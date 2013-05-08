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Доменико Поццовиво получил травму после столкновения с автомобилем

Доменико Поццовиво  сбит автомобилем во время тренировки

 

 

  36-летнй итальянский велогонщик команды Bahrain-Merida Доменико Поццовиво был сбит автомобилем во время тренировки. Команда Bahrain-Merida сообщает, что инцидент произошёл в воскресенье, 11 августа, в Калабрии, в окрестностях Козенцы, где живёт велогонщик.

 

Photo © Bettini/Bahrain-Merida

 

 Как сообщает La Gazzetta dello Sport и Qui Cosenza, автомобиль Fiat Grande Punto сбил Доменико Поццовиво на перекрёстке в деревушке Лауриньяно (Laurignano). Водитель сразу же вызвал скорую помощь, которая приехала очень быстро, в течение нескольких минут. После оказания первой помощи гонщика отвезли в больницу, где диагностировали перелом правой руки и большой берцовой кости ноги.

 

 Команда сообщает, что сейчас Доменико Поццовиво находится в палате интенсивной терапии,  его состояние стабильное, он в сознании. Гонщику из-за осложнённых многочисленных переломов потребуется операция.   

 

Доменико Поццовиво готовился к старту на Вуэльте Испании-2019.

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Теги к статье: Доменико Поццовиво

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  1. drevgen

    Вчера, 17:57 | Регистрация: 19.07.2016

    капец

  2. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Вчера, 18:00 | Регистрация: 8.05.2013

    БОЛЬШОГО ЗДОРОВЬЯ ПУЛЛУЧИНО !!! И после выздоровления забыть о своей роле гонца в профессиональном спорте !!! Я пожалуй не упомню так часто и так тяжело "ломающегося" гонца. Семья есть, ребёнок есть ... пора поменять рельсы ... может на тренерскую работу, может в спортивные врачи ...

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).

    1. tim147

      Вчера, 18:47 | Регистрация: 7.09.2014

      Согласен, что с велогонками Доменико надо завязывать. После такойй травмы ему понадобится почти год, в то время в будущем году ему исполняется 38 лет - многовато для полного восстановления. Однако он один из редких велогонщиков, получивших высшее образование в сфере экономики, недаром в пелотоне его уважительно зовут "Доктор Поццовиво". Так что имеется специальность, а также интерес к политике - глядишь и в парламенте можно оказаться. Желаю скорейшего выздоровления и успехов вне спорта. Хватит испытывать судьбу!

  3. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 19:00 | Регистрация: 14.12.2015

    Да что ж такое то! То падение на Джиро, до сих пор помню! 

    Беречься надо. Хорошо, что жив остался. Кровавое лето какое-то. 

     

    Желаю скорейшего выздоровления. 

  4. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 19:09 | Регистрация: 22.05.2013

    Надо подождать операции, может скажут что восстановление будет не таким уж и долгим. 

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Комментарии

  • Debora
    Максимилиано Ричесе переходит ... (3)
    Debora-Фото
    Цитата: Серафим
     Один из лучших развозящих, если не лучший, ушел из Д-КС. Интересно - Лефевр потихоньку свертывает спринтерскую программу, или обновляет команду для прихода нового топ спринтера? Если договаривается со спринтером, то кто это может быть? Беннет, Груневеген, а может, Аккерман? Из Боры ведь кто-то может уйти, многовато топ-спринтеров на одну команду, imho.  
    У Аккермана контракт с Бора до 2021 года
  • Earl57
    Элиа Вивиани – чемпион Европы- ... (2)
    Earl57-Фото
    До конца шоссейного сезона Вивиани осталось проехать всего 2 однодневные гонки. После чего он отдохнет и переключится на трек, где ему надо зарабатывать лицензию на Токио-2020.
    Чемпионат мира в Йоркшире он не поедет, сказал уже об этом.
  • EL-Fenomeno
    Элиа Вивиани – чемпион Европы- ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Понимаю, что это чемпионат Европы, но ведь майка чемпов как ITT так и RR будет целый год на гонцах в командах, т.е. одной команде: Deceuninck - Quick-Step (до конца сезона ибо Элия уже де факто в другой).

    Так что Квики успели по полной отметититься не только на однодневках-многодневках этого сезона, но и на ЧЕ-2019 взяв золото и в инд. разделке, и в групповой гонке

  • Anna P.
    Binck Bank Tour-2019. Этап 1 (2)
    Anna P.-Фото

    А Тениссен обогнал Груневегена. Как на Туре. 

     

  • Arciv
    Вуэльта Испании-2019. Цифры и ... (4)
    Arciv-Фото
    А кто вообще фавориты? Лопез. Карапас едет? Наверное Адам Йетс. Кто капитан Инеос?
  • levonardo
    Binck Bank Tour-2019. Этап 1 (2)
    levonardo-Фото
    Беннеттна на следующий год в Декёник? Ситуация складывается подходящая, кажется.
  • velodoctor
    Доменико Поццовиво получил тра ... (5)
    velodoctor-Фото

    Надо подождать операции, может скажут что восстановление будет не таким уж и долгим. 

  • Zhanzhak
    Доменико Поццовиво получил тра ... (5)
    Zhanzhak-Фото

    Да что ж такое то! То падение на Джиро, до сих пор помню! 

    Беречься надо. Хорошо, что жив остался. Кровавое лето какое-то. 

     

    Желаю скорейшего выздоровления. 

  • tim147
    Доменико Поццовиво получил тра ... (5)
    tim147-Фото
    Согласен, что с велогонками Доменико надо завязывать. После такойй травмы ему понадобится почти год, в то время в будущем году ему исполняется 38 лет - многовато для полного восстановления. Однако он один из редких велогонщиков, получивших высшее образование в сфере экономики, недаром в пелотоне его уважительно зовут "Доктор Поццовиво". Так что имеется специальность, а также интерес к политике - глядишь и в парламенте можно оказаться. Желаю скорейшего выздоровления и успехов вне спорта. Хватит испытывать судьбу!
  • Cyrill
    Доменико Поццовиво получил тра ... (5)
    Cyrill-Фото

    БОЛЬШОГО ЗДОРОВЬЯ ПУЛЛУЧИНО !!! И после выздоровления забыть о своей роле гонца в профессиональном спорте !!! Я пожалуй не упомню так часто и так тяжело "ломающегося" гонца. Семья есть, ребёнок есть ... пора поменять рельсы ... может на тренерскую работу, может в спортивные врачи ...

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