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Хулиан Арредондо: "Я думал об уходе из велоспорта"

Хулиан Арредондо о причинах перехода в команду Nippo–Vini Fantini

 

 

  Хулиан Арредондо (Julian Arredondo) после трёх лет выступления в команде Trek-Segafredo вернулся на проконтинентальный уровень, в ту команду, где начинал свою профессиональную карьеру, - Nippo–Vini Fantini. Он заявил о себе как о многообещающем горняке в 2014 году, когда на Джиро д’Италия выиграл этап и классификацию лучшего горного гонщика, после чего команда Trek-Segafredo продлила с ним контракт на два года. Однако за эти два года лучшими результатами Арредондо стало 8-е место на Критериуме Интернациональ и 10-е место на Classic Sud-Ardèche.

 

 Photo © Luis Barbosa

 

  В прошлом сезоне у Хулиана Арредондо было всего 37 гоночных дней, в 8 гонках он не доехал до финиша. 28-летний колумбийский гонщик в интервью Cyclingnews признался, что после спада, который переживал последние два года, задумывался о завершении карьеры. Главной причиной были проблемы со здоровьем.

 

  Хулиан Арредондо: «Я серьёзно думал об уходе из велоспорта. У меня были одни проблемы, проблемы и проблемы, всегда проблемы.

 

  Два года мы не могли понять, почему у меня болит спина и такая неустойчивость тазовых костей. Просто финишировать в гонке было для меня суровым испытанием. Одни говорили, что проблемы связаны с тем, что я сильно надавливаю на пятки, когда педалирую, другие, что это связано с нижней челюстью. Кого бы я ни спрашивал, все говорили по-разному.

 

  В команде Trek-Segafredo помогали мне с чем угодно, но только не с моими собственными проблемами. Нет. Было тяжело. В маленьких командах легче разрешить проблему, чем в больших. Крупным командам легче подписать нового гонщика.

 

  Я думал, что мне поможет более длительный перерыв, но команда не позволила мне его взять, потому что у них не хватало гонщиков, чтобы закрыть все гонки календаря. И мне пришлось ехать. Плохо ли я чувствовал себя или хорошо, я должен был выходить на старт и ехать гонку.

 

  Я выбирал между уходом из велоспорта и поиском тех, кто мог бы мне помочь. Ребята команды Nippo-Vini Fantini помогли. Теперь мне намного лучше. Я проехал несколько этапов (Тура Сан-Хуан), и у меня не было никаких проблем. А раньше я проезжал один или два дня и сходил с гонки, потому что не мог продолжать. Сейчас моя форма не самая лучшая, но физических проблем нет, искривления нет. Всё в порядке.

 

  Команда протянула мне руку, помогла мне, я много работал последние три месяца. Около двух месяцев в Италии я проводил сессии с остеопатом, потом в Колумбии делал упражнения для стабилизации костей таза. Я снова начал тренироваться по полной программе, по три – четыре часа. Тело отвечает хорошо, я уверен, что в этом году мои дела пойдут лучше.

 

Я очень мотивирован, чувствую, просто всё начинаю заново».

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Теги к статье: Хулиан Арредондо Julian Arredondo Nippo -Vini Fantini

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  1. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 15:59 | Регистрация: 8.05.2013

    Теперь многое понятно ... жалко парня ... но, что-то подсказывает, что проблема в посадке на веле, а такие проблемы (в плане длительного удобства посадки) в двадцать с лишним лет гонец должен уметь решать уже самостоятельно. Если проблема не просто в посадке ... это пожалуй уже к финалу :(

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
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15 - 19 февраля 2017

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Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Правила UCI относительно движе ... (5)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    чем больше страниц-тем хуже безопасность(

  • Cyrill
    Хулиан Арредондо: "Я думал об ... (1)
    Cyrill-Фото

    Теперь многое понятно ... жалко парня ... но, что-то подсказывает, что проблема в посадке на веле, а такие проблемы (в плане длительного удобства посадки) в двадцать с лишним лет гонец должен уметь решать уже самостоятельно. Если проблема не просто в посадке ... это пожалуй уже к финалу :(

  • velodoctor
    Правила UCI относительно движе ... (5)
    velodoctor-Фото

    Для ленивых картинки есть, хорошо. popcorm Начальные пункты про экран очень правильные. Спортдир не может и по рации говорить и трансляцию смотреть и вести машину.



    За рулем достаточно отвлечья на 1 сек, и сразу не успеешь затормозить. 

  • Kitsune-taichou
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 5 (2)
    Kitsune-taichou-Фото
    индеец хорошо взялся, фруми как-то вяло, конта вообще не спешит. посмотрим, чья тактика окажется лучшей для тдф :)
  • Keeper
    Правила UCI относительно движе ... (5)
    Keeper-Фото

    10 метров между гонщиком и машиной думаю мало, тормозной путь, случись чего, будет большо. Хотя это конечно лучше чем было, когда машина комиссаров/директоров чуть ли не в упор за гонщиками едет.

  • Cristal
    Правила UCI относительно движе ... (5)
    Cristal-Фото

     

    - Водитель ключевых транспортных средств, которые будут двигаться на небольшом расстоянии от гонщиков, должен быть бывшим велогонщиком или очень опытным.

     

    Имхо, это самое ключевое. Никто не поймет велоспорт так, как это сделал бы велосипедист mamba

  • AAA
    Правила UCI относительно движе ... (5)
    AAA-Фото

    Бред

    Кто будет эти метры высчитывать в пылу борьбы?

    Кто уличит водителя в использовании мобильного телефона по громкой связи?

    Еслт только сами позвонят, для проверки.

  • Cyrill
    Велотвиттер. 5-й (303) выпуск (5)
    Cyrill-Фото
    Общие ощущения-пелотон участвует фиг знает в каких гонках и тратит на это нервы(с трудом могу понять зачем нужны гонки в песочнице)...а вменяемые люди тихо мирно и уверено идут к своим целям (Грег, Альберто-впервые вижу его отъевшегося и отдохнувшего)...какими мозгами думает менеджмент посылая Чавито и Фила в песок трудно сказать...последний вообще должен быть уже как второй месяц тенью Боннена...
  • RVL
    Андре Грайпель ставит новые це ... (3)
    RVL-Фото
    вроде просто написано, что хочет подойти в хорошей форме...а в названии-что бы подготовиться.
    а шансы на победу никакие.
  • RVL
    Велотвиттер. 5-й (303) выпуск (5)
    RVL-Фото
    о весе он узнал, после того как получил.......))

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4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

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