VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Насэр Буанни: «Моя главная цель – начать выигрывать как можно быстрее»

Насэр Буанни о новой главе в карьере и целях на 2020 год

 

 

  Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) готов оставить позади неудачи прошлых двух сезонов. 29-летнему французскому гонщику не терпится начать сезон в новой команде Arkéa Samsic после пяти лет работы в Cofidis и продолжить пополнять список достижений, в котором сейчас 65 побед. В интервью L’Equipe Насэр Буанни сказал, самое главное для него – как можно быстрее одержать победу после сезона без единой победы (последнюю он одержал на этапе Вуэльты Испании в 2018 году).

 

 

 

  Насэр Буанни: «Хочу перевернуть страницу последних двух лет и сфокусироваться на следующем сезоне. Моя главная цель – начать выигрывать как можно быстрее, потому что этот год прошёл без побед. Старт сезона 2020 года будет очень важен и для моей уверенности в себе и в смысле знакомства с новыми товарищами по команде.

 

  Я вёл переговоры с разными командами, но решил перейти в Arkéa-Samsic, потому что мне всегда нравилось общаться с менеджером команды Эммануэлем Юбером. Мне важно работать в атмосфере доверия, именно этим я руководствовался в своём выборе. Я искал спокойствия».

 

  Эммануэль Юбер, генеральный менеджер команды Arkéa-Samsic: «Я уверен, что Насэр вернётся к своему лучшем уровню. В прошлом он доказал, что умеет побеждать и на главных гонках тоже. С такими спринтерами как Насэр, Дэн Маклэй, Тома Буда и Брам Вельтен мы очень хорошо подготовлены к тому, чтобы достичь прекрасных результатов».

 

Как отмечает издание L’Equipe, первой гонкой Насэра Буанни должен стать Тур Саудовской Аравии, который стартует 4 февраля.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Насэр Буанни Nacer Bouhanni

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 08:05 | Регистрация: 20.06.2019

    В чем в чем, а в бойцовских качествах ему не откажешь. Еще поборется на финишах.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • Ice
    Насэр Буанни: «Моя главная цел ... (1)
    Ice-Фото

    В чем в чем, а в бойцовских качествах ему не откажешь. Еще поборется на финишах.

  • Roscomsport
    Петер Саган: «Впереди у меня н ... (4)
    Roscomsport-Фото

    Инсайд.

    "...пока не выиграет четвертый ЧМ не уйдет"

  • motte
    Маттео Трентин о Милан-Сан-Рем ... (5)
    motte-Фото

    Ох, Маттео Маттео!

    Самая яркая и заветная мечта карьеры ушла от тебя в Англии...как то дико все стало...

     

  • Karmatron
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (11)
    Karmatron-Фото

    Попробую спргонозировать расклад по капитанам:

    Джиро: Берналь и Карапас (в процессе будут решать, кто главный)

    Тур: Фрум, Томас, Берналь (будут везти Фрума. Если не потянет, все будет зависеть от формы Томаса и того, как восстановится Берналь)

    Вуэльта: Карапас и кто-то еще - хоть бы и Сиваков, наш жеж (Повезут Карапаса, потому что не зря же он переходил в Инеос)

    Ну и всегда в план может вмешаться чья-то сломаная ключица.

  • tds
    Маттео Трентин о Милан-Сан-Рем ... (5)
    tds-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Серафим
    По поводу носков - тот, кто регламентировал длину носков, мотивировал, что это влияет на аэродинамику. Оно вообще понимало, что такое аэродинамика? Неужели у этих людей столько свободного времени для воплощения маразмов?

    у кого-то просто нет иного способа выжить в этом сурово.. доказать свою необходимость! и свободное время тут точно ни при чём. за это зп получают.
    пустые люди в рабочее время создают пустые смыслы.
    но в этом, возможно, тоже есть какой-то смысл! ))
    У нас не компетентных вся дума!
  • uran
    Новобранец команды Movistar Ма ... (5)
    uran-Фото
    Это от воспитания и наглости. Будь на месте велосипедиста МАЗ объезжали бы за две полосы, ибо понимают последствия.
  • Shalam s Urala
    Маттео Трентин о Милан-Сан-Рем ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Серафим
    По поводу носков - тот, кто регламентировал длину носков, мотивировал, что это влияет на аэродинамику. Оно вообще понимало, что такое аэродинамика? Неужели у этих людей столько свободного времени для воплощения маразмов?

    у кого-то просто нет иного способа выжить в этом сурово.. доказать свою необходимость! и свободное время тут точно ни при чём. за это зп получают.

    пустые люди в рабочее время создают пустые смыслы.

    но в этом, возможно, тоже есть какой-то смысл! ))

  • Gonza Golanov
    Новобранец команды Movistar Ма ... (5)
    Gonza Golanov-Фото
    Цитата: RustamA86
    Это все потому, что 80% водителей не считают велосипед за ТС и не видят велосипедистов в упор. Я так понимаю это не только в наших странах, это по всему миру.
    Совершенно верно. Только те водители, которые сами периодически катаются на велосипеде, ведут себя корректно, остальные велосипедистов за равноправных участников дорожного движения не считают априори.
  • Mima
    Маттео Трентин о Милан-Сан-Рем ... (5)
    Mima-Фото
    Это один из редких , кто хоть намекнул на спортивных директоров (некомпетентных). Значит, и здесь назначают по блату, или родственников. Естественно, это меньшинство. Но гонцы все видят и на своей шкуре познают. Нравится мне этот гонец очень.
  • Серафим
    Маттео Трентин о Милан-Сан-Рем ... (5)
    Серафим-Фото

     По поводу носков - тот, кто регламентировал длину носков, мотивировал, что это влияет на аэродинамику. Оно вообще понимало, что такое аэродинамика? Неужели у этих людей столько свободного времени для воплощения маразмов? 

     

     А о проблемах велоспорта в Италии - если в Италии все так печально, что можно сказать о России?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 декабря

Ignatas Konovalovas (Groupama - FDJ)

Jose Daniel Viejo Redondo (Euskadi - Murias)

9 декабря

Mathias Frank (AG2R)

Massimo Rosa (Neri Sottoli - Selle Italia - KTM)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2019 (18)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (124)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)