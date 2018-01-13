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Давид де ла Крус о своих планах в команде Sky

Давид де ла Крус о причинах перехода в команду Sky и планах на будущее

 

 

   Давид де ла Крус (David de la Cruz) после трёх лет выступления в команде Quick Step со следующего сезона будет гонщиком британской команды Sky. 28-летний испанский гонщик является победителем этапа Вуэльты Испании-2016, а в этом году одержал две победы – на этапах Париж-Ниццы и Тура Страны Басков. Его лучшим результатом на Гран-туре стало 7-е место на Вуэльте Испании в 2016 году.

 

Давид де ла Крус о своих планах в команде Sky

Photos © Tim De Waele

 

  В интервью испанскому изданию Sport Давид де ла Крус сказал, что переход в команду Sky поможет ему совершенствоваться как гонщику, и сравнил главу команды Дэйва Брэйлсфорда со Стивом Джобсом: «Я бы сказал, что он – Стив Джобс велоспорта. Он очень проницательный, но думаю, он выделяется своим способом руководства и коммуникации. Он заставляет тебя поверить, что всё, что он говорит, возможно воплотить в жизнь.

 

  В 2010 году он сказал, что хочет выиграть Тур де Франс с англичанином, и через два года ему это удалось с Уиггинсом. За 7 лет он пять раз выиграл самую важную гонку мира, и его амбиции не уменьшились. Теперь он хочет выиграть три Гран-тура, потому что никому прежде это не удавалось. И сейчас вся команда разделяет эту мечту и участвует в её воплощении.

 

  Команда внедряет новшества, основанные на научном прогрессе, делает шаг вперёд. Такое отношение к спорту ближе по менталитету командам «Формулы-1» или MotoGP, чем к другим велокомандам. Они измеряют секунды, которые можно сохранить, используя определённые материалы. Они постоянно задают вопросы и проводят научные исследования по всем деталям, от трубок до маек.

 

  Они ввели использование системы работы на станке после этапов, и сейчас все так делают. Мне нравится то, как они работают. Они понимают, что все смотрят на команду, и это даёт им ещё одну причину для того, чтобы каждый день проводить исследовательскую работу и становиться ещё лучше.

 

  Я считаю, что с командой Sky сделаю шаг вперёд, это то, чего я хочу. Я гонщик на генеральную классификацию, философия команды близка моим характеристикам. Это правда, что найти своё место в команде Sky мне будет сложнее, чем в Quick Step, но если это всё-таки удастся, я бы хотел получить поддержку для достижения моих целей. Если бы я был спринтером или классиком, то не стал бы уходить из команды Quick Step.

 

 Я буду с радостью работать на гонщиков, которые лучше меня. Но я бы солгал, если бы сказал, что у меня нет своих амбиций и мечты. Понятно, что на Тур де Франс, если я попаду в состав, все будут помогать гонщику, выигравшему гонку четыре раза. Но я знаю, что потом у меня будет своё пространство, что я найду его.

 

  Мой календарь на 2018 год ещё не составлен, даже Крис Фрум ещё не уверен в своём собственном календаре гонок. Моя личная цель – Вуэльта Испании, но я не знаю, поеду ли Тур де Франс или Джиро д’Италия. Мне бы хотелось поехать Тур, чтобы посмотреть, как всё работает вокруг Фрума, как он готовится.

 

  В этом году (на Гран-туре) у меня был уровень, позволяющий бороться за топ-5, но падение испортило всё. У меня есть уровень, но не было удачи. Есть способности бороться за подиум. Чтобы добиться победы, нужно сочетание многих факторов – физической формы, сильной команды, которая будет поддерживать, и, прежде всего, удачи. Если всё так пойдёт, надеюсь показать высокие результаты».

 

  Давид де ла Крус  встретился с Крисом Фрумом на первом командном сборе и поделился впечатлениями: «Он очень тёплый человек. Когда он прикалывает номер в гонке, то меняется, показывает весь свой решительный настрой. Но когда гонка закончена, то удивляешься, насколько он доступен, как скромно себя ведёт. Он не ведёт себя как звезда».

 

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Теги к статье: Давид де ла Крус David de la Cruz Sky

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Комментарии

  • VeloVelo
    Команда Sky представила велофо ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Дизайн зачет и сзади и спереди.
    И, похоже, в Скай решили создать новую страницу в своем имидже )

  • doctor46
    Команда Sky представила велофо ... (4)
    doctor46-Фото
    А мне этого года форма нравилась, очень стильно смотрелась
  • Сергей Александрович
    Команда Sky представила велофо ... (4)
    Сергей Александрович-Фото

    В прошлом году были джентельмены в смокингах и технички- ягуары. В нынешнем на смокингах голубеньких полосочек накапали, а технички на форды заменили. В будущем году как школьники поедут... Технички то будут?

  • RVL
    Марк Мадьо: «Мировой Тур стал ... (10)
    RVL-Фото
    Доля истины есть. "Поле чудес" несмотря ни на что идет в прайм тайм и собирает рейтинги...велоспорт пока не воюет за пульты зрителей, к сожалению...
  • RVL
    Марк Мадьо: «Мировой Тур стал ... (10)
    RVL-Фото
    какая тактика? когда его положительные допинг пробы дают отрицательный результат? и только его личное "ага" это подтверждает)))
    ну да..а психанувшие из-за беспредела "циплята" идут на убой пачками)))
  • RVL
    Марк Мадьо: «Мировой Тур стал ... (10)
    RVL-Фото

    5-6 чел с мега з-п (по меркам вело) делают шоу сейчас в вело.
    Саган, Фрум, Гва, Конта(но уже нет), Дюмулан, Нибали, 3-5 спринтеров-остальные похоже на мизерном окладе где то на подпевках. Но не проявляют себя они на туре даун андер, сан луис и китайско-японских гонках. Повышение зп все же даст шанс командам диверсифицировать винеров и десяткам грегари не колхозить ЛБЛ. имхо

  • Adriano
    Команда Sky представила велофо ... (4)
    Adriano-Фото

    Майка выглядит менее технологично (резинка рукавов и нижняя резинка) чем ранее. Или скорее всего это демоджерси для показа цвета/дизайна для обычных любителей,а гонцам пойдет совсем другая.

  • Yuriy 17
    Марк Мадьо: «Мировой Тур стал ... (10)
    Yuriy 17-Фото

    Марк Мадьо: "Мировой тур стал настолько скучным...".

    Кто находиться недалеко Марка Мадьо спросите его, пожалуйста, в какие годы Мировой тур был веселым для него.

    И значит, надо взять рецепт этих нескучных годов для нынешнего времени.

  • Крайний
    Марк Мадьо: «Мировой Тур стал ... (10)
    Крайний-Фото

    Он не первый раз в таком ключе высказывается. Напоминает одного малоизвестного персонажа Сапковского.

  • Yuriy 17
    Марк Мадьо: «Мировой Тур стал ... (10)
    Yuriy 17-Фото

    Смотрю гонки Мирового тура с удовольствием.

    Если Марк Мадьо не получает от Мирового тура удовольствие, то ничего страшного в этом нет.

    Я, например, не получаю удовольствие от телепередачи "Поле чудес".

    У каждого из нас есть свои проблемы.

    Сплошное удовольствие возможно только в раю, наверное.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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