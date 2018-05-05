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Доменико Поццовиво выписан из больницы

Доменико Поццовиво выписан из больницы через три недели после столкновения с автомобилем

 

 

 Команда Bahrain-Merida сообщила, что Доменико Поццовиво этим утром, 5 сентября, покинул больницу в Лугано, где провёл три недели. 36-летнй итальянский велогонщик, который получил многочисленные травмы после того, как был сбит автомобилем во время тренировки, перенёс пять операций. Теперь Доменико Поццовиво начнёт процесс реабилитации.

 

Доменико Поццовиво выписан из больницы

 Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

 

 

  Карло Гуардашионе (Carlo Guardascione), врач команды Bahrain-Merida: «Доменико успешно проведены 5 операций. Сейчас он готов к реабилитации. Этим утром (5 сентября) его выписали из госпиталя. Днём он приехал в Турин, в Институт реабилитации (IRR Rehabilitations Institute), где будет проходить интенсивную терапию по восстановлению левого локтя и правой берцовой кости, сильнее всего повреждённых во время столкновения с автомобилем. Сейчас он будет полагаться на опыт команды специалистов по восстановлению. Этот Институт является официальной клиникой команды Bahrain-Merida».  

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Теги к статье: Доменико Поццовиво Domenico Pozzovivo Bahrain-Merida

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  1. Имя: Мирьяна

    Mima

    Вчера, 23:50 | Регистрация: 5.05.2018

    Скорейшего выздоровления! Ждем

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • Sergey_C
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
    Sergey_C-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Завтра Юмбо укатается , если в отрыв поедут Майка..а он должен двинуть.. Эдэ.. Тенс..Келдерман... тот же Погачар.

    Далеко не факт, частенько некоторые товарищи борясь за место в десятке, но не претендующие на победу, могут сильно повлиять на генеральщиков, не удивлюсь если в отрыве окажется кто-то из вышеперечисленных гонщиков, а представители условных Трека Боры или ОАЭ могут включиться в погоню наравне с командой Роглича. 

  • Mima
    Доменико Поццовиво выписан из ... (1)
    Mima-Фото
    Скорейшего выздоровления! Ждем
  • surninden
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (9)
    surninden-Фото
    А где же Ineos? Не видно их совсем в гонке. Неужели готовятся брать этапы на третьей неделе? Думал, Вася в разделке что-то покажет, но и здесь он далеко... Что-то с ними непонятное происходит...
  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Sezar
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Sezar
    Роглич как раз очень напоминает Фрума, так что полагаю, что проблемы у него будут. И у Погачара тоже. И, кстати, согласен с мнением, что Юмбо укатаются, если кто-то серьезный двинет в отрыв. Особенно кто-то из Мовистар. Сегодня, при атаке Лопеса они сразу посыпались. 
    Вообще не напоминает , ростом не вышел , а проблемы завтра могут у любого случиться .

    ХЗ, по педаляжу, сидячему преодолению гор, хорошей разделке, хорошему прохождению торчков. Я вижу тот же психотип, соответственно, реакции будут похожие. Да, физика разная, но тактический рисунок, думаю будет похожим, с поправкой на то, что Фрум лучше знает свой организм. Посмотрим.
    У Фрумстера стиль неповторим , особенно его рывки на высочайших оборотах , когда все осыпаются .



    Цитата: BaTman
    Разница то 9 см по росту, Телосложение конечно разное. Но по ведению гонки, и спокойному движению в горах (без дёрганий) очень похожи.
    Роглич вдобавок выглядит так же пересушенным как и Фрум. По лицу прям видно что была фанатичная подготовка.

    Не думаю что Роглича может обрубить, скорее так и будет терять по несколько секунд.
    Если не рубанёт , ничего он отдавать не будет , а скорее навезёт .

  • BaTman
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
    BaTman-Фото

    Разница то 9 см по росту, Телосложение конечно разное. Но по ведению гонки, и спокойному движению в горах (без дёрганий) очень похожи.
    Роглич вдобавок выглядит так же пересушенным как и Фрум. По лицу прям видно что была фанатичная подготовка.

    Не думаю что Роглича может обрубить, скорее так и будет терять по несколько секунд.

  • AndreyEst
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (9)
    AndreyEst-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Жильбер на мир готовится?

    А почему бы и нет?)))Матье ван дер Пул сказал,что он один из главных фаворитов.Берегитесь Жильберы,Вальверды и прочие Саганы.....

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
    Sezar-Фото

    Цитата: Гонщик
    Цитата: Sezar
    Роглич как раз очень напоминает Фрума, так что полагаю, что проблемы у него будут. И у Погачара тоже. И, кстати, согласен с мнением, что Юмбо укатаются, если кто-то серьезный двинет в отрыв. Особенно кто-то из Мовистар. Сегодня, при атаке Лопеса они сразу посыпались. 
    Вообще не напоминает , ростом не вышел , а проблемы завтра могут у любого случиться .

    ХЗ, по педаляжу, сидячему преодолению гор, хорошей разделке, хорошему прохождению торчков. Я вижу тот же психотип, соответственно, реакции будут похожие. Да, физика разная, но тактический рисунок, думаю будет похожим, с поправкой на то, что Фрум лучше знает свой организм. Посмотрим.

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Sezar
    Роглич как раз очень напоминает Фрума, так что полагаю, что проблемы у него будут. И у Погачара тоже. И, кстати, согласен с мнением, что Юмбо укатаются, если кто-то серьезный двинет в отрыв. Особенно кто-то из Мовистар. Сегодня, при атаке Лопеса они сразу посыпались. 
    Вообще не напоминает , ростом не вышел , а проблемы завтра могут у любого случиться .

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
    Sezar-Фото

    Роглич как раз очень напоминает Фрума, так что полагаю, что проблемы у него будут. И у Погачара тоже. И, кстати, согласен с мнением, что Юмбо укатаются, если кто-то серьезный двинет в отрыв. Особенно кто-то из Мовистар. Сегодня, при атаке Лопеса они сразу посыпались. Да и Мовистар могут поехать по наклонной, все-таки Тур в ногах.

  • Nairo Fan
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
    Nairo Fan-Фото

    Плохая тактика мовистар их и губит.Капитана 2-3 но главный ЧМ.Неправильно.А этап мувики выиграют.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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