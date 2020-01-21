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Эллен ван Дейк: на пути к возвращению

Эллен ван Дейк рассказывает о психологических и физических проблемах, с которыми столкнулась после серьёзной травмы

 

 

  Эллен ван Дейк пострадала в завале после падения в сентябре на велогонке Boels Ladies Tour. Четырёхкратная чемпионка Европы в индивидуальной гонке на время получила тяжёлые травмы, включая перелом плеча и перелом костей таза, которые позднее оставили её в постели и приковали к инвалидному креслу.

Photo (c) Trek-Segafredo

 

 

  В интервью сайту Trek-Segafredo Эллен рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась и продолжает сталкиваться: от  необходимости заново учиться ходить до, наконец-то, возможности снова сесть в седло велосипеда. Этот долгий и трудный путь она проходит, чтобы вернуться в гонки в сезоне 2020 года.

 

  Trek Factory Segafredo (TFS): После падения ты была прикована к инвалидному креслу. Насколько труден был этот период для тебя, и как ты пережила это время?

 

  Ellen van Dijk (EvD): Для тела и ума скачок от 100% готовности до невозможности двигаться стал большим шоком. Первую неделю я провела в основном в больнице и так устала от боли, что не вполне понимала, что я не могу двигаться. На второй неделе я вернулась домой и чувствовала себя всё более и более подавленной. Ко мне вернулось немного сил, но я не могла ничего делать, кроме как лежать в постели или сидеть на стуле. К счастью, много друзей и семья пришли поддержать меня. На самом деле это было хорошее время с точки зрения общения. Положительная сторона при такой тяжёлой травме –   что ты многое можешь улучшить. Находясь на профессиональном уровне много лет, трудно заметить реальные улучшения после небольшого времени. Начиная опять с нуля, я могла совершенствоваться день за днём. После трёх недель начала ходить с костылями, а после четырёх недель – понемногу ходить уже без костылей. Каждый маленький шажок воспринимается как небольшая победа.

 

TFS: Ты была в отличной форме, лидируя в мировом зачёте. Как  справилась с разочарованием, потеряв такую большую цель?

 

EvD: Это была самая тяжёлая часть травмы. Я знала, что после перелома всё снова будет в порядке приблизительно через два месяца. Но я предельно фокусировалась на чемпионате мира и шла к этой цели несколько месяцев. Потребовалось  некоторое время на осознание, что я не смогу принять в нём участие. В день индивидуальной гонки на время я не смотрела её, это было слишком болезненно. Вместо этого мы отправились в кино.

 

TFS: Что было самым тяжёлым в возвращении после такого падения как твоё?

 

EvD: Быть терпеливой! Теперь я, наконец, могу ездить, и думаю, что могу действительно начать снова тренироваться. Но всё занимает так много времени. Прямо сейчас могу ездить только полтора часа и не каждый день. Думала, что к этому времени буду в порядке, но каждый раз тело просит меня не торопиться. Врачи продолжают говорить, что моё восстановление идёт очень быстро. Но для меня это недостаточно быстро.

 

 

Photo (c) Trek-Segafredo

 

 

TFS: Можешь рассказать немного о своём прогрессе в процессе восстановления?

 

EvD: Прошло уже более двух месяцев с момента падения. В первые недели главным было вернуться к нормальной жизни - сидеть на стуле, ходить в ванную, сесть в инвалидное кресло, подняться на несколько ступеней. Вначале я была так рада просто выехать на улицу в инвалидном кресле. Мой парень взял меня на пробежку, во время которой толкал кресло. Спустя время я смогла делать маленькие шаги на костылях и медленно училась заново ходить. Приблизительно через месяц я пошла в зал, начала делать базовые упражнения для укрепления рук и ног. Невероятно видеть, насколько ослабли твои мышцы за время нахождения в постели. В последнюю неделю я вернулась на велосипед, но мне всё ещё нужно сделать намного сильнее правую ногу. Таким образом, сейчас я могу делать короткие выезды и выполнять укрепляющие упражнения.

 

TFS:  Насколько ты удовлетворена сезоном 2019 до момента падения?

 

EvD: Я провела отличное время с командой в 2019 году и была довольна достигнутым уровнем. Я боролась с травмой спины, но, надеюсь, этот вынужденный период отдыха поможет мне справиться и с ней тоже. Мне нравится атмосфера в команде и я с нетерпением жду выступления в следующем году.

 

Photo (c) Trek-Segafredo

 

TFS: Какие у тебя амбиции на 2020 год?

