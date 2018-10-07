Джакомо Ниццоло вынужден досрочно закончить сезон из-за травмы

Джакомо Ниццоло закончил сезон досрочно из-за микротрещины бедра



29-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo), который в следующем году будет выступать в команде Dimension Data, вынужден досрочно закончить сезон из-за травмы. 22 сентября во время гонки Tour de l'Eurometropole Ниццоло попал в завал и, как выяснилось позднее, получил микроперелом бедра.

Гаэтано Даниэле, врач команды Trek-Segafredo: «Джакомо попал в большой завал на гонке Tour de l'Eurométropole. Когда на прошлой неделе он поехал на тренировку, то почувствовал, что боль в бедре и паху не прошла. Мы решили провести магнитно-резонансную томографию, которая показала наличие двух микротрещин в районе вертлужной впадины. К сожалению, это означает, что Джакомо должен провести без велосипеда три недели. Он не сможет участвовать в итальянских и китайских гонках, как планировалось».

Джакомо Ниццоло: «Каждый раз заканчиваю сезон травмой. Конечно, в этом нет ничего хорошего. После Вуэльты Испании я был в хорошей форме, мне хотелось выступить как можно лучше на последних гонках сезона. Но я слишком сильно ударился, упав в Бельгии. Почувствовал это сразу, но мы решили подождать и проверить. Результаты проверки показали, что мы недооценили ситуацию. У меня нашли две микротрещины, из-за чего я мало что могу сделать.

Конечно, мне очень жаль, потому что я хотел проехать гонку Hammer Series в Гонконге, а также две гонки в Италии - Beghelli и Tre Valli. Теперь придётся сфокусироваться на восстановлении. Придётся после отдыха начать раньше готовиться к следующему сезону».