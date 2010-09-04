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Седрик Вассёр: "Насэр Буанни должен заслужить место в составе на Тур де Франс-2018"

Генеральный директор команды Cofidis Седрик Вассёр недоволен Насэром Буанни

 

 

 

  27-летний французский гонщик Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) вновь вызвал недовольство руководства велокоманды Cofidis, когда сошёл с 1-го этапа гонки Circuit Cycliste Sarthe-2018, проехав всего 100 км после старта.

 

Photo © Yuzuru Sunada

 

   Генеральный директор команды Седрик Вассёр в интервью L’Equipe сказал: «Насэр не достоин называться лидером. Он бросил своих товарищей по команде, которые завершали гонку под дождём. Капитан должен последним покидать корабль. Наименьшее, что от него требовалось, финишировать в гонке. На данный момент мы больше ему не верим. Я бы не поставил его на старт даже любительского соревнования».

 

  Седрик Вассёр не понимает отношения Насэра Буанни к тренировкам, считает, что он пренебрегает своими обязанностями: «Невозможно тренироваться полтора часа, надеясь потом запросто проехать 300 км гонки. Не я же должен за него проводить пять часов на велосипеде.

 

  Судя по данным физиологических тестов, на данный момент он не входит в топ-10 лучших гонщиков команды. Для него начался обратный отсчёт. Насэр должен приступить к работе, найти желание и вернуть форму. Если ты спринтер, то должен быть готов на сто процентов, потому что в противном случае чуда не произойдёт. Надо заслужить своё место в составе на Тур де Франс-2018. Мы сделаем всё возможное, чтобы донести до него это, а дальше дело за ним».

 

  И всё же менеджер французской команды надеется, что Насэр Буанни одумается: «Мы составим план работы, делая упор на выносливость и мощность. Нужно найти способ вернуть его на его уровень. Мы здесь для того, чтобы ему помочь».

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Теги к статье: Насэр Буанни Nacer Bouhanni

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  1. close2you

    Сегодня, 02:45 | Регистрация: 22.07.2017

    гнать в шею этого петуха!

  2. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:09 | Регистрация: 4.09.2010

    вернуть его в бокс

    а лучше сразу в промоутеры шаурмы

  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 06:34 | Регистрация: 7.12.2014

    А может быть это эмоциальная реакция Буанни на отношение к нему в команде?

    Человеку нужна помощь психолога, однако вместо этого на него просто и незатейливо давят, еще больше усиливая его проблемы.

    Вспомните конфликт Жильбера с руководством BMC. И такой был, и рассякой... А перешел к квикам, сразу всё нормализовалось. Как подменили.

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22 апреля 2018

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Комментарии

  • Earl57
    Седрик Вассёр: "Насэр Буанни ... (3)
    Earl57-Фото

    А может быть это эмоциальная реакция Буанни на отношение к нему в команде?

    Человеку нужна помощь психолога, однако вместо этого на него просто и незатейливо давят, еще больше усиливая его проблемы.

    Вспомните конфликт Жильбера с руководством BMC. И такой был, и рассякой... А перешел к квикам, сразу всё нормализовалось. Как подменили.

  • Earl57
    Герои Париж-Рубэ-2018 (95)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Не знал, что метла всё еще существует

    Вот здесь  у Sporza есть видео зарисовка, как на Рубэ "метла" подбирала" гонщиков.

    http://sporza.be/cm/sporza/wielrennen/1.3177570

    Невольно обратила внимание на японца Арасиро, его философское восприятие происходящего.

  • Shalam s Urala
    Седрик Вассёр: "Насэр Буанни ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    вернуть его в бокс

    а лучше сразу в промоутеры шаурмы

  • close2you
    Седрик Вассёр: "Насэр Буанни ... (3)
    close2you-Фото
    гнать в шею этого петуха!
  • Shega
    Герои Париж-Рубэ-2018 (95)
    Shega-Фото
    Честное слово, он заслужил эти аплодисменты, которые звучат на видео! Ничего, кроме искреннего уважения и восхищения то, что он сделал, не вызывает. Это - характер!
    Присоединяюсь: браво!
  • VeloVelo
    Гонщик команды Verandas Willem ... (51)
    VeloVelo-Фото

    Ну вот так и есть...

  • VeloVelo
    Герои Париж-Рубэ-2018 (95)
    VeloVelo-Фото

    Не знал, что метла всё еще существует, Ольга спасибо ) Видео супер.
    Эдвальдас Сискевичус Браво!

    ЗЫ: Кстати, он далеко не последний гонщик в пелотоне.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Герои Париж-Рубэ-2018 (95)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Александра
    Не благодарности ради, но, если нужно что-то выправить, - буду рада помочь.)
    Ураааааа!
  • Александра
    Герои Париж-Рубэ-2018 (95)
    Александра-Фото

    Не благодарности ради, но, если нужно что-то выправить, - буду рада помочь.)

  • ROSt
    Ярослав Попович представит нов ... (8)
    ROSt-Фото

    Слава молодец! ukr

    Гонщик, спортдиректор, плюс родилась недавно дочь. 

    Так ШО не завидуйте. 

    beach

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