Давид де ла Крус о своих планах в команде Sky

Давид де ла Крус о причинах перехода в команду Sky и планах на будущее

Давид де ла Крус (David de la Cruz) после трёх лет выступления в команде Quick Step со следующего сезона будет гонщиком британской команды Sky. 28-летний испанский гонщик является победителем этапа Вуэльты Испании-2016, а в этом году одержал две победы – на этапах Париж-Ниццы и Тура Страны Басков. Его лучшим результатом на Гран-туре стало 7-е место на Вуэльте Испании в 2016 году.

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В интервью испанскому изданию Sport Давид де ла Крус сказал, что переход в команду Sky поможет ему совершенствоваться как гонщику, и сравнил главу команды Дэйва Брэйлсфорда со Стивом Джобсом: «Я бы сказал, что он – Стив Джобс велоспорта. Он очень проницательный, но думаю, он выделяется своим способом руководства и коммуникации. Он заставляет тебя поверить, что всё, что он говорит, возможно воплотить в жизнь.

В 2010 году он сказал, что хочет выиграть Тур де Франс с англичанином, и через два года ему это удалось с Уиггинсом. За 7 лет он пять раз выиграл самую важную гонку мира, и его амбиции не уменьшились. Теперь он хочет выиграть три Гран-тура, потому что никому прежде это не удавалось. И сейчас вся команда разделяет эту мечту и участвует в её воплощении.

Команда внедряет новшества, основанные на научном прогрессе, делает шаг вперёд. Такое отношение к спорту ближе по менталитету командам «Формулы-1» или MotoGP, чем к другим велокомандам. Они измеряют секунды, которые можно сохранить, используя определённые материалы. Они постоянно задают вопросы и проводят научные исследования по всем деталям, от трубок до маек.

Они ввели использование системы работы на станке после этапов, и сейчас все так делают. Мне нравится то, как они работают. Они понимают, что все смотрят на команду, и это даёт им ещё одну причину для того, чтобы каждый день проводить исследовательскую работу и становиться ещё лучше.

Я считаю, что с командой Sky сделаю шаг вперёд, это то, чего я хочу. Я гонщик на генеральную классификацию, философия команды близка моим характеристикам. Это правда, что найти своё место в команде Sky мне будет сложнее, чем в Quick Step, но если это всё-таки удастся, я бы хотел получить поддержку для достижения моих целей. Если бы я был спринтером или классиком, то не стал бы уходить из команды Quick Step.

Я буду с радостью работать на гонщиков, которые лучше меня. Но я бы солгал, если бы сказал, что у меня нет своих амбиций и мечты. Понятно, что на Тур де Франс, если я попаду в состав, все будут помогать гонщику, выигравшему гонку четыре раза. Но я знаю, что потом у меня будет своё пространство, что я найду его.

Мой календарь на 2018 год ещё не составлен, даже Крис Фрум ещё не уверен в своём собственном календаре гонок. Моя личная цель – Вуэльта Испании, но я не знаю, поеду ли Тур де Франс или Джиро д’Италия. Мне бы хотелось поехать Тур, чтобы посмотреть, как всё работает вокруг Фрума, как он готовится.

В этом году (на Гран-туре) у меня был уровень, позволяющий бороться за топ-5, но падение испортило всё. У меня есть уровень, но не было удачи. Есть способности бороться за подиум. Чтобы добиться победы, нужно сочетание многих факторов – физической формы, сильной команды, которая будет поддерживать, и, прежде всего, удачи. Если всё так пойдёт, надеюсь показать высокие результаты».

Давид де ла Крус встретился с Крисом Фрумом на первом командном сборе и поделился впечатлениями: «Он очень тёплый человек. Когда он прикалывает номер в гонке, то меняется, показывает весь свой решительный настрой. Но когда гонка закончена, то удивляешься, насколько он доступен, как скромно себя ведёт. Он не ведёт себя как звезда».