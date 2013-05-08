Доменико Поццовиво получил травму после столкновения с автомобилем

Доменико Поццовиво сбит автомобилем во время тренировки

36-летнй итальянский велогонщик команды Bahrain-Merida Доменико Поццовиво был сбит автомобилем во время тренировки. Команда Bahrain-Merida сообщает, что инцидент произошёл в воскресенье, 11 августа, в Калабрии, в окрестностях Козенцы, где живёт велогонщик.

Photo © Bettini/Bahrain-Merida

Как сообщает La Gazzetta dello Sport и Qui Cosenza, автомобиль Fiat Grande Punto сбил Доменико Поццовиво на перекрёстке в деревушке Лауриньяно (Laurignano). Водитель сразу же вызвал скорую помощь, которая приехала очень быстро, в течение нескольких минут. После оказания первой помощи гонщика отвезли в больницу, где диагностировали перелом правой руки и большой берцовой кости ноги.

Команда сообщает, что сейчас Доменико Поццовиво находится в палате интенсивной терапии, его состояние стабильное, он в сознании. Гонщику из-за осложнённых многочисленных переломов потребуется операция.

Доменико Поццовиво готовился к старту на Вуэльте Испании-2019.