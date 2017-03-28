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Насэр Буанни продлил контракт с командой Cofidis до 2019 года

Насэр Буанни остаётся в команде Cofidis, продлив контракт до 2019 года

 

  Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) продлил контракт с французской проконтинентальной командой Cofidis до 2019 года. 26-летний французский гонщик перешёл в Cofidis из команды Мирового тура FDJ в 2015 году. За это время он одержал 24 победы и возглавлял индивидуальный рейтинг UCI Europe Tour, в том числе на этапах гонок Мирового тура Критериум Дофине, Вуэльта Каталонии, Париж-Ницца. Три года подряд Насэр Буанни финишировал в топ-10 на классике Милан-Сан-Ремо.

 

  Команда Cofidis построила для своего главного спринтера поезд, в который вошли Сирил Лемуан, Жоффруа Суп и Кристоф Лапорт, ставшие главными помощниками Насэра Буанни.

 

Насэр Буанни продлил контракт с командой Cofidis до 2019 года

 

 

  Насэр Буанни: «Когда я пришёл в команду в 2015, мне было необходимо найти точку опоры. Первая победа пришла только в апреле. Через два года я одержал 24 победы, в том числе 7 – на гонках Мирового тура, выиграл Кубок Франции и стал лидером рейтинга Europe Tour. Мой переход оказался успешным, я вижу только положительные результаты. Стабильность принесла спокойствие, поэтому я решил продлить контракт.

 

  Мне было важно заключить соглашение рано, потому что мне нравится быть уверенным в будущем. Руководство команды Cofidis – Тьерри Витту и Ивон Санкёр, а также весь персонал, верят в меня. Профессиональную континентальную команду Cofidis чаще всех приглашают на гонки Мирового тура, что позволяет мне составлять календарь, соответствующий моим целям, и участвовать в гонках, к которым лежит моё сердце».

 

  Ивон Санкёр, генеральный менеджер команды Cofidis: «Контракт с одним из лучших спринтеров мира, который пришёл к нам в 2015 году, помог построить структуру ведения гонок, что позволило получить новые знания и прогрессировать всей команде.  Он уверен в том, что мы сможем плодотворно работать вместе с ним в лучшие годы его карьеры, что демонстрирует уровень командной работы. Насэр становится более зрелым гонщиком, я убеждён, что в его уже богатый послужной список добавятся новые, более прекрасные победы».

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Теги к статье: Насэр Буанни Cofidis Nacer Bouhanni

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Комментарии

  • RVL
    Три дня Де Панне-2017. Этап 2 (5)
    RVL-Фото

    да выиграл бы он тогда, если бы не отрыв...

  • Николай Н.
    Три дня Де Панне-2017. Этап 2 (5)
    Николай Н.-Фото

    Что значит встречнея бокавая подача, група порвалась ка куски. Кристофф сегодня был на высоте. Молодец.

  • velodoctor
    Три дня Де Панне-2017. Этап 2 (5)
    velodoctor-Фото

    Судя по флагам ветер не только встречный был, но и боковой. Кристофф грамотно вдоль щитов решил ехать. Ну и то как он сам себя раскатил и начал спринт, конечно забавно) Сегодня молодец. 

     Но согласитесь, сколько вариантов было у квиков выиграть сегодня. Тот же Ричезе мог заранее рвануть, но они почему-то выбрали Киттеля. 

  • Zlavus58
    Три дня Де Панне-2017. Этап 2 (5)
    Zlavus58-Фото

    Вот теперь в воскресенье так же надо))

  • kwwk
    Три дня Де Панне-2017. Этап 2 (5)
    kwwk-Фото

    На зубах финиш

  • EL-Fenomeno
    Филипп Жильбер: "Я хотел бы в ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Фил Жил действительно сейчас в очень хорошей форме, да не в такой когда брал ЧМ и свои Амстелы, но все же, у человека есть большое желание, цель и мотивация. Так что пускай команда и погода ему помогают на ТФ...ну и удача также) hi

  • allb46
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (13)
    allb46-Фото

    Давайте, мы не будем гадать, дело прошлое, только Пете знает, почему он не рванул за Аверматом, только после этого случая, желающих поубавиться, идти с Пете в отрыв и не работать, как это делает он. Пожелаем ему удачи в воскресенье.

  • KUZMACHOK
    Три дня Де Панне-2017. Этап 1 (5)
    KUZMACHOK-Фото
    Что с Кузнецовым? Я в момент показа его в канаве отвлекся... Неужели а-ля Хагерланд??!!

    Так что же с Кузнецовым??? Извиняюсь за повтор... А Жильбер ехал очень мощно, аж вел болтался во все стороны... Мне показалось, или правда у него посадка была какая-то коротко скругленная? Не сразу его узнал в первых кадрах (смотрел только конец гонки).
  • Георгий Борисенко
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (13)
    Георгий Борисенко-Фото
    он махнул рукой, причём дважды, типо, нафиг мне такая работа, почему филонит Терпстра
    или вы хотите сказать, что он от бессилия машет рукой?
  • ezhachok
    Филипп Жильбер: "Я хотел бы в ... (5)
    ezhachok-Фото

    Цитата: LANCEer
    А как Фил на ТФ может победить ГВА или Сагана? Должно очень подвезти, чтобы он им привез

     

    Ну на данный момент из всех возможных вариантов Фил Жил выглядит единственным верным выбором капитана на ТФ на квиков. Но я думаю что его опять отправят в атаку километров за 60.

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