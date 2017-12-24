Насэр Буанни: «Никогда в карьере не переживал такого сложного периода, как сейчас»

Хватит ли Насэру Буанни победы на этапе «4 дней Дюнкерка», чтобы стартовать в составе Cofidis на Тур де Франс-2018

На завершившейся недельной гонке «4 дня Дюнкерка» Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) одержал первую победу в этом сезоне. Выигранным этапом он ответил на слова генерального менеджера команды Седрика Вассёра о том, что место в составе на Тур де Франс-2018 Насэру Буанни не гарантировано, а одним из условий является победа на этапе «4 дней Дюнкерка».

Насэр Буанни: «Победа на этапе «4 дней Дюнкерка» принесла мне огромное облегчение. С начала сезона мне было тяжело прежде всего психологически. Так что победа очень много для меня значит. В гонках я никогда не нуждался в том, чтобы на меня давили. И я не заинтересован в том, чтобы отвечать на критику публично - предоставляю людям говорить обо мне, что они хотят. Я это запоминаю, чтобы ответить ногами. Я понимаю правила игры и ни от кого не жду подарков. На протяжении нескольких месяцев я старался не падать духом, но такого сложного периода в своей карьере не переживал никогда. Никому не пожелаю пройти через подобное. Хочу поблагодарить семью и друзей, которые поддерживали меня, моих товарищей по команде, которые проделали великолепную работу и помогли мне выиграть. Благодарю людей, которые поддерживают меня круглый год и всегда меня вдохновляют. От всего сердца говорю им спасибо».

Во время гонки титульный спонсор команды – банк Cofidis, Solutions Credits, объявил, что будет поддерживать команду ближайшие 4 года (до конца 2022). Ответом команды на эту новость стала победа 30-летнего бельгийского гонщика команды Cofidis Димитри Клайса (Dimitri Claeys) в общем зачёте «4 дней Дюнкерка».

Но хватит ли Насэру Буанни единственной победы в сезоне для попадания в состав на французский Гран-тур? 27-летний французский спринтер команды Cofidis в этом сезоне финишировал лишь на половине гонок, в которых стартовал (4 из 8). К тому же недавно во время классики Мирового тура Eschborn-Frankfurt произошёл конфликт Насэра Буанни со спортивным директором Роберто Дамиани, закончившийся дракой. Как сообщает L’Equipe, Буанни возмутился, что когда он выпал, ему не стали помогать товарищи по команде, следовавшие инструкциям Роберто Дамиани. В интервью Cyclingnews генеральный менеджер команды Cofidis Седрик Вассёр рассказал о том, что ждёт от Насэра Буанни.

Седрик Вассёр: «Конечно, мы хотим, чтобы Насэр Буанни был на Тур де Франс-2018. Но я хочу, чтобы он показал нам улучшение как физической формы, так и психологического настроя, потому что Тур де Франс – трёхнедельная гонка, самая трудная в году. На ней всегда огромное напряжение и большие скорости, которые забирают всю энергию. Невозможно добиться успеха, если стартовать на Тур д Франс без полного запаса сил.

Важно, чтобы в команде был лидер, но ещё важнее, чтобы лидер ехал хорошо. Команде не поможет, если мы потеряем капитана. Не хочется принимать решение после чемпионата Франции, но считаю, что худшая для нас ситуация – взять на Тур гонщика, у которого полгода не складывается сезон. Перед Тур де Франс он должен выиграть, было бы прекрасно, если бы он взял победу на этапе гонки «4 дня Дюнкерка».

Думаю, в прошлом Насэр привык принимать решения за других людей, но сейчас он должен вести себя соответственно своей роли в команде. Если ты лидер, то обязан фокусироваться на гонке и делать свою работу, а не думать за спортивных директоров. Не майка делает команду, нужно потеть, думать и наслаждаться гонкой вместе. Если гонщик выбирает, на каких гонках ему бороться или где команде надо выходить вперёд, то это больше не команда.

Роберто Дамиани многого ждёт от гонщиков, и в гонке он не для того, чтобы быть их другом. Я нанял его в команду как раз за то, что он чётко придерживается стратегии. Конечно, гонщики не рады, когда им говорят выходить в голову группы и тянуть за 150 км до финиша. Но задача спортивного директора – принимать решения. Я попросил Роберто быть жёстким, потому что сейчас мы не в том положении, чтобы проявлять гибкость. Если команда хочет быть конкурентоспособной на высоком уровне, и гонщики, и персонал должны прилагать максимум усилий. Этого я жду от Роберто.

На классике во Франкфурте Насэр выпал и проигрывал две минуты первой группе. Он попросил Роберто, чтобы тот выделил ему в помощь гонщиков, но невозможно закрыть просвет в две минуты до группы, в которой едут такие гонщики как Кристофф и Гавирия. Тогда Насэр немного разозлился. Иногда, когда гонка идёт не так, как надо, можно потерять голову. Но всё теперь в прошлом. Роберто и Насэр после гонки всё обсудили. Насэр понял, что команда не должна была его ждать, что две минуты – это слишком много.

Мой совет Насэру, и это я уже говорил ему в декабре – если хочешь, чтобы команда на 100% работала на тебя, нужно заслужить уважение гонщиков. Это необходимо, чтобы стать лидером. Быть капитаном означает не только получать самую высокую зарплату в команде. Я действительно считаю, что Насэр старается изо всех сил. Но чтобы новые методы сработали, необходимо время. Начало сезона пошло не так, как ожидалось, потому что в первой части года он ещё не достиг пика формы. Конечно, были и особые обстоятельства: он заболел на Париж-Ницце, потом плохая погода нарушила его подготовку.

Думаю, сейчас он возвращается на нужный уровень, но, как я говорил, мы ожидаем от него большего – побед в первой части сезона. Когда гонщик не в лучшей форме в начале года, то он должен быть свежим на Тур де Франс. Благодаря сэкономленным силам он сможет спасти весь сезон, выступив в июле. Ему ещё необходимо поработать, найти способ снова завоёвывать победы. Для меня это самое важное.

Если Насэр не может побеждать в гонках, то важно дать шанс другим. Это моя точка зрения. Если Насэр захочет покинуть команду, мы можем это обсудить, хотя не ждём от него этого. Cofidis делает ставку на Насэра, у него важная роль».