрясён. Он испугался и за меня, и за себя. Но я посмотрел на него и сказал: «Смотри, что ты наделал. Ты меня погубил, закончил мою карьеру».

Валентина, супруга Доменико Поццовиво: «Доменико ехал в подъём, была отличная погода, видимость стопроцентная. Парень, который вёл машину, ехал не по той стороне дороги, Доменико внезапно увидел, что на него едет автомобиль. Этому мальчику 19 лет, он водитель-новичок. Нужно отметить, что он сразу вызывал спасателей и взял ответственность за инцидент на себя».

Команда Bahrain-Merida сообщила, что 15 августа Доменико Поццовиво была успешна проведена операция на локте, поставлен внешний фиксирующий механизм.

Ортопед больницы Лугано Кристиан Кандриан (Christian Candrian) решил провести операцию на день раньше. Операция длилась три часа под местной анестезией. Доменико чувствует себя хорошо. Он останется в больнице Лугано, где будет ждать финальную решающую операцию на локте и ноге. Ему должны провести замену штифта для остеосинтеза на большой берцовой кости правой ноги.

Врач Кристиан Кандриан уверен, что Доменико сможет вернуться на велосипед.