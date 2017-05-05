VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Состояние велогонщика команды Lotto Soudal Стига Брукса продолжает улучшаться

Прогресс в состоянии велогонщика команды Lotto Soudal Стига Брукса через год после травмы

 

 

Состояние велогонщика команды Lotto Soudal Стига Брукса продолжает улучшаться  Прошёл почти год с тех пор, как бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Стиг Брукс (Stig Broeckx) получил тяжёлую травму головы после столкновения с мотоциклами на Туре Бельгии в конце мая 2016 года.

  10 мая ему исполнилось 27 лет. Он перенёс операцию, несколько месяцев провёл в коме, врачи опасались, что он не сможет вернуться в сознание. Лишь в конце прошлого года в его состоянии наметились улучшения. Стигу Бруксу пришлось заново учиться дышать, есть, пить и говорить.

 

  В сентябре его перевели в реабилитационный центр, в октябре он смог двигать рукой и сказал первые слова. Сейчас состояние продолжает улучшаться.

 

  Как сообщает семья Стига Брукса, он в процессе реабилитации проводит сессии упражнений на велотренажёре, и «даже пытается хитрить, переставляя таймер, чтобы заниматься на 30 минут дольше».

 

  Кроме того, отец Стига Брукса сообщил, что Стиг благодарит Луи Шету (Loïc Chetout), французского гонщика команды Cofidis, который оказался рядом с ним сразу после падения и поддержал его голову.

 

  О полном выздоровлении и о возвращении в гонки говорить очень рано, но семья Стига Брукса получила надежду на то, что гонщик сможет жить обычной жизнью, не нуждаясь в повседневной помощи.

 

  Семья Стига Брукса надеется, что в ближайшие недели он сможет вернуться домой, хотя работа в реабилитационном центре будет продолжаться каждый день: «Врачи на данный момент не могут давать прогнозы. Однако, все согласны с тем, что прогресс в его состоянии за последние месяцы – это чудо».  

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Стиг Брукс Stig Broeckx Lotto Soudal

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 мая

Thomas Degand (Wanty - Groupe Gobert)

David Lopez (Team Sky)

Maarten Wynants (Lotto NL - Jumbo)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2017 (88)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)