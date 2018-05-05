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- Категория:
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- Дата:
- Вчера, 19:20
Доменико Поццовиво выписан из больницы через три недели после столкновения с автомобилем
Команда Bahrain-Merida сообщила, что Доменико Поццовиво этим утром, 5 сентября, покинул больницу в Лугано, где провёл три недели. 36-летнй итальянский велогонщик, который получил многочисленные травмы после того, как был сбит автомобилем во время тренировки, перенёс пять операций. Теперь Доменико Поццовиво начнёт процесс реабилитации.
Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida
Карло Гуардашионе (Carlo Guardascione), врач команды Bahrain-Merida: «Доменико успешно проведены 5 операций. Сейчас он готов к реабилитации. Этим утром (5 сентября) его выписали из госпиталя. Днём он приехал в Турин, в Институт реабилитации (IRR Rehabilitations Institute), где будет проходить интенсивную терапию по восстановлению левого локтя и правой берцовой кости, сильнее всего повреждённых во время столкновения с автомобилем. Сейчас он будет полагаться на опыт команды специалистов по восстановлению. Этот Институт является официальной клиникой команды Bahrain-Merida».
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Sergey_C
Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
Цитата: Astanaforever
Завтра Юмбо укатается , если в отрыв поедут Майка..а он должен двинуть.. Эдэ.. Тенс..Келдерман... тот же Погачар.
Далеко не факт, частенько некоторые товарищи борясь за место в десятке, но не претендующие на победу, могут сильно повлиять на генеральщиков, не удивлюсь если в отрыве окажется кто-то из вышеперечисленных гонщиков, а представители условных Трека Боры или ОАЭ могут включиться в погоню наравне с командой Роглича.
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surninden
Вуэльта Испании-2019. Результа ... (9)
А где же Ineos? Не видно их совсем в гонке. Неужели готовятся брать этапы на третьей неделе? Думал, Вася в разделке что-то покажет, но и здесь он далеко... Что-то с ними непонятное происходит...
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Гонщик
Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
Цитата: Sezar
Цитата: Гонщик
Цитата: Sezar
Роглич как раз очень напоминает Фрума, так что полагаю, что проблемы у него будут. И у Погачара тоже. И, кстати, согласен с мнением, что Юмбо укатаются, если кто-то серьезный двинет в отрыв. Особенно кто-то из Мовистар. Сегодня, при атаке Лопеса они сразу посыпались.
Вообще не напоминает , ростом не вышел , а проблемы завтра могут у любого случиться .
ХЗ, по педаляжу, сидячему преодолению гор, хорошей разделке, хорошему прохождению торчков. Я вижу тот же психотип, соответственно, реакции будут похожие. Да, физика разная, но тактический рисунок, думаю будет похожим, с поправкой на то, что Фрум лучше знает свой организм. Посмотрим.
У Фрумстера стиль неповторим , особенно его рывки на высочайших оборотах , когда все осыпаются .
Цитата: BaTman
Разница то 9 см по росту, Телосложение конечно разное. Но по ведению гонки, и спокойному движению в горах (без дёрганий) очень похожи.
Роглич вдобавок выглядит так же пересушенным как и Фрум. По лицу прям видно что была фанатичная подготовка.
Не думаю что Роглича может обрубить, скорее так и будет терять по несколько секунд.
Если не рубанёт , ничего он отдавать не будет , а скорее навезёт .
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BaTman
Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
Разница то 9 см по росту, Телосложение конечно разное. Но по ведению гонки, и спокойному движению в горах (без дёрганий) очень похожи.
Роглич вдобавок выглядит так же пересушенным как и Фрум. По лицу прям видно что была фанатичная подготовка.
Не думаю что Роглича может обрубить, скорее так и будет терять по несколько секунд.
-
AndreyEst
Вуэльта Испании-2019. Результа ... (9)
Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
Жильбер на мир готовится?
А почему бы и нет?)))Матье ван дер Пул сказал,что он один из главных фаворитов.Берегитесь Жильберы,Вальверды и прочие Саганы.....
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Sezar
Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
Цитата: Гонщик
Цитата: Sezar
Роглич как раз очень напоминает Фрума, так что полагаю, что проблемы у него будут. И у Погачара тоже. И, кстати, согласен с мнением, что Юмбо укатаются, если кто-то серьезный двинет в отрыв. Особенно кто-то из Мовистар. Сегодня, при атаке Лопеса они сразу посыпались.
Вообще не напоминает , ростом не вышел , а проблемы завтра могут у любого случиться .
ХЗ, по педаляжу, сидячему преодолению гор, хорошей разделке, хорошему прохождению торчков. Я вижу тот же психотип, соответственно, реакции будут похожие. Да, физика разная, но тактический рисунок, думаю будет похожим, с поправкой на то, что Фрум лучше знает свой организм. Посмотрим.
-
Гонщик
Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
Цитата: Sezar
Роглич как раз очень напоминает Фрума, так что полагаю, что проблемы у него будут. И у Погачара тоже. И, кстати, согласен с мнением, что Юмбо укатаются, если кто-то серьезный двинет в отрыв. Особенно кто-то из Мовистар. Сегодня, при атаке Лопеса они сразу посыпались.
Вообще не напоминает , ростом не вышел , а проблемы завтра могут у любого случиться .
-
Sezar
Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
Роглич как раз очень напоминает Фрума, так что полагаю, что проблемы у него будут. И у Погачара тоже. И, кстати, согласен с мнением, что Юмбо укатаются, если кто-то серьезный двинет в отрыв. Особенно кто-то из Мовистар. Сегодня, при атаке Лопеса они сразу посыпались. Да и Мовистар могут поехать по наклонной, все-таки Тур в ногах.
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