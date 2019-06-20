Насэр Буанни: «Моя главная цель – начать выигрывать как можно быстрее»

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- Дата:
- Вчера, 23:57
Насэр Буанни о новой главе в карьере и целях на 2020 год
Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) готов оставить позади неудачи прошлых двух сезонов. 29-летнему французскому гонщику не терпится начать сезон в новой команде Arkéa Samsic после пяти лет работы в Cofidis и продолжить пополнять список достижений, в котором сейчас 65 побед. В интервью L’Equipe Насэр Буанни сказал, самое главное для него – как можно быстрее одержать победу после сезона без единой победы (последнюю он одержал на этапе Вуэльты Испании в 2018 году).
Насэр Буанни: «Хочу перевернуть страницу последних двух лет и сфокусироваться на следующем сезоне. Моя главная цель – начать выигрывать как можно быстрее, потому что этот год прошёл без побед. Старт сезона 2020 года будет очень важен и для моей уверенности в себе и в смысле знакомства с новыми товарищами по команде.
Я вёл переговоры с разными командами, но решил перейти в Arkéa-Samsic, потому что мне всегда нравилось общаться с менеджером команды Эммануэлем Юбером. Мне важно работать в атмосфере доверия, именно этим я руководствовался в своём выборе. Я искал спокойствия».
Эммануэль Юбер, генеральный менеджер команды Arkéa-Samsic: «Я уверен, что Насэр вернётся к своему лучшем уровню. В прошлом он доказал, что умеет побеждать и на главных гонках тоже. С такими спринтерами как Насэр, Дэн Маклэй, Тома Буда и Брам Вельтен мы очень хорошо подготовлены к тому, чтобы достичь прекрасных результатов».
Как отмечает издание L’Equipe, первой гонкой Насэра Буанни должен стать Тур Саудовской Аравии, который стартует 4 февраля.
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