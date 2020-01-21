Эллен ван Дейк: на пути к возвращению

Эллен ван Дейк рассказывает о психологических и физических проблемах, с которыми столкнулась после серьёзной травмы

Эллен ван Дейк пострадала в завале после падения в сентябре на велогонке Boels Ladies Tour. Четырёхкратная чемпионка Европы в индивидуальной гонке на время получила тяжёлые травмы, включая перелом плеча и перелом костей таза, которые позднее оставили её в постели и приковали к инвалидному креслу.

Photo (c) Trek-Segafredo

В интервью сайту Trek-Segafredo Эллен рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась и продолжает сталкиваться: от необходимости заново учиться ходить до, наконец-то, возможности снова сесть в седло велосипеда. Этот долгий и трудный путь она проходит, чтобы вернуться в гонки в сезоне 2020 года.

Trek Factory Segafredo (TFS): После падения ты была прикована к инвалидному креслу. Насколько труден был этот период для тебя, и как ты пережила это время?

Ellen van Dijk (EvD): Для тела и ума скачок от 100% готовности до невозможности двигаться стал большим шоком. Первую неделю я провела в основном в больнице и так устала от боли, что не вполне понимала, что я не могу двигаться. На второй неделе я вернулась домой и чувствовала себя всё более и более подавленной. Ко мне вернулось немного сил, но я не могла ничего делать, кроме как лежать в постели или сидеть на стуле. К счастью, много друзей и семья пришли поддержать меня. На самом деле это было хорошее время с точки зрения общения. Положительная сторона при такой тяжёлой травме – что ты многое можешь улучшить. Находясь на профессиональном уровне много лет, трудно заметить реальные улучшения после небольшого времени. Начиная опять с нуля, я могла совершенствоваться день за днём. После трёх недель начала ходить с костылями, а после четырёх недель – понемногу ходить уже без костылей. Каждый маленький шажок воспринимается как небольшая победа.

TFS: Ты была в отличной форме, лидируя в мировом зачёте. Как справилась с разочарованием, потеряв такую большую цель?

EvD: Это была самая тяжёлая часть травмы. Я знала, что после перелома всё снова будет в порядке приблизительно через два месяца. Но я предельно фокусировалась на чемпионате мира и шла к этой цели несколько месяцев. Потребовалось некоторое время на осознание, что я не смогу принять в нём участие. В день индивидуальной гонки на время я не смотрела её, это было слишком болезненно. Вместо этого мы отправились в кино.

TFS: Что было самым тяжёлым в возвращении после такого падения как твоё?

EvD: Быть терпеливой! Теперь я, наконец, могу ездить, и думаю, что могу действительно начать снова тренироваться. Но всё занимает так много времени. Прямо сейчас могу ездить только полтора часа и не каждый день. Думала, что к этому времени буду в порядке, но каждый раз тело просит меня не торопиться. Врачи продолжают говорить, что моё восстановление идёт очень быстро. Но для меня это недостаточно быстро.

Photo (c) Trek-Segafredo

TFS: Можешь рассказать немного о своём прогрессе в процессе восстановления?

EvD: Прошло уже более двух месяцев с момента падения. В первые недели главным было вернуться к нормальной жизни - сидеть на стуле, ходить в ванную, сесть в инвалидное кресло, подняться на несколько ступеней. Вначале я была так рада просто выехать на улицу в инвалидном кресле. Мой парень взял меня на пробежку, во время которой толкал кресло. Спустя время я смогла делать маленькие шаги на костылях и медленно училась заново ходить. Приблизительно через месяц я пошла в зал, начала делать базовые упражнения для укрепления рук и ног. Невероятно видеть, насколько ослабли твои мышцы за время нахождения в постели. В последнюю неделю я вернулась на велосипед, но мне всё ещё нужно сделать намного сильнее правую ногу. Таким образом, сейчас я могу делать короткие выезды и выполнять укрепляющие упражнения.

TFS: Насколько ты удовлетворена сезоном 2019 до момента падения?

EvD: Я провела отличное время с командой в 2019 году и была довольна достигнутым уровнем. Я боролась с травмой спины, но, надеюсь, этот вынужденный период отдыха поможет мне справиться и с ней тоже. Мне нравится атмосфера в команде и я с нетерпением жду выступления в следующем году.

Photo (c) Trek-Segafredo

TFS: Какие у тебя амбиции на 2020 год?

EvD: Сейчас полный фокус на восстановлении: вернуться к своим 100% и иметь возможность тренироваться с полной нагрузкой и участвовать в гонках. Надеюсь, удастся достичь этой цели, а затем я сфокусируюсь на весенних классиках, отборе на Олимпийские игры в Токио и на чемпионатах Европы и мира в конце сезона.

TFS: Что ты можешь сказать в целом о первом годе в команде?

EvD: Если честно, никогда не чувствовала себя так комфортно, как в велокоманде Trek-Segafredo. Мне нравится, что атмосфера профессиональная, но в ней нет напряжения. Поскольку мы были совершенно новой командой, слишком больших ожиданий не было. Следующий год будет немного другим, но я уверена, мы будет готовы к этому. Мы должны были найти правильный путь, чтобы работать вместе в начале года, и так как всё было новым, понадобилось некоторое время, чтобы прояснить какие-то моменты. В этом году мы все знаем друг друга, знаем, чего ожидать, и будем готовы это показать!