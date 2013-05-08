Хулиан Арредондо: "Я думал об уходе из велоспорта"

Хулиан Арредондо о причинах перехода в команду Nippo–Vini Fantini

Хулиан Арредондо (Julian Arredondo) после трёх лет выступления в команде Trek-Segafredo вернулся на проконтинентальный уровень, в ту команду, где начинал свою профессиональную карьеру, - Nippo–Vini Fantini. Он заявил о себе как о многообещающем горняке в 2014 году, когда на Джиро д’Италия выиграл этап и классификацию лучшего горного гонщика, после чего команда Trek-Segafredo продлила с ним контракт на два года. Однако за эти два года лучшими результатами Арредондо стало 8-е место на Критериуме Интернациональ и 10-е место на Classic Sud-Ardèche.

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В прошлом сезоне у Хулиана Арредондо было всего 37 гоночных дней, в 8 гонках он не доехал до финиша. 28-летний колумбийский гонщик в интервью Cyclingnews признался, что после спада, который переживал последние два года, задумывался о завершении карьеры. Главной причиной были проблемы со здоровьем.

Хулиан Арредондо: «Я серьёзно думал об уходе из велоспорта. У меня были одни проблемы, проблемы и проблемы, всегда проблемы.

Два года мы не могли понять, почему у меня болит спина и такая неустойчивость тазовых костей. Просто финишировать в гонке было для меня суровым испытанием. Одни говорили, что проблемы связаны с тем, что я сильно надавливаю на пятки, когда педалирую, другие, что это связано с нижней челюстью. Кого бы я ни спрашивал, все говорили по-разному.

В команде Trek-Segafredo помогали мне с чем угодно, но только не с моими собственными проблемами. Нет. Было тяжело. В маленьких командах легче разрешить проблему, чем в больших. Крупным командам легче подписать нового гонщика.

Я думал, что мне поможет более длительный перерыв, но команда не позволила мне его взять, потому что у них не хватало гонщиков, чтобы закрыть все гонки календаря. И мне пришлось ехать. Плохо ли я чувствовал себя или хорошо, я должен был выходить на старт и ехать гонку.

Я выбирал между уходом из велоспорта и поиском тех, кто мог бы мне помочь. Ребята команды Nippo-Vini Fantini помогли. Теперь мне намного лучше. Я проехал несколько этапов (Тура Сан-Хуан), и у меня не было никаких проблем. А раньше я проезжал один или два дня и сходил с гонки, потому что не мог продолжать. Сейчас моя форма не самая лучшая, но физических проблем нет, искривления нет. Всё в порядке.

Команда протянула мне руку, помогла мне, я много работал последние три месяца. Около двух месяцев в Италии я проводил сессии с остеопатом, потом в Колумбии делал упражнения для стабилизации костей таза. Я снова начал тренироваться по полной программе, по три – четыре часа. Тело отвечает хорошо, я уверен, что в этом году мои дела пойдут лучше.

Я очень мотивирован, чувствую, просто всё начинаю заново».