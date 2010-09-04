Седрик Вассёр: "Насэр Буанни должен заслужить место в составе на Тур де Франс-2018"

Генеральный директор команды Cofidis Седрик Вассёр недоволен Насэром Буанни

27-летний французский гонщик Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) вновь вызвал недовольство руководства велокоманды Cofidis, когда сошёл с 1-го этапа гонки Circuit Cycliste Sarthe-2018, проехав всего 100 км после старта.

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Генеральный директор команды Седрик Вассёр в интервью L’Equipe сказал: «Насэр не достоин называться лидером. Он бросил своих товарищей по команде, которые завершали гонку под дождём. Капитан должен последним покидать корабль. Наименьшее, что от него требовалось, финишировать в гонке. На данный момент мы больше ему не верим. Я бы не поставил его на старт даже любительского соревнования».

Седрик Вассёр не понимает отношения Насэра Буанни к тренировкам, считает, что он пренебрегает своими обязанностями: «Невозможно тренироваться полтора часа, надеясь потом запросто проехать 300 км гонки. Не я же должен за него проводить пять часов на велосипеде.

Судя по данным физиологических тестов, на данный момент он не входит в топ-10 лучших гонщиков команды. Для него начался обратный отсчёт. Насэр должен приступить к работе, найти желание и вернуть форму. Если ты спринтер, то должен быть готов на сто процентов, потому что в противном случае чуда не произойдёт. Надо заслужить своё место в составе на Тур де Франс-2018. Мы сделаем всё возможное, чтобы донести до него это, а дальше дело за ним».

И всё же менеджер французской команды надеется, что Насэр Буанни одумается: «Мы составим план работы, делая упор на выносливость и мощность. Нужно найти способ вернуть его на его уровень. Мы здесь для того, чтобы ему помочь».