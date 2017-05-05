Состояние велогонщика команды Lotto Soudal Стига Брукса продолжает улучшаться

Прогресс в состоянии велогонщика команды Lotto Soudal Стига Брукса через год после травмы

Прошёл почти год с тех пор, как бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Стиг Брукс (Stig Broeckx) получил тяжёлую травму головы после столкновения с мотоциклами на Туре Бельгии в конце мая 2016 года.

10 мая ему исполнилось 27 лет. Он перенёс операцию, несколько месяцев провёл в коме, врачи опасались, что он не сможет вернуться в сознание. Лишь в конце прошлого года в его состоянии наметились улучшения. Стигу Бруксу пришлось заново учиться дышать, есть, пить и говорить.

В сентябре его перевели в реабилитационный центр, в октябре он смог двигать рукой и сказал первые слова. Сейчас состояние продолжает улучшаться.

Как сообщает семья Стига Брукса, он в процессе реабилитации проводит сессии упражнений на велотренажёре, и «даже пытается хитрить, переставляя таймер, чтобы заниматься на 30 минут дольше».

Кроме того, отец Стига Брукса сообщил, что Стиг благодарит Луи Шету (Loïc Chetout), французского гонщика команды Cofidis, который оказался рядом с ним сразу после падения и поддержал его голову.

О полном выздоровлении и о возвращении в гонки говорить очень рано, но семья Стига Брукса получила надежду на то, что гонщик сможет жить обычной жизнью, не нуждаясь в повседневной помощи.

Семья Стига Брукса надеется, что в ближайшие недели он сможет вернуться домой, хотя работа в реабилитационном центре будет продолжаться каждый день: «Врачи на данный момент не могут давать прогнозы. Однако, все согласны с тем, что прогресс в его состоянии за последние месяцы – это чудо».