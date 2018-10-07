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Джакомо Ниццоло вынужден досрочно закончить сезон из-за травмы

Джакомо Ниццоло закончил сезон досрочно из-за микротрещины бедра

 

 

  29-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo), который в следующем году будет выступать в команде Dimension Data, вынужден досрочно закончить сезон из-за травмы.  22 сентября во время гонки  Tour de l'Eurometropole Ниццоло попал в завал и, как выяснилось позднее, получил микроперелом бедра.

 

Джакомо Ниццоло вынужден досрочно закончить сезон из-за травмы

 

 

  Гаэтано Даниэле, врач команды Trek-Segafredo: «Джакомо попал в большой завал на гонке Tour de l'Eurométropole. Когда на прошлой неделе он поехал на тренировку, то почувствовал, что боль в бедре и паху не прошла. Мы решили провести магнитно-резонансную томографию, которая показала наличие двух микротрещин в районе вертлужной впадины. К сожалению, это означает, что Джакомо должен провести без велосипеда три недели. Он не сможет участвовать в итальянских и китайских гонках, как планировалось».

 

  Джакомо Ниццоло: «Каждый раз заканчиваю сезон травмой. Конечно, в этом нет ничего хорошего. После Вуэльты Испании я был в хорошей форме, мне хотелось выступить как  можно лучше на последних гонках сезона. Но я слишком сильно ударился, упав в Бельгии. Почувствовал это сразу, но мы решили подождать и проверить. Результаты проверки показали, что мы недооценили ситуацию. У меня нашли две микротрещины, из-за чего я мало что могу сделать.

 

  Конечно, мне очень жаль, потому что я хотел проехать гонку Hammer Series в Гонконге, а также две гонки в Италии - Beghelli и Tre Valli. Теперь придётся сфокусироваться на восстановлении. Придётся после отдыха начать раньше готовиться к следующему сезону».

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Теги к статье: Джакомо Ниццоло Giacomo Nizzolo Trek-Segafredo Dimension Data

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Ирана (Азербайджана)-2018. ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Я что-то, видимо, подзабыл. Почему гонщики команды Vino - Astana Motors подчеркнуты?

  • uran
    Алехандро Вальверде мечтает за ... (22)
    uran-Фото

    Каверканье фамилий, как и поливание грязью, отражает внутреннее состояние человека.

  • tim147
    Джанни Москон и Винченцо Нибал ... (5)
    tim147-Фото
    Я тоже не верил в победу Вальверде (хотя и желал этого). Для меня №1 однозначно был Алафилипп (далее Вальверде, Москон, Квятковский, А.Йетс). При оценке шансов Вальверде я воленс-неволенс помнил, как резко он поплыл на двух решающих этапах Вуэльты, да и ненужный Тур в ногах. Но как мы убедились решающей все же оказалась его запредельная мотивация - в конце концов, это был его последний шанс. И если ранее Алехандро был для пелотона "Лисом", то здесь мы увидели матерого "Волка". Слежу за Вальверде на протяжении всей его карьеры и заметил в нем замечательное качество - он никогда не заводит организм в красную зону, можно подумать что у него стоит какое-то реле безопасности, которое мгновенно переключает организм в щадящий режим. Так вот, глядя на то, как он тянулся на последнем подъеме за Пино, Вудсом и Барде (а ведь он чуть-чуть не выпал из обоймы), мне показалось, что он впервые в жизни отключил это самое реле безопасности. Отсюда и почти истерическое состояние на финише!С уважением
  • Astanaforever
    Ларс Боом переходит в команду ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Старик. По угасающей..
  • RVL
    Алехандро Вальверде мечтает за ... (22)
    RVL-Фото
    его всегда "Лисом" звали...и еще Хорхе
  • RVL
    Джанни Москон и Винченцо Нибал ... (5)
    RVL-Фото

    Я исходил из того, что не совсем верил в Вальверде. Ну, а по ходу гонки раз Москон был в пачке, вполне рассчитывал на него. +финиш в иполнении Хорхе был слегка истеричным (не думаю что он был уверен настолько, что пошел так издалека). В то же время Москон хоть и мог да нет... Кто нибудь видел Дюмолена, там где он был? Этот ЧМ вообще сюрпризов подбросил. Вальверде, один из двух меченных оправдал себя на 100%. Барде рядом..
    но пост мой был скорее о прогнозе на Москона.

  • Александра
    Алехандро Вальверде мечтает за ... (22)
    Александра-Фото
    Дело не в том, что Кинтана неубедителен, а в том, что на его убедительность и не рассчитывают. Что бы ни говорило руководство, он номер два.
  • velodoctor
    Алехандро Вальверде мечтает за ... (22)
    velodoctor-Фото
    Мне понравилось как тут его лисом называли, он точно лис.
  • litxaa
    Хавьер Мингес хочет покинуть п ... (1)
    litxaa-Фото

    Может в Мувистар?angel

  • Катерина
    Алехандро Вальверде мечтает за ... (22)
    Катерина-Фото

    Цитата: Earl57
    АВ, КФ, ВН, ТД, ГТ (и это не грантур).

    Не грантур...

    Но могу ли я надеяться, что АВ - Алехандро Вальверде? Он же ВальвердО, он же Вальв, он же Саша и даже Валя.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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