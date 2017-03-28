Насэр Буанни продлил контракт с командой Cofidis до 2019 года

Насэр Буанни остаётся в команде Cofidis, продлив контракт до 2019 года

Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) продлил контракт с французской проконтинентальной командой Cofidis до 2019 года. 26-летний французский гонщик перешёл в Cofidis из команды Мирового тура FDJ в 2015 году. За это время он одержал 24 победы и возглавлял индивидуальный рейтинг UCI Europe Tour, в том числе на этапах гонок Мирового тура Критериум Дофине, Вуэльта Каталонии, Париж-Ницца. Три года подряд Насэр Буанни финишировал в топ-10 на классике Милан-Сан-Ремо.

Команда Cofidis построила для своего главного спринтера поезд, в который вошли Сирил Лемуан, Жоффруа Суп и Кристоф Лапорт, ставшие главными помощниками Насэра Буанни.

Насэр Буанни: «Когда я пришёл в команду в 2015, мне было необходимо найти точку опоры. Первая победа пришла только в апреле. Через два года я одержал 24 победы, в том числе 7 – на гонках Мирового тура, выиграл Кубок Франции и стал лидером рейтинга Europe Tour. Мой переход оказался успешным, я вижу только положительные результаты. Стабильность принесла спокойствие, поэтому я решил продлить контракт.

Мне было важно заключить соглашение рано, потому что мне нравится быть уверенным в будущем. Руководство команды Cofidis – Тьерри Витту и Ивон Санкёр, а также весь персонал, верят в меня. Профессиональную континентальную команду Cofidis чаще всех приглашают на гонки Мирового тура, что позволяет мне составлять календарь, соответствующий моим целям, и участвовать в гонках, к которым лежит моё сердце».

Ивон Санкёр, генеральный менеджер команды Cofidis: «Контракт с одним из лучших спринтеров мира, который пришёл к нам в 2015 году, помог построить структуру ведения гонок, что позволило получить новые знания и прогрессировать всей команде. Он уверен в том, что мы сможем плодотворно работать вместе с ним в лучшие годы его карьеры, что демонстрирует уровень командной работы. Насэр становится более зрелым гонщиком, я убеждён, что в его уже богатый послужной список добавятся новые, более прекрасные победы».