 

EvD: Сейчас полный фокус на восстановлении: вернуться к своим 100% и иметь возможность тренироваться с полной нагрузкой и участвовать в гонках. Надеюсь, удастся достичь этой цели, а затем я сфокусируюсь на весенних классиках, отборе на Олимпийские игры в Токио и на чемпионатах Европы и мира в конце сезона.

 

TFS: Что ты можешь сказать в целом о первом годе в команде?

 

EvD: Если честно, никогда не чувствовала себя так комфортно, как в велокоманде Trek-Segafredo. Мне нравится, что атмосфера профессиональная, но в ней нет напряжения. Поскольку мы были совершенно новой командой, слишком больших ожиданий не было. Следующий год будет немного другим, но я уверена, мы будет готовы к этому. Мы должны были найти правильный путь, чтобы работать вместе в начале года, и так как всё было новым, понадобилось некоторое время, чтобы прояснить какие-то моменты. В этом году мы все знаем друг друга, знаем, чего ожидать, и будем готовы это показать!

 

Перевод Алексей Анистратов

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Теги к статье: Эллен ван Дейк Ellen van Dijk Trek-Segafredo женский велоспорт

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Комментарии

  • Ice
    Грег Ван Авермат изменил прогр ... (1)
    Ice-Фото

    Ему бы научиться трезво оценивать ситуацию в гонке и понимать, когда стоит атаковать. А не как в прошлом сезоне - если Саган или кто-то из бигов рядом, сразу сливать, чтобы они не выиграли. Было ощущение, что у него главная цель - чтобы главные соперники не побеждали. Да и атаковал несвоевременно, форма была, но воспользоваться не сумел.

  • Earl57
    Карлос Родригес – новый велого ... (16)
    Earl57-Фото
    Вопрос не в том, наберут или не наберут. Конечно наберут, гонщиков на рынке более чем достаточно.
    Вопрос в том, почему все лето у них один Карапаз был, хотя в другие команды наперегонки гонщики бежали.
  • s75
    Карлос Родригес – новый велого ... (16)
    s75-Фото
    Странно - то все пишут, что у Инеос перебор звезд, то теперь отрицательный баланс. Брейлсфорд говорил, что после реформ UCI может пойти на сокращение штатов, но вместо этого пошли на омоложение и смену поколений. На время написания вашего коммента у Инеос уже было 27 гонщиков на контрактах (о соглашении с Риверой было известно давно), плюс не подтвержден Амадор, плюс они хотят (хотели) получить Денниса. Не получится? Рынок еще не закрыт - навскидку Даусетт, Боз. И если собрать всех, молодых и старых, кого звали в команду за 10 лет, и кто так и не появился в команде, то народа хватит на несколько команд во главе со звездами первой величины.
  • s75
    Брэндон Ривера – новый велогон ... (5)
    s75-Фото
    Москон, даже ничего толком не выиграв, давно имеет такое же негласное "дополнение к контракту"
  • Hammill
    Брэндон Ривера – новый велогон ... (5)
    Hammill-Фото

    И уж конечно же нельзя допускать в пелотон чернокожих, а то не дай бог выиграют этап ТдФ. Согласен?

  • Salamandra
    Стив Каммингс завершил карьеру ... (5)
    Salamandra-Фото

    Жалко. Любила его и болела за него персонально. Удачи, Стив!

  • Astanaforever
    Брэндон Ривера – новый велогон ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Скоро колумбы всех сожрут в пелотоне с потрохами. Экспансия индейцев в команды мирового тура должны настораживать европейцев, чтоб не остаться без работы. Берналь первый настоящий звоночек к сведению фанов Тур де Франс. Пашите европейцы, пашите.
  • motte
    Брэндон Ривера – новый велогон ... (5)
    motte-Фото

    Подписан старый друг эгана, как пишут в прессе, значит эган получает определенные паблисити в команде...все красиво!

  • rude_rider
    Карлос Родригес – новый велого ... (16)
    rude_rider-Фото
    Я уже и забыл когда в последний раз видел в поезде скай Розу и Энао..не тянут совсем так как чистые горняки.Элисон выжали в один сезон и выкинули..Ланда халиф на час,засветился и тоже в топку ибо тянуть не может но стабильно заезжает где то рядом.
    Берналь он по мне так универсал с уклоном в горы.но и разделки хорошо едет.
    если разложить весь скай то 90% выйдет что в основном раздельщики у них.
  • Ice
    Элиа Вивиани начинает подготов ... (1)
    Ice-Фото

    Если будут и дальше выигрывать, подтвердит свой спринтерский класс и утрет нос тем, кто говорил, что бОльшая заслуга в его победах у команды. Удачи и хорошей ноги на последних метрах дистанции. Никогда не болел именно за него, но и против не болел)))

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